政治

大稻埕壓軸場湧14萬人　蔣萬安：愛情要勇敢追求、市長幫到這了

▲蔣萬安與AIT谷立言欣賞煙火。（圖／蔣萬安臉書）

▲蔣萬安與AIT谷立言欣賞煙火。（圖／蔣萬安臉書）

記者鄭佩玟／台北報導

「2025大稻埕夏日節」壓軸場昨（30日）晚間於大稻埕碼頭登場，台北市長蔣萬安與特地到場參加的美國在臺協會（AIT）處長谷立言，以及現場滿滿前來觀賞加長版480秒閉幕煙火秀的市民朋友同歡。蔣萬安致詞還說，市長能幫大家的就是提供建議和舞台，但愛情要靠自己去追求。

蔣萬安致詞時鼓勵年輕朋友，把握今晚難得的浪漫時刻，現場就向喜歡的對象勇敢告白，成功率一定很高，引來現場尖叫與歡呼。他笑說，今晚的煙火就像「愛來的正是時候」，希望大家抬頭仰望繽紛夜空時，勇敢表達心意，不要遲疑、不要猶豫；並打趣補充，以他的經驗，今晚絕對是最佳時刻。

蔣萬安也預告，除了今晚的浪漫煙火，九月在南港臺北流行音樂中心，將舉辦為期一整個月的「Trendy Taipei潮臺北音樂節」，邀請來自日本、韓國等多組知名樂團演出，呼籲大家把握機會，帶著心愛的另一半一同享受臺北的多元音樂魅力。

致詞最後，蔣萬安表示，市長能幫大家的就是提供建議和舞台，但愛情要靠自己去追求。他祝福所有市民朋友在浪漫星空下度過難忘的夜晚，也期盼夏日節圓滿落幕，來年再度相聚。

活動現場，蔣萬安也熱情與谷立言處長伉儷合影自拍，互動愉快。離場前，蔣萬安更親切與現場民眾握手合影，現場不少來自雲林、高雄、宜蘭等地的民眾特地前來參加，蔣萬安也一一祝福，盼大家帶著浪漫與歡樂回憶返家。

台北市觀傳局表示，此次煙火秀首度採用大型千輪煙火「埕彩千輪」，搭配金閃冠、銀白柳樹、繁花牡丹、藍色煙花、魔法紅心等多種特效，點亮璀璨夜空。觀傳局統計，現場參與人次超過14.6萬人，市區道路交管則在晚間9時15分解除。

駁勒頸！黃國昌再嗆記者：你夠了嗎

大稻埕壓軸場湧14萬人　蔣萬安：愛情要勇敢追求、市長幫到這了

大稻埕壓軸場湧14萬人　蔣萬安：愛情要勇敢追求、市長幫到這了

相關新聞

不用人擠人！妹子分享大稻埕煙火神級視角

「2025大稻埕夏日節」最終場煙火30日晚間8點登場，4800秒不間斷施放、面寬達800公尺的盛大場面，吸引無數人到場觀看。對此，有網友分享了從飯店房間向外看去的壯觀畫面，直言「沒有住到高樓層也會很漂亮」，影片曝光後讓網友們都驚呆了。

新版財劃法計算有誤差卓揆邀地方討論　蔣萬安樂見

魔鬼藏在細節裡！卓揆跟縣市談統籌分配稅　地方官員：可能以偏概全

相隔9年再有美參院軍委會主席訪台　挺台派維克將重申美對台支持

重量級！美參議院軍委會主席相隔9年率團訪台　下午將晉見賴清德

