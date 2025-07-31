嘉義縣失智友善社區工作坊啟動　共同面對社會挑戰

▲嘉縣失智友善社區實踐工作坊，從陪伴、培力到自主參與 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣衛生局舉辦「失智友善社區實踐工作坊」，公部門、各鄉鎮市公所、代表會、18鄉鎮衛生所、社區志工及社區民眾共151位夥伴共襄盛舉，結合專業護理師、職能治療師與法律專家，從認識失智症、溝通技巧到人權議題，盼協助大家用更正確的觀念及態度，讓失智友善從在地做起，從日常落實。

嘉義縣已邁入超高齡社會，65歲以上人口占比超過20%，失智症人口約有8974人，失智症成為需共同面對的重要課題，課程邀請成大醫院社區健康照護中心李逸軒護理師，分享失智症相關知能與照護觀念；全人健康暨急救長照教育促進協會許雅婷護理師，傳授失智溝通技巧及應對方法；柳營奇美醫院施懿真職能治療師，指導如何活化腦力、延緩失智；以及中正大學施慧玲教授，分享失智長者人權保障及相關法律議題，協助民眾理解失智友善社區的重要性與具體行動方向。

衛生局長趙紋華表示，失智症不僅是醫療問題，更需要社會共同支持，嘉義縣至114年已推動5個失智友善社區，累計失智友善天使7369人、友善組織457家，透過教育宣導、社區參與課程及行動落實，讓失智者與家屬能在熟悉的社區安心生活。

此次活動集結來自不同領域的專家與民眾，透過豐富的課程交流，期望減少對失智者的汙名化，強化社區民眾對失智症的正確認識，未來也將持續與各界攜手努力，共同營造有溫度、有尊嚴的友善嘉園。