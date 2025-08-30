夜間磨牙不是小事！　醫師：恐與睡眠呼吸、口腔機能相關

▲廖奎如醫師（左4）、應曾子南文教基金會董事長曾王君（右3）、執行長范思筠（右2）邀請來台南演講，市長黃偉哲也特別到現場致意。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

許多長者出現肌肉痠痛、睡眠品質不佳、慢性疲勞、夜間磨牙與情緒起伏等困擾，臨床觀察顯示，這些現象成因多元，可能與睡眠呼吸中止症（OSA）、呼吸習慣及口腔機能等因素相關，醫師提醒，應由專業醫師進行個別化評估，避免延誤健康。

享譽國際的牙科與醫療創新領袖廖奎如（Dr. Felix Liao）近日受曾子南文教基金會董事長曾王君、執行長范思筠邀請回台並至台南演講，市長黃偉哲也親自到場致意。

廖醫師出生於台灣，16歲移民美國，結合工程與牙醫背景，長期關注睡眠、呼吸與口腔機能的交會點。他坦言，牙醫學院時曾被「為何身體會磨損自己的牙齒？」這個問題困擾，也成為他探索健康機制的起點。

廖奎如指出，夜間磨牙、晨起難清醒、頭頸肩背痠痛、顳顎關節不適（含卡住、聲響），甚至情緒起伏、專注力障礙（如憂鬱、焦慮、腦霧）等，都可能是身體釋放的警訊。背後原因可能涉及OSA、鼻／口呼吸習慣、口腔機能或生活型態。他提醒，出現相關症狀可先向睡眠醫學中心或牙科醫師諮詢，必要時進行跨專科合作。

廖醫師於2017年提出「Impaired Mouth Syndrome（口腔氣道缺陷症候群）」臨床框架，並非診斷，而是提醒醫師與病患關注口腔結構與睡眠、日間表現的關聯。他強調：「希望把好問題帶回台灣，讓更多家庭更早理解口腔機能與整體健康的連結，並在專業評估下做出最適合的健康選擇。」