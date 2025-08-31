　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普對等關稅政策違法！法院裁決「藏有伏筆」　曝光日韓中歐動向

▲▼美國總統川普對以色列感到不滿。（圖／路透）

▲美國總統川普制定的對等關稅政策被法院認為違法。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國聯邦上訴法院裁定，總統川普的對等關稅政策大部分違法，白宮遭遇重大挫敗。然而，最新裁定暗示，即使未來禁止對等關稅，也可能僅適用於本案實際提起訴訟的當事人。專家分析，美國主要貿易夥伴陷入困惑並觀望。中國猶豫是否在談判讓步，日韓尚未簽署書面協議，至於被課50%關稅的印度「肯定在慶祝」。

根據《彭博社》，美國聯邦巡迴上訴法院於當地時間29日以7比4裁決，支持國際貿易法院今年5月的判決，認為川普依緊急法案（IEEPA）發布關稅並不符合法律規定。雖裁定關稅非法，但法官允許關稅在案件審理期間繼續生效，並暗示禁令可能僅適用於提起訴訟的當事人。

此案由民主黨主導的各州及小型企業提起，涉及數兆美元全球貿易。

裁決適用於川普所稱「解放日」全球關稅，基準稅率10%，已實施數月，政府聲稱是因應美國貿易逆差的國家緊急狀況。裁決影響針對墨西哥、中國及加拿大的額外關稅，川普以美國芬太尼危機為理由，視其為緊急狀態。另外，包括8月7日生效的「互惠關稅」，針對未達成協議的數十個國家，目前仍有例外及延期，部分國家最終關稅未定。

專家指出，主要貿易夥伴對裁決反應不一。亞洲協會政策研究院資深副總裁、前美國貿易談判代表卡特勒（Wendy Cutler）表示，中國可能在談判中重新評估策略；日本及南韓雖達成口頭協議，但書面文件仍尚未簽署，可能暫緩腳步，待美國法律環境更明朗，再持續爭取降低汽車關稅；歐洲則可能因國內批准程序受阻，重新檢視協議內容。

紐約州檢察長莉蒂西亞•詹姆斯（Letitia James）指出，「總統不能造假經濟緊急狀況來徵收數十億美元關稅，這些關稅實際上是對美國人民的稅負，增加工薪家庭及企業成本，引發通膨與失業。」

川普內閣官員警告，若裁定關稅無效，將對美國外交政策造成重大影響。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，此舉可能引發危險的外交尷尬處境，並削弱貿易談判。裁決公布當晚，川普在社群平台X發文稱，若關稅取消，將對國家造成全面災難。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
507 2 8131 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
舊公寓藏淫窟　露肩短裙美女照曝！見警嚇壞想落跑
TWICE高雄開唱！粉絲訂房「1300元漲到1.3萬」傻眼
媳婦、孫子全罹難　阿嬤哭癱：都沒有了
林書豪宣布退休！　新北國王發聲
惡火奪5命　4孩童開學前一天葬身火窟

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

以色列證實再尋獲2人質遺體！28歲男參加音樂節救人喪命　身分曝

美國海灘「糞便細菌超標」　官方警告：下水恐中招

25秒「行刑式槍殺」畫面曝光！　烏前議長連中8槍喪命

川普對等關稅政策違法！法院裁決「藏有伏筆」　曝光日韓中歐動向

普丁專訪痛批日本恢復軍國主義　強調中俄「合作抗日」

華爾街日報：白宮推進國防部改名「戰爭部」計畫！

莫迪與澤倫斯基通話　重申印度支持和平解決方案

哈瑪斯證實：加薩軍事領導人慘遭以軍擊斃　痛批以色列「暴君」！

反對川普政府執法！芝加哥非裔市長「簽行政命命」：抵制鎮壓移民

以軍空襲擊斃總理等高官　胡塞武裝：我們將會報仇

【人肉涮涮鍋？】5男擠怪手泡溪水玩超嗨！ 這下可能GG啦

【海鹽紅茶？】潛水時發現包裝完整的鋁箔包紅茶

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【崩潰下跪】女店員被逼瘋！ 狂磕頭喊「都是我的錯」網看完超心疼QQ

【響板小狗？！】柴柴嘴巴狂咬空氣+原地踏步自帶節奏XD

【惡作劇翻車！】老翁嚇人被反制腿軟爆逃XD

【一出生練就自動屏蔽】新生兒聽爸打鼾聲直接用手摀耳

【這真的2歲嗎？】湘荷妹妹陪演警匪片戲劇魂爆發XDD

【痛心圍攻畫面】10多隻遊蕩犬水中攻擊野生梅花鹿

【台語超好】萌娃上學哭喊想回家拜託老師：叫爸爸接我

以色列證實再尋獲2人質遺體！28歲男參加音樂節救人喪命　身分曝

美國海灘「糞便細菌超標」　官方警告：下水恐中招

25秒「行刑式槍殺」畫面曝光！　烏前議長連中8槍喪命

川普對等關稅政策違法！法院裁決「藏有伏筆」　曝光日韓中歐動向

普丁專訪痛批日本恢復軍國主義　強調中俄「合作抗日」

華爾街日報：白宮推進國防部改名「戰爭部」計畫！

莫迪與澤倫斯基通話　重申印度支持和平解決方案

哈瑪斯證實：加薩軍事領導人慘遭以軍擊斃　痛批以色列「暴君」！

反對川普政府執法！芝加哥非裔市長「簽行政命命」：抵制鎮壓移民

以軍空襲擊斃總理等高官　胡塞武裝：我們將會報仇

阿里山神木下婚禮與台灣仲夏節活動結合　五感細膩體驗愛情

BMW男疑癲癇突發自撞路樹翻覆！一家三口多處擦挫傷送醫

道奇先發輪值出現新策略　大谷翔平下周四登板後不休兵

CPTPP入會遭阻撓　陳明祺籲理念相近國家反制中國惡意影響力

彰化「麵線豆花」甜鹹混搭超涮嘴！飄香50年現擀水煎包出爐就秒殺

普丁搭機抵達天津　閱兵前先出席上合組織峰會

以色列證實再尋獲2人質遺體！28歲男參加音樂節救人喪命　身分曝

美國海灘「糞便細菌超標」　官方警告：下水恐中招

地藏王菩薩坐鎮！台北看守所「槍決近400死囚」　鬼月靈異傳說又起

25秒「行刑式槍殺」畫面曝光！　烏前議長連中8槍喪命

【惡作劇翻車！】老翁嚇人被反制腿軟爆逃XD

國際熱門新聞

「川普死了」網路瘋傳！　TAG迅速蔓延

范斯：隨時準備好「接任總統」

男遭下水道沸水煮死！被撈起內臟已熟透

79歲川普「死而復生」！　現身白宮打破網路瘋傳謠言

「95%全身刺青」後悔了！男手術洗掉　曝痛苦過程：痛3倍

氣象女主播疑「無罩上陣」胸凸兩點照瘋傳

受困Cybertruck！2760°C燒死骨頭崩解

白宮：川普拔掉賀錦麗特勤局保護

來不及彈射！波蘭F16資深飛行員少校殉職

22歲鬥牛士處女秀「遭680kg公牛」頂飛慘死

以色列空襲葉門首都　胡塞武裝證實：自家政府總理喪命

防台灣有事！日本熊本部署1000公里長程飛彈　計畫也部署在沖繩

川普關稅被判「越權違法」　原因一次看懂

大谷前翻譯簽賭黑幕曝光　合作莊家遭判刑：我很後悔

更多熱門

相關新聞

美媒：白宮推進國防部改名「戰爭部」計畫

美媒：白宮推進國防部改名「戰爭部」計畫

美國白宮正在推進將國防部（Department of Defense）改名為「戰爭部」（Department of War）的計畫，此舉源自美國總統川普近期提出的構想，並獲得部分國會共和黨議員支持。

反對川普政府執法！芝加哥市長簽行政命令

反對川普政府執法！芝加哥市長簽行政命令

79歲川普「死而復生」！　現身白宮打破網路瘋傳謠言

79歲川普「死而復生」！　現身白宮打破網路瘋傳謠言

男遭下水道沸水煮死！被撈起內臟已熟透

男遭下水道沸水煮死！被撈起內臟已熟透

「川普死了」網路瘋傳！　TAG迅速蔓延

「川普死了」網路瘋傳！　TAG迅速蔓延

關鍵字：

北美要聞對等關稅川普

讀者迴響

熱門新聞

一票人早餐常吃！「把它當燕麥片」以為健康　醫喊母湯

「川普死了」網路瘋傳！　TAG迅速蔓延

全民普發惹議！他號召不領…41人參加

大稻埕煙火當街格鬥片瘋傳　刺青男一拳撂倒壯壯哥

從小住一起…叔叔和小姪女共浴激戰下場曝

范斯：隨時準備好「接任總統」

即／父發現6歲獨子墜樓身亡

快訊／中壢民宅大火5死　1大4小身分曝光

楊偉中救女溺斃忌日逢七夕　前主播陳以真「發7顆愛心」

可能又有新颱風　大迴轉路徑曝

28歲酒店妹水腫臉發黑　「腎病變」開始洗腎人生

快訊／林書豪宣布退休！

百億科技大亨改賣鳳梨酥　登上世界舞台

午後變天！　雨最大地區曝

員警燦笑是AI？　黃國昌勒警脖「關鍵30秒」影像說真相

更多

最夯影音

更多

【人肉涮涮鍋？】5男擠怪手泡溪水玩超嗨！ 這下可能GG啦

【海鹽紅茶？】潛水時發現包裝完整的鋁箔包紅茶

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【崩潰下跪】女店員被逼瘋！ 狂磕頭喊「都是我的錯」網看完超心疼QQ

【響板小狗？！】柴柴嘴巴狂咬空氣+原地踏步自帶節奏XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面