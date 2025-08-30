普發1萬發放方式曝　擬比照2023年普發6000模式有5管道領取

▲普發1萬發放方式，擬比照2023年普發6000模式有5管道領取。（圖／記者周宸亘攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院昨三讀通過攸關普發現金、擴大產業支持的《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》修正案。據了解，下會期開議後，行政院會儘速將特別預算案送至立法院審議；至於普發現金1萬元部分，會力拼在特別預算公布後1個月內開始發放，發放方式會以過去普發6000元的模式為基礎擬定發放方式。

根據立法院三讀通過的《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》修正草案，經費匡列上限5700億，內容包含擴大對產業支持、加強關懷弱勢，以及定明普發現金。而普發現金作業時程部分，須在特別預算公布後1個月內開始執行發放作業，7個月內發放完畢。

政院人士指出，普發現金的部分，行政作業為財政部主責，會依照2023年普發現金6000元的模式，儘速擬定發放的方式。條例通過後，行政院會儘快籌編特別預算，待立法院下個會期開議後，交由立法院進行審議，力拼1個月內開始發放。

根據2023年普發現金6000元的規劃，領取方式有登記入帳、ATM領現、郵局領現、特定偏鄉造冊發放以及特定對象直接入帳等，共5種方式。另外，也特別架設普發6000的官網，讓民眾能了解領取規定、避免遭詐騙，同時也有還有安排免付費的客服專線等。

財政部指出，2023年3月22日「登記入帳」開放登記，領取時限為2024年1月31日止，領取民眾超過2348萬人，占原估計人數99.7%。從領取方式分析，以登記入帳935萬餘人最多，占比39.8％；其次是ATM領現，近571萬人，占比24.3％。

直接入帳有425萬餘人，占比18.1％；郵局領現有412萬餘人，占比17.6％；特定偏鄉居民及收容人合計近5萬人，占0.2%。另外，2023年10月1日至12月31日在國內出生且符合普發現金領取資格之新生兒，約有3.5萬人領取。