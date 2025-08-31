　
大陸 大陸焦點 特派現場

影／集裝箱自己走！天津港無人自動化　全球首個「智慧零碳」碼頭

記者任以芳／天津報導

大陸北方最重要的國際航運樞紐，天津智打造出全球首個「智慧零碳碼頭」，擠進全球前十大港口，在國際港口競爭格局中佔據重要的位置。《東森新媒體ETtoday》跟著媒體團採訪這座無人自動化智慧港口，沒有一名員工作業，全部仰賴5G智能遠端操作，港口100多台無人小貨車充電一小時可用12小時，以及風力發電等節能減碳，做到「零碳運營」。談及節省人力問題，天津港集團副總裁楊潔敏指出，人工智能操作不只提高碼頭工作時間效率，取代「高危」工作，節省人力轉移到提升服務品質。

上合峰會於今天8月31日至9月1日在天津舉行，行前組織中外媒體團參訪天津港。這座智慧化轉型的港口走在前列，率先打造「全球首個智慧零碳碼頭」，同時建成全大陸第一個港口自動駕駛示範區，並推出全球首個港口全面數字孿生技術底座「津鴻系統」，實現港口作業全鏈條的數字化、可視化和智能化，全部採用了自動化和無人化。

每年天津港吞吐量都在不斷的創新高，2024年天津港的貨物吞吐量達到5.79億噸，集裝箱量達到了2,329萬標箱，每天天津港有150多條航線，連接全球500多個國500多個港口，把整個天津地區的貨物連接到整個全國和全世界，四通八達的立體的交通網路，給京津冀和一帶一路提供強烈的支撐。

▼ 天津港100多台無人小貨卡 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 天津港、智能、綠能 。（圖／記者任以芳攝）

100多台「無人」貨卡穿梭港口＋海關「無紙化」

記者實際現場採訪，首次看到「無人」作業，這是2021年投產的一個最先進的碼頭，十分幸運的是，全世界最大的兩艘集裝箱貨運船正停靠在天津港碼頭，身長有400米，一艘船可裝24000個貨櫃，十分壯觀。

乾淨整齊的港口，無人駕駛的貨卡乘載貨櫃穿梭其中，速度快慢適宜，井然有序，甚至會互相禮讓，彷彿有「隱形人」在車上操作，整個碼頭裝卸船、地面上運輸堆場作業，全過程都實現自動化和無人化。

不少外國記者感到驚奇，為何碼頭可以做到「無人」？天津港集團副總裁楊潔敏也向現場媒體介紹，「碼頭採用了最新一代的信息技術，包括它是一個純5g的碼頭，利用人工智能驅動的完全無人駕駛智能化生產調度的碼頭，代表著港口行業最新的先進的生產力。」

▲▼ 天津港、智能、綠能 。（圖／記者任以芳攝）

▲天津港集團副總裁楊潔敏 。（圖／記者任以芳攝）

楊潔敏說，大型設備自動化沒有一個人的駕駛室，包括地面上的水平運輸這些無人駕駛設備，完全採用人工智能驅動。「目前港口有100多台無人駕駛車，白天晚上、刮風下雨，不知疲倦的生產作業，它的作業效率根據整個碼頭，船舶作業整體的生產計劃協同配合。」

天津海關相關人員也難得現身介紹，除了碼頭智能作業，海關監管作業也「融入」整個港口智慧協同的模式。「在碼頭的車輛沿線上部署一些無人的機檢設備，進口貨物在卸船之後直接卸到現場無人貨卡，整個過程不需要進行第二次的倒運和裝卸作業，進一步提升了整個港口的作業能力。」

海關人員指出，「我們與港口建立一套完整的智能物流監控系統，覆蓋整個港口的裝卸、存儲、運輸等各個環節，來支持港口的內、外貿貨物同步作業。針對船公司提供船舶申報的『無紙化作業』，進一步便利船公司辦理船舶進出境手續，壓縮船舶在港的等待時間。」

天津港自動化碼頭群建設已初具規模，大型集裝箱裝卸設備自動化比例達66%，大幅提高裝卸效率。同時，港口集裝箱業務線上受理率超過95%，實現「無紙化」辦理，為客戶節省了大量時間與成本。

▼ 天津港全球第一個「零碳」碼頭。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 天津港、智能、綠能 。（圖／記者任以芳攝）

100%綠色電能！自給自足「風力」發電

天津港也建設世界一流的智慧港口和綠色港口，今年3月份創造全球自動化碼頭作業效率的新高泊位效率達到了329箱每小時，也是全球第一個「零碳」碼頭，實現自給自足。

楊潔敏也介紹，「碼頭所有的能源全部採用電能，沒有排放，所有的能源100%綠色電能，由碼頭區域自己用風電光伏產生的。」綠色發展低碳發展是全球一個共識，也是港行業過去幾年當中一個熱點。

該計劃於21年規劃建設世界上「首個」碳中和零碳的碼頭，天津港碼頭採用了5台風電和一系列的光伏的設施，能夠每年產生接近6000萬度的清潔能源，給碼頭生產設備提供源源不斷的綠色的動力。

「截止目前，天津港集團每年的綠色的電力生產量達到了2.4億度以上，佔到整個集團電能的70%。不僅如此，我們在整個的案件，這個油氣回收，整個綠色港口建設方面都開拓了很多新的成果。」楊潔敏進一步說，這個碼頭建設週期非常短，僅僅1年零9個月的時間，一片荒灘建成了這個世界上最先進的智能化的碼頭。

在綠色低碳領域，天津港同樣走在全國前列。全港滾裝碼頭已率先實現「零碳運營」，風電與光伏發電年供應能力超過1億千瓦時，相當於每年減少數十萬噸碳排放。

其中，太平洋集裝箱碼頭獲評五星級綠色港口，港內低排放港作機械佔比達100%，大宗貨物運輸也在加速轉型，鐵礦石清潔運輸比例已達65%，顯示天津港在推進「雙碳目標」方面成效顯著。

▼ 「雙碳目標」方面成效顯著。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 天津港、智能、綠能 。（圖／記者任以芳攝）

天津港智能＋綠能是全球「新航海之眼」

根據2025年7月發布的《新華・波羅的海國際航運中心發展指數報告》，天津國際航運中心綜合實力排名全球第18位，較2024年提升1位，連續兩年實現進位。這一排名反映出天津港在國際航運格局中的地位正逐步攀升，尤其在智慧港口與綠色港口的建設成果，已成為其突圍的重要支撐點。

根據資料顯示，2024年全球十大集裝箱港口（按吞吐量排名）為，上海港、新加坡港、寧波舟山港、深圳港、青島港、廣州港、釜山港、天津港、傑貝阿里港和巴生港。其中，大陸港口佔據6席，上海港年吞吐量首次突破5000萬標箱。﻿

然而，智能「無人碼頭」革命意味員工被「優化」可能性？楊潔敏並未明確指出天津港實際員工流動比例，但他強調智能化作業不只是沒有24小時輪班問題，還可以「取代」高危險性傳統作業，讓員工在安全環境更仔細監督工作。至於節省下來人力去做服務，客戶方面反饋也十分良好。

隨著智慧港口的深度應用與綠色技術的不斷推廣，天津港的綜合競爭力仍有巨大提升空間。從自動化裝卸到零碳能源，天津港正以「科技+綠色」雙輪驅動，重新定義北方港口的發展方向，也為全球港口業的轉型提供了「天津樣本」。

▼ 天津港從自動化裝卸到零碳能源，走在世界前端。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 天津港、智能、綠能 。（圖／記者任以芳攝）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

