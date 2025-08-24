捐血庫存告急！　赤嵌獅子會集結愛心每年可募1600袋血

▲台南市赤嵌獅子會在台南公園舉辦第51屆捐血活動，號召市民熱血助人。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國際獅子會300E-1區台南市赤嵌獅子會，24日在台南公園舉辦第51屆年度首次大型捐血活動，會長黃全佑表示，血庫告急之際，赤嵌獅子會秉持「服務社會、助人為樂」的精神，號召市民踴躍捐血，用實際行動為醫療資源盡一份心力，集結愛心、凝聚社會的溫暖力量。

黃全佑強調，每一袋血都是他人生命的希望，捐血不只是臨時起意，更是一種責任與持續的社會力量。他指出，民眾成功捐血後可收到血液檢驗報告與血庫流向簡訊，清楚了解血液何時、在哪裡幫助到病患，這樣的透明制度，也讓捐血的意義更加具體而深刻。

根據捐血中心統計，目前全台多地血液庫存量已低於安全存量，尤其 O 型與 A 型血時常急缺，醫療不等人，一袋血往往就是病患與家庭的生機。黃全佑表示，獅子會長年舉辦捐血活動，每年固定兩場，共能募得近 1600 袋鮮血，成為穩定醫療用血的重要力量。

他並指出，捐血不僅是公益活動，更是一種社會責任的實踐，「一袋熱血，看似簡單，卻可能是病患家庭的一道曙光」。黃全佑特別感謝所有赤嵌會獅兄獅嫂與合作夥伴的無私付出，讓這場活動順利圓滿。他也期盼透過這樣的平台，讓捐血成為市民日常生活的一部分，延續社會互助的文化。