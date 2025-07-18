台中港7月中啟用「智慧有聲行人號誌」　APP語音引導過馬路

▲台中港路口布建智慧有聲行人號誌設備。（圖／港務公司提供）

記者李姿慧／台北報導

為提升台中港區路口安全，台中港務分公司推動港區智慧化，近期重新規劃鄰近MITSUI OUTLET PARK停車場出入口的中二路與中橫一路交叉口號誌系統，預計7月中驗收後正式啟用智慧有聲行人號誌，強化對視障者、年長者及行動不便者的引導與安全防護，打造無障礙通行環境。

推動行人安全，連港區也動起來，過去視障朋友通行台中港區鄰近MITSUI OUTLET PARK停車場出入口路段時，需靠按壓按鈕並辨別「布穀聲」（南北向綠燈）或「鳥鳴聲」（東西向綠燈）來判斷通行時機，但因路口車流繁忙，常受到車輛噪音干擾，增加通行風險。

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台中港區因此推動新增智慧有聲行人號誌系統，支援視障者透過手機APP發出語音輔助指令，並結合藍牙自動觸發功能，即可即時獲得前方號誌綠燈剩餘秒數與方向提示，無需尋找並按壓傳統按鈕。

▲中二路與中橫一路交叉口四個角落全面布建智慧有聲行人號誌設備。（圖／港務公司提供）

台中港務分公司表示，台中港區此次設置的智慧有聲號誌，於中二路與中橫一路交叉口四個角落全面布建。其結合語音播報、秒數顯示與方向引導等功能，搭配現地設置之導盲引導標線，不僅便利視障者更清楚辨識通行方向與時間，大幅提升過路口安全與信心，更有助於年長者、輪椅使用者等族群安心穿越馬路，落實「以人為本」的交通理念。

台中港務分公司指出，近年來持續盤點港區內行人熱點，並依實際需求逐步導入各項友善設施，未來也將配合交通部智慧運輸政策，整合科技應用與人本交通思維，朝向安全、便利、包容的通行環境邁進，全面提升港區整體交通品質。