生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

突然心悸不是「小鹿亂撞」！醫師示警：可能心衰竭

▲▼心臟病。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲突然感覺心跳異常，恐怕是心臟出了問題。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

心律不整、心臟衰竭與冠心病等疾病，是威脅國人健康的重要隱憂。長庚醫院於政大舉辦「大師開講．衛教講座」首場活動，集結五位專家，分享案例與防治方法，提醒民眾從日常生活做起，並及早就醫檢查，才能守護心臟健康。

一名丁姓女患者因心律不整長期用藥，近半年心跳異常頻繁，稍微活動即氣喘，檢查發現心臟功能降至35％，並出現心衰症狀。經3D燒灼手術及團隊照護後，功能回升至70％，順利重返工作，成為病友典範案例。

基隆長庚陳韋翔醫師指出，正常心跳為每分鐘60至100下，異常快或慢都需警惕，常見原因包括肥胖、藥物、菸酒及自律神經失調。心房顫動更會導致中風與心衰竭，出現心悸、胸悶或呼吸急促時應立即就醫。

台灣心律學會提出「心房顫動543」口訣：五大好發族群、四種典型症狀與三大心跳指標，幫助民眾識別異常。醫師提醒，忽快忽慢或心跳強弱不一，皆可能是病兆，不可輕忽。

▲心臟,畫畫。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲突然感覺心跳異常，恐怕是心臟出了問題。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

心跳過慢同樣危險。林口長庚沃宏達醫師說，每分鐘低於60下恐致頭暈昏厥，需透過心律調節器矯正。近年「傳導系統起搏」技術降低心衰風險，術後恢復快，兩天即可出院，但須定期追蹤。

心臟衰竭屬慢性病，嘉義長庚潘國利醫師建議，應養成每日量測體重與血壓、規律服藥，並限制鹽水攝取。若出現下肢水腫、呼吸急促等警訊，應立即就醫，以免病情惡化。

冠心病是常見心血管疾病，也是猝死與中風主因。林口長庚蕭富致醫師表示，典型症狀為胸悶或胸痛，嚴重恐演變成心肌梗塞。三高、抽菸及缺乏運動皆是危險因子，改善生活習慣才是根本之道。

高雄長庚吳勃銳醫師則提醒，「糖心腎症候群」凸顯糖尿病、心臟病與腎臟病的惡性循環，提升死亡風險。透過飲食調整、運動、戒菸與新藥治療，可有效延緩病程，為病患帶來希望。

突然心悸不是「小鹿亂撞」！醫師示警：可能心衰竭

突然心悸不是「小鹿亂撞」！醫師示警：可能心衰竭

74歲郭姓婦人長期透析，近日因心跳過慢至東港安泰醫院就診，經檢查發現三條心臟血管嚴重鈣化阻塞，傳統心導管治療難度極高。心血管內科邱威智醫師團隊與家屬討論後，決定採用最新「血管內震波碎石術（IVL）」輔助治療。手術過程中，醫療團隊以震波擊碎血管鈣化，順利置入支架恢復血流，術後病人狀況良好，預計48小時後即可出院。

關鍵字：

心臟疾病心跳異常預防保健心臟健康專家分享

