地方 地方焦點

夜間磨牙不是小事！　醫師：恐與睡眠呼吸、口腔機能相關

▲廖奎如醫師（左4）受曾子南文教基金會邀請返台演講，市長黃偉哲（右3）特地到場致意。（記者林東良翻攝，下同）

▲廖奎如醫師（左4）、應曾子南文教基金會董事長曾王君（右3）、執行長范思筠（右2）邀請來台南演講，市長黃偉哲也特別到現場致意。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

許多長者出現肌肉痠痛、睡眠品質不佳、慢性疲勞、夜間磨牙與情緒起伏等困擾，臨床觀察顯示，這些現象成因多元，可能與睡眠呼吸中止症（OSA）、呼吸習慣及口腔機能等因素相關，醫師提醒，應由專業醫師進行個別化評估，避免延誤健康。

享譽國際的牙科與醫療創新領袖廖奎如（Dr. Felix Liao）近日受曾子南文教基金會董事長曾王君、執行長范思筠邀請回台並至台南演講，市長黃偉哲也親自到場致意。
廖醫師出生於台灣，16歲移民美國，結合工程與牙醫背景，長期關注睡眠、呼吸與口腔機能的交會點。他坦言，牙醫學院時曾被「為何身體會磨損自己的牙齒？」這個問題困擾，也成為他探索健康機制的起點。

廖奎如指出，夜間磨牙、晨起難清醒、頭頸肩背痠痛、顳顎關節不適（含卡住、聲響），甚至情緒起伏、專注力障礙（如憂鬱、焦慮、腦霧）等，都可能是身體釋放的警訊。背後原因可能涉及OSA、鼻／口呼吸習慣、口腔機能或生活型態。他提醒，出現相關症狀可先向睡眠醫學中心或牙科醫師諮詢，必要時進行跨專科合作。

廖醫師於2017年提出「Impaired Mouth Syndrome（口腔氣道缺陷症候群）」臨床框架，並非診斷，而是提醒醫師與病患關注口腔結構與睡眠、日間表現的關聯。他強調：「希望把好問題帶回台灣，讓更多家庭更早理解口腔機能與整體健康的連結，並在專業評估下做出最適合的健康選擇。」

更多新聞
壓力、疾病引發磨牙　咬合板可控制

壓力、疾病引發磨牙　咬合板可控制

大部分的病人很少察覺自己有夜間磨牙的狀況，常見家人抱怨或是看醫師透過牙齒磨損狀況發現，奇美醫學中心腔顎面外科主治醫師林哲毅指出，目前造成磨牙的機轉仍不明確，主要是在睡眠期間咀嚼相關肌肉受到交感神經的刺激所造成的不自主的動作引發而導致牙齒有接觸跟摩擦。

別小看夜間磨牙！恐變老、國字臉

別小看夜間磨牙！恐變老、國字臉

