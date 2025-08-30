馬斯克御用律師出馬　掌舵狗狗幣金庫「計畫募款2億美元」

▲ 美國科技富豪馬斯克（Elon Musk）的個人律師夏皮羅（Alex Shapiro），近日傳出受聘出任「狗狗幣數位資產金庫」（Dogecoin Digital Asset Treasury，DAT）主席。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

美國科技富豪馬斯克（Elon Musk）的個人律師夏皮羅（Alex Shapiro），近日傳出受聘出任「狗狗幣數位資產金庫」（Dogecoin Digital Asset Treasury，DAT）主席。這項新設立的金庫計畫，募資目標鎖定至少2億美元，消息一出隨即在加密貨幣圈掀起討論。

根據《The block》報導，投資機構已經收到與「狗狗幣金庫公司」相關的簡報文件，內容著重於如何將募集資金配置到狗狗幣（DOGE）。不過，目前DAT的正式啟動時間仍未確定，幕後組織「狗狗之家」（House of Doge）也尚未回應媒體詢問。

報導中提到，夏皮羅以娛樂圈辯護律師聞名，曾為饒舌歌手傑斯（Jay-Z）、演員鮑德溫（Alec Baldwin）等名人辯護出庭。

報導中也指出，這波籌資行動被市場視為近期加密產業的焦點之一。原因在於替代幣支持者正推動多家那斯達克上市公司轉型，將資產負債表長期配置於特定代幣，標的包含Solana、SUI、Toncoin與World Liberty Financial的WLFI治理幣。

價格層面上，根據《The Block》數據，DOGE於美東時間下午5點46分下跌4%，報0.21美元，市值約320億美元。市場普遍把即時價格波動視為檢驗「金庫化」敘事能否獲得資金支持的指標。

DAT的概念受到廣泛關注，部分原因來自塞勒（Michael Saylor）的MicroStrategy（微策略）模式。這家公司目前持有近700億美元的比特幣，被視為全球規模最大的數位資產金庫，成功吸引其他企業效法。

比特起源（Bit Origin，股票代號BTOG）於7月宣布最高5億美元的融資計畫，啟動企業級狗狗幣金庫，試圖將迷因幣納入制度化策略。

同時，資產管理巨頭灰度（Grayscale）正研議推出追蹤狗狗幣的ETF，若成功，將在傳統金融市場為DOGE開出新投資管道，與金庫長期持幣的策略形成互補。

