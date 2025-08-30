繞過國會！　川普宣布取消「49億美元」援外資金

▲川普試圖繞過國會，取消49億美元的對外援助資金。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普28日深夜通知國會，他將取消國會已批准的49億美元（約新台幣1499億元）對外援助資金，並且透過近50年來首次使用的「口袋撤銷」（pocket rescission）機制繞過國會監督，引發民主黨人抨擊，就連共和黨也有反對聲音。

川普致信國會表示，他決定取消美國國際開發署（USAID）發展援助計劃的32億美元、國務院維和活動的3.93億美元、國務院民主基金的3.22億美元、逾4.44億美元的其他維和援助。

國務卿盧比歐（Marco Rubio）在聲明中表示，「將近半世紀以來，總統首次依據《預算扣留控制法》（Impoundment Control Act）動用口袋撤銷權，取消49億美元覺醒（woke）且武器化的對外援助資金，這些資金違背了總統的美國優先政策。」

其中，覺醒一詞源於非裔美國人社群，原指對種族或社會不平等保持警覺，現已擴展到關注各種社會正義議題，包括性別平等與環境正義等。但此概念在美國社會引發激烈辯論，支持者認為這是推動社會進步的必要立場，批評者認為這可能導致過度政治正確和言論審查。

▲川普此舉引發國會反彈。（圖／路透）

川普此舉立刻遭到強烈抨擊，眾院撥款委員會民主黨籍資深議員德勞羅（Rosa DeLauro）批評此舉完全違法，「他持續想要竊取已經撥付的資金。」共和黨籍參議院撥款委員會主席柯林斯（Susan Collins）也說，任何未經國會批准取消已撥付資金的努力，都是明顯違法的，並援引美國政府問責署（GAO）的裁決指出，口袋撤銷屬於非法行為。

此外，川普這次行動可能讓迫在眉睫的政府停擺危機更加複雜化。國會必須在9月30日前通過新的資金法案，否則聯邦政府將面臨關閉風險。民主黨警告，口袋撤銷機制恐讓兩黨協商變得更加困難。

針對取消援助資金一事，白宮宣稱口袋撤銷有堅定的法律根據。針對政府停擺危機，白宮表示川普政府傾向採用一種「純粹」的臨時撥款措施，也就是所謂的持續決議（continuing resolution），期限相對較長，並稱若民主黨反對，政府停擺的責任將由他們承擔。