　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

普發1萬發放方式曝　擬比照2023年普發6000模式有5管道領取

▲▼現金，消費，經濟，市場，鈔票，購物，買賣，存款，收入，花費。（圖／記者周宸亘攝）

▲普發1萬發放方式，擬比照2023年普發6000模式有5管道領取。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院昨三讀通過攸關普發現金、擴大產業支持的《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》修正案。據了解，下會期開議後，行政院會儘速將特別預算案送至立法院審議；至於普發現金1萬元部分，會力拼在特別預算公布後1個月內開始發放，發放方式會以過去普發6000元的模式為基礎擬定發放方式。

根據立法院三讀通過的《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》修正草案，經費匡列上限5700億，內容包含擴大對產業支持、加強關懷弱勢，以及定明普發現金。而普發現金作業時程部分，須在特別預算公布後1個月內開始執行發放作業，7個月內發放完畢。

政院人士指出，普發現金的部分，行政作業為財政部主責，會依照2023年普發現金6000元的模式，儘速擬定發放的方式。條例通過後，行政院會儘快籌編特別預算，待立法院下個會期開議後，交由立法院進行審議，力拼1個月內開始發放。

根據2023年普發現金6000元的規劃，領取方式有登記入帳、ATM領現、郵局領現、特定偏鄉造冊發放以及特定對象直接入帳等，共5種方式。另外，也特別架設普發6000的官網，讓民眾能了解領取規定、避免遭詐騙，同時也有還有安排免付費的客服專線等。

財政部指出，2023年3月22日「登記入帳」開放登記，領取時限為2024年1月31日止，領取民眾超過2348萬人，占原估計人數99.7%。從領取方式分析，以登記入帳935萬餘人最多，占比39.8％；其次是ATM領現，近571萬人，占比24.3％。

直接入帳有425萬餘人，占比18.1％；郵局領現有412萬餘人，占比17.6％；特定偏鄉居民及收容人合計近5萬人，占0.2%。另外，2023年10月1日至12月31日在國內出生且符合普發現金領取資格之新生兒，約有3.5萬人領取。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
507 2 8131 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
民眾黨走讀衝撞警方4小時落幕　陳佩琪痛陳要賴清德公平審判
川普關稅被判「越權違法」　一次看懂！恐須退還已繳關稅
香港色影師誘拍女大生！帶她回家狂摸胸　「手指插嘴」逼她含
快訊／NBA超級球星來了！　現身桃園巨蛋
快訊／男醫院鬧事被捕！妻死在家裡　滿牆血跡
快訊／普發1萬！　發放方式曝
快訊／SJ再創神蹟！　8萬人搶「2場大巨蛋5萬票完售」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國防部引美評估中共6大犯台時機　不排除習近平為鞏權動武

民眾黨走讀衝撞警方4小時落幕　陳佩琪痛陳要賴清德公平審判

美參院軍委會主席維克訪立法院　徐巧芯曬早餐會合照

普發1萬發放方式曝　擬比照2023年普發6000模式有5管道領取

柯建銘拒辭！游盈隆：賴清德想學康熙力擒鰲拜　誰會是韋小寶？

提案「國家公園禁太陽能板」惹議　翁曉玲釋疑：「這些」不包含

小草衝破護欄多位員警掛彩　綠籲尊重法治：勿讓執法人員陷危險

2030年國防預算比照北約占GDP5％　游淑慧憂：賴清德將舉債或加稅？

民眾黨走讀爆衝突！小草撞破護欄與警方推擠　北市警局長都來督軍

翁曉玲提案「國家公園禁太陽能板」山友全炸鍋　綠委籲三思

安海瑟薇片場慘摔　高跟鞋斷裂..仍優雅起身

【這瓶1萬2！】夜市套圈圈中鎮店酒　興奮到喪失語言能力XD

【用力用錯邊XD】弟弟不會按噴瓶　聽媽話用力抓表情猙獰超逗趣

當心網路惡狼！孩子玩手遊　媽看對話框驚見女兒被騷擾

【5刀批藥膏】中藥貼布製程超平整太紓壓了啦～

【性情中人？】疑遇信義超跑巷「擁吻和尚」！　現蹤兒童新樂園椅上環抱親吻

【 #朴寶劍 抓包】發現紛絲簽過名　他皺眉嘟嘴歸還本子

【啦啦隊遇到蟲蟲危機！】找吉祥物幫忙但位置超尷尬XD

王淨飯撒結束...一秒變臉

【惡作劇翻車！】老翁嚇人被反制腿軟爆逃XD

國防部引美評估中共6大犯台時機　不排除習近平為鞏權動武

民眾黨走讀衝撞警方4小時落幕　陳佩琪痛陳要賴清德公平審判

美參院軍委會主席維克訪立法院　徐巧芯曬早餐會合照

普發1萬發放方式曝　擬比照2023年普發6000模式有5管道領取

柯建銘拒辭！游盈隆：賴清德想學康熙力擒鰲拜　誰會是韋小寶？

提案「國家公園禁太陽能板」惹議　翁曉玲釋疑：「這些」不包含

小草衝破護欄多位員警掛彩　綠籲尊重法治：勿讓執法人員陷危險

2030年國防預算比照北約占GDP5％　游淑慧憂：賴清德將舉債或加稅？

民眾黨走讀爆衝突！小草撞破護欄與警方推擠　北市警局長都來督軍

翁曉玲提案「國家公園禁太陽能板」山友全炸鍋　綠委籲三思

學者：中共藉「九三閱兵」重塑歷史　抹煞中華民國抗戰貢獻

國防部引美評估中共6大犯台時機　不排除習近平為鞏權動武

妻裹浴巾暖昧同事「他幫忙倒垃圾」　送周董門票沒用...夫求償60萬

雷嘉汭拍《十二使者》擦肩濟州空難　馬東石僵住「以為她父母出事」

普渡15注意事項！　手機別放桌上「好兄弟易跟回家裡」

民眾黨走讀衝撞警方4小時落幕　陳佩琪痛陳要賴清德公平審判

對於牽涉前立委陳歐珀收賄案　聯興國際前董事長洪英正做出澄清

判賠近10億美元！美醫院害女嬰終身殘疾　挨轟世上最危險地方

慣竊一早就偷鐵工廠！被老闆發現　瞎扯：有人追殺借躲一下

台灣啤酒大一新生扛勝利　桃園盃7局大爆發11比5擊敗高雄大學

【這一幕太暖了】熱心男跳水溝救出被困羊寶寶

政治熱門新聞

普發1萬　最快「這個月」拿到

賴清德多次懇談柯建銘拒退居二線　最後一招曝光

AIT谷立言見了藍綠白　只有一人面帶微笑

普發1萬發放方式曝　擬比照2023年普發6000模式有5管道領取

幕後／民進黨九月政爭？賴清德勸退遭柯建銘痛罵　「祭一招擋逼宮」

民眾黨「近千人走讀」與警方對峙　怒吼「賴清德起床」

小草走讀與警方對峙　陳佩琪一度身體不適

民眾黨走讀爆衝突！小草撞破護欄與警方推擠　北市警局長都來督軍

AI蕭美琴上線賀七夕　影片竟是修圖失誤版

普發1萬要來了！立院通過韌性特別條例修正案　預算過後月內發放

黨主席下令總召不動如山！　葉元之曝柯建銘打電話化解逼宮危機　

貨物稅立院三讀！減徵延至2030年　汽車舊換新最高減10萬元

追加預算案三讀　行政院：636億地方補助款立即撥付

翁曉玲提案「國家公園禁太陽能板」山友全炸鍋　綠委籲三思

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

挨酸「有錢人的肉便器」　奈奈子怒告5網友慘敗

信義區空橋「高跟鞋妹與男激戰」網傻眼

「95%全身刺青」後悔了！男手術洗掉　曝痛苦過程：痛3倍

受困Cybertruck！2760°C燒死骨頭崩解

風田宣布結婚！　

即／高雄左營墜樓！女國中生臟器破裂慘死

夫看A片驚見妻是女主角　怒告離婚

信義區威秀空橋上演活春宮　警方出手了

普發1萬　最快「這個月」拿到

三上悠亞被拍「0偽裝逛寧夏夜市」

高雄男上網看A片　驚覺「妻子是女優」

賴清德多次懇談柯建銘拒退居二線　最後一招曝光

店員被客人逼崩潰　下跪狂磕頭

富商痛毆女伴：對妳這麼好不給X　下場出爐

美上訴法院裁定　川普全球關稅措施不合法

更多

最夯影音

更多

安海瑟薇片場慘摔　高跟鞋斷裂..仍優雅起身

【這瓶1萬2！】夜市套圈圈中鎮店酒　興奮到喪失語言能力XD

【用力用錯邊XD】弟弟不會按噴瓶　聽媽話用力抓表情猙獰超逗趣

當心網路惡狼！孩子玩手遊　媽看對話框驚見女兒被騷擾

【5刀批藥膏】中藥貼布製程超平整太紓壓了啦～

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面