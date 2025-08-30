　
社會 社會焦點 保障人權

通緝犯車禍！6月大男嬰卡車縫　他淚哄愛兒...怨警：你們嚇到他了

記者許宥孺／高雄報導

高雄市鳳山區昨（29）日深夜發生一起車禍，一名陳姓男子駕駛轎車搭載6月大的兒子，不明原因突向右偏，撞上路邊違停的Alphard，轎車側翻後波及一名女騎士，而男嬰則從副駕駛座掉下，被車縫卡住頭部受傷，嚇壞目擊民眾。警消到場後，發現陳父竟是通緝犯，立即將他上銬逮捕，一聽到兒子要被社會局帶走，陳父當場崩潰，直呼自己不會逃走，希望別將兒子帶走。

▲▼通緝犯抱男嬰。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲陳男撞上Alphard，６月大的兒子從副駕駛座掉出。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼通緝犯抱男嬰。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲康姓女騎士遭波及摔車。（圖／記者許宥孺翻攝）

事發在29日晚間11點50分，警消獲報，鳳山區五甲一路發生一起車禍，警消到場時，圍觀民眾議論紛紛，表示稍早有一名男嬰從副駕駛座掉落，卡在車縫之間，所幸男嬰平安被救出。救護人員到場後，抱起哇哇大哭的男嬰，發現他頭部有輕微挫傷。

警方調查，當時28歲陳姓男子駕車，為求方便，將乘坐安全座椅的兒子放在副駕駛座，行經肇事路段時，不慎撞擊停放在路邊的Alphard，陳男的車輛撞擊後側翻，與同向的29歲康姓女騎士發生擦撞，造成陳男頭部、手部擦挫傷，兒子從副駕駛座摔下，頭部挫傷，康姓女騎士則是摔車手腳挫傷。

警方初判，陳姓男子未注意車前狀況導致事故，不過遭撞的Alphard是違規時停車，詳細肇事原因仍需進一步判定。此外，陳男未依規定放置安全座椅，違反道路交通處罰條例第31條第3項，可處1500元以上3000元以下罰鍰。

▲陳父抱哄兒子，展現慈父的一面。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲陳父抱哄兒子，展現慈父的一面。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方查抄資料時，意外發現陳姓男子竟是台中地檢署發布的詐欺通緝犯，而男嬰的生母在3天前才剛入獄服刑。警方表示要通知社會局安置男嬰，陳男抱著兒子，聽後相當激動，直呼沒收到傳票，一邊安慰兒子哭鬧的兒子：「不驚不驚，爸爸在這⋯」。

警方宣讀權利後將陳男上銬，陳男卻突然打給議員，控訴警方對他大小聲。在場員警紛紛傻眼，怒駁，「誰跟你大小聲？」、「告知你通緝，你還在那邊講」。陳男語氣激動，對著電話那頭哭訴，「我通緝，但是我不會跑，你們嚇到我小孩了」，強調自己會配合。

警方將陳男帶回，訊後解送台中地檢歸案，男嬰部分，則聯繫社會局社工到場協助，進行後續評估事宜。

08/29 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

