川普對等關稅政策違法！法院裁決「藏有伏筆」　曝光日韓中歐動向

記者羅翊宬／綜合報導

美國聯邦上訴法院裁定，總統川普的對等關稅政策大部分違法，白宮遭遇重大挫敗。然而，最新裁定暗示，即使未來禁止對等關稅，也可能僅適用於本案實際提起訴訟的當事人。專家分析，美國主要貿易夥伴陷入困惑並觀望。中國猶豫是否在談判讓步，日韓尚未簽署書面協議，至於被課50%關稅的印度「肯定在慶祝」。

根據《彭博社》，美國聯邦巡迴上訴法院於當地時間29日以7比4裁決，支持國際貿易法院今年5月的判決，認為川普依緊急法案（IEEPA）發布關稅並不符合法律規定。雖裁定關稅非法，但法官允許關稅在案件審理期間繼續生效，並暗示禁令可能僅適用於提起訴訟的當事人。

此案由民主黨主導的各州及小型企業提起，涉及數兆美元全球貿易。

裁決適用於川普所稱「解放日」全球關稅，基準稅率10%，已實施數月，政府聲稱是因應美國貿易逆差的國家緊急狀況。裁決影響針對墨西哥、中國及加拿大的額外關稅，川普以美國芬太尼危機為理由，視其為緊急狀態。另外，包括8月7日生效的「互惠關稅」，針對未達成協議的數十個國家，目前仍有例外及延期，部分國家最終關稅未定。

專家指出，主要貿易夥伴對裁決反應不一。亞洲協會政策研究院資深副總裁、前美國貿易談判代表卡特勒（Wendy Cutler）表示，中國可能在談判中重新評估策略；日本及南韓雖達成口頭協議，但書面文件仍尚未簽署，可能暫緩腳步，待美國法律環境更明朗，再持續爭取降低汽車關稅；歐洲則可能因國內批准程序受阻，重新檢視協議內容。

紐約州檢察長莉蒂西亞•詹姆斯（Letitia James）指出，「總統不能造假經濟緊急狀況來徵收數十億美元關稅，這些關稅實際上是對美國人民的稅負，增加工薪家庭及企業成本，引發通膨與失業。」

川普內閣官員警告，若裁定關稅無效，將對美國外交政策造成重大影響。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，此舉可能引發危險的外交尷尬處境，並削弱貿易談判。裁決公布當晚，川普在社群平台X發文稱，若關稅取消，將對國家造成全面災難。