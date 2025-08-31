高鐵月台驚見「神秘尺標」！內行曝真實用途：為了安裝它

▲網友發現高鐵月台有神秘尺標，拍照上傳臉書詢問用途。（圖／翻攝自臉書／路上觀察學院）

圖文／CTWANT

台灣高鐵通行後，從台北到高雄只要1個小時40分鐘，成功縮短搭車時間，因此變成許多民眾返鄉、出遊甚至通勤的交通工具。不過有民眾搭高鐵時注意到月台地面上有「尺標」，順手拍下傳到臉書社團詢問，釣出內行人解惑，尺標是為了測量即將安裝的月台門，看停車位置誤差的範圍。

一名男網友近日在臉書社團「路上觀察學院」分享一張照片，畫面中是在台灣高鐵某車站的月台，在月台地上除了貼有第幾車廂的資訊，細看有一排神秘尺標，上面的數值從0到正負50之間，這也令原PO開玩笑，「高鐵月台地板上有得分系統，本次得45分」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這個神秘尺標勾起不少人好奇心，貼文底下也引發熱烈討論，「那是誤差值吧，0才是完全對準」、「得越多分越輸」、「我記得有一款遊戲是日本電車靠站，停靠點要精準無誤差超難，何況是現實」、「比台鐵好了啦」。

留言中也有內行人解惑，表示月台上的尺標裝置其實是「測量即將安裝的PSD用的校準」，PSD指的正是 Platform Screen Door，月台門或稱月台安全門。

高鐵公司因為今年4月和7月先後發生乘客意外落軌事件，更重視落軌潛在危險，於是宣布決定進行全線月台門設置計畫，以防範未然。目前台北高鐵站已率先完成月台門安裝，接下來將對其餘11座高鐵車站分批進行月台門工程，第一階段優先於新竹和板橋動工，預計於2028年前完成全線工程。

延伸閱讀

▸ 結婚5年「從沒看過對方的臉」 浙江夫妻打破刻板印象！真相藏洋蔥

▸ 交友軟體認識！約文華東方爽吃31萬 男子「尿遁閃人」她受騙報警

▸ 原始連結