台灣有事準備參戰？英防相駁斥「記者寫反了」　籲和平解決問題

▲ 希利目前正訪問日本。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國國防大臣希利（John Healey）29日駁斥先前英媒報導，否認曾稱若台灣爆發衝突，英國已準備好在太平洋地區作戰的說法，並重申英方對台海議題的立場。

希利接受《日經亞洲》專訪直言，英媒《每日電訊報》上月刊登的相關報導「完全錯誤」，稱該報記者顯然將他的發言「寫反了」。

希利當時被問及英國正採取哪些措施協助台灣等印太合作夥伴抵禦中國軍事威脅，《每日電訊報》引述他的回應稱，「若我們必須作戰，就像過去一樣，澳洲和英國會是並肩作戰的國家。我們一同進行軍演，透過聯合演訓及提升備戰程度，我們能更有效威懾。」

至於未來當中國侵台時英國如何反應，希利在《日經亞洲》訪問中避免直接回應，僅稱「不會對假設性情況進行推測」。但他重申，英國官方立場是尋求和平解決台海問題，強調「任何威脅或脅迫手段都沒有立足之地」。

▲ 英國皇家海軍航母「威爾斯親王號」。（圖／達志影像／美聯社）

希利此次訪日正值英國航母打擊群展開為期8個月的印太巡航任務，這支由威爾斯親王號（HMS Prince of Wales）領軍的艦隊編制包含5艘主力戰艦、24架戰機及17架直升機，來自12個國家。

相較2021年伊莉莎白女王號（HMS Queen Elizabeth）航母編隊巡航時，護衛艦里奇蒙號（HMS Richmond）曾通過台灣海峽的先例，希利拒絕透露此次艦隊是否會採取類似行動，「出於安全考量因素，不便提前談論皇家海軍艦艇動向」。

不過希利強調，台灣海峽屬「國際開放水域」，英國海軍及各國船舶皆「定期航行通過」。今年6月英國海軍巡邏艦史佩號（HMS Spey）便依據《聯合國海洋法公約》穿越台海。

對中政策方面，希利採取務實平衡路線，「中國是我們第3大貿易夥伴，但也構成多重威脅與挑戰。日本與我們同樣深知這點，我們將在可合作領域攜手，在必要時刻進行挑戰。」