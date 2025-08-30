　
    • 　
>
國際

繞過國會！　川普宣布取消「49億美元」援外資金

▲▼美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普試圖繞過國會，取消49億美元的對外援助資金。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普28日深夜通知國會，他將取消國會已批准的49億美元（約新台幣1499億元）對外援助資金，並且透過近50年來首次使用的「口袋撤銷」（pocket rescission）機制繞過國會監督，引發民主黨人抨擊，就連共和黨也有反對聲音。

川普致信國會表示，他決定取消美國國際開發署（USAID）發展援助計劃的32億美元、國務院維和活動的3.93億美元、國務院民主基金的3.22億美元、逾4.44億美元的其他維和援助。

國務卿盧比歐（Marco Rubio）在聲明中表示，「將近半世紀以來，總統首次依據《預算扣留控制法》（Impoundment Control Act）動用口袋撤銷權，取消49億美元覺醒（woke）且武器化的對外援助資金，這些資金違背了總統的美國優先政策。」

其中，覺醒一詞源於非裔美國人社群，原指對種族或社會不平等保持警覺，現已擴展到關注各種社會正義議題，包括性別平等與環境正義等。但此概念在美國社會引發激烈辯論，支持者認為這是推動社會進步的必要立場，批評者認為這可能導致過度政治正確和言論審查。

▲▼美國國會大廈。（圖／路透）美國當選總統川普就職典禮的彩排和演練在華盛頓美國國會大廈舉行

▲川普此舉引發國會反彈。（圖／路透）

川普此舉立刻遭到強烈抨擊，眾院撥款委員會民主黨籍資深議員德勞羅（Rosa DeLauro）批評此舉完全違法，「他持續想要竊取已經撥付的資金。」共和黨籍參議院撥款委員會主席柯林斯（Susan Collins）也說，任何未經國會批准取消已撥付資金的努力，都是明顯違法的，並援引美國政府問責署（GAO）的裁決指出，口袋撤銷屬於非法行為。

此外，川普這次行動可能讓迫在眉睫的政府停擺危機更加複雜化。國會必須在9月30日前通過新的資金法案，否則聯邦政府將面臨關閉風險。民主黨警告，口袋撤銷機制恐讓兩黨協商變得更加困難。

針對取消援助資金一事，白宮宣稱口袋撤銷有堅定的法律根據。針對政府停擺危機，白宮表示川普政府傾向採用一種「純粹」的臨時撥款措施，也就是所謂的持續決議（continuing resolution），期限相對較長，並稱若民主黨反對，政府停擺的責任將由他們承擔。

08/29 全台詐欺最新數據

507 2 8131 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

川普援助白宮口袋撤銷國會預算政府停擺美國國際開發署美國國務院

