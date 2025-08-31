　
政治

幕後／中國93閱兵預算＋經損約1540億　展示3大武力一次看

▲▼ 2025「九三大閱兵」、徒步方隊、閱兵村、女民兵、三軍儀隊、維和部隊 。（圖／記者陳冠宇攝）

▲2025「九三大閱兵」 。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陶本和／台北報導

為紀念抗戰勝利80周年，中國大陸將在9月3日於天安門廣場舉行抗日紀念與閱兵儀式。根據我國安單位彙整，閱兵安排可區分：「徒步方隊」、「裝備方隊」、以及「空中梯隊」等三大部分；另外，閲兵活動的預算及經濟損失評估，包括人員訓練、油料維修、維穩工作、工廠停工補貼，以及停止商務觀光等，合計概略為360億元人民幣，約1540億元新台幣。

中國大陸9月3日舉行的「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動」，近日已公布受邀出席的國家元首，包括俄羅斯總統普丁、朝鮮勞動黨總書記金正恩、伊朗總統裴澤斯基安，所謂「CRINK」聯盟的領袖齊聚，加上眾多全球南方國家威權國家政要。

至於中方本次閱兵的安排規模，國安官員表示，規模非常大，相關部隊在3、4月就進入閱兵村彩排，而過去這一個月來，很多工廠停工，部分地區分時段交通管制，或管制外賣外送。他說，閱兵安排大致區分三部分：「徒步方隊」、「裝備方隊」、以及「空中梯隊」。

首先「徒步方隊」，國安官員指出，重點目標在展現中方軍改後的兵力結構，軍種上包括陸海空與火箭軍，兵種上也會有軍事航天、網路空間、信息資源，還有聯勤保障等部隊，且這次也加入武警、民兵。

其次「裝備方隊」，國安官員表示，這次要凸顯很多新式武器，包括無人裝備，並凸顯他們自研的新質武器，主要會用聯戰群隊進行編組，分成四部分：陸上突擊、防空反導、無人智能與火力打擊。

根據相關情資彙整，今年特色包括東風41、巨浪3、東風17超高音速導彈等，另一方面也會增加核威嚇能力，好比洲際長程導彈。國安官員表示，這是要展現在全球可以待來威懾效果。

最後「空中梯隊」，國安官員指出，各式各樣的主、輔戰機外，今年不排除會有第一次亮相的空警600、運兵機，甚至可能進行空中加油操演，以展現空軍兵力的完整性，也是在傳達他們遠程投射能力。

▼中國將於9月3日舉辦大閱兵，預計將首次展示多款超大型無人水下載具（ XLUUV）。（圖／翻攝自大陸微博）

▲▼中國將於9月3日舉辦大閱兵，預計將首次展示多款超大型無人水下載具（ XLUUV），其中型號為「AJX002」的XLUUV，長約18至20公尺，外型類似魚雷，外型類似有「末日武器」之稱的俄羅斯「波塞冬」核動力魚雷。（圖／翻攝自大陸微博）

另一方面，在中方這次閲兵活動的預算及經濟損失評估，國安單位彙整與分析相關情資顯示，合計花費概略為360億元人民幣，約1540億元新台幣。

首先人員訓練約8億元人民幣，另外這次45個方隊，包括人、車、飛機，其油料與維修費約2億元人民幣。同時，本次攸關維穩工作的花費，好比增加武警、大小區安全維護、保安費用等約50億元。

此外，北京相關地區廠區停工，其停工補貼、薪資補貼等，約耗290億人民幣；而再加上停止商務、觀光景點等，營業項目大概是11.7億人民幣。綜合上述部分，約360億人民幣。

▼解放軍舉行九三閱兵第二次預演，新款中型戰車的行駛畫面，被上傳至社群，引發議論。（圖／翻攝自微博）。

▲▼解放軍舉行九三閱兵第二次預演，新款中型戰車的行駛畫面，被上傳至社群，引發議論。（圖／翻攝自微博）。

08/30 全台詐欺最新數據

駁勒頸！黃國昌再嗆記者：你夠了嗎

