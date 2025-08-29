快訊／屏東10天前男社工爆頭亡　「僅距50公尺」今再爆死亡車禍

▲屏東騎士路口猛撞砂石車，安全帽噴飛當場慘死。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福、賴文萱／屏東報導

屏東縣新園鄉臥龍路與台17沿海公路口，今（29）日下午3點發生一起嚴重車禍，初步了解，54歲施姓男子駕駛貨車在該路口停等紅燈，49歲劉姓男子騎機車從後撞及，由於撞擊力相當大，安全帽噴飛，劉男當場死亡。詳細肇事原因尚待警方調查釐清。

8月19日下午，相距不到50公尺處，才發生31歲莊姓男社工下班返家途中，因天雨路滑不慎自摔，遭同向的大客車後輪輾過頭部，送醫後傷重不治身亡。由於正值農曆7月，卻連著發生死亡事故且相距只有50公尺，讓當地人議論紛紛。

回顧上次事故，當時屏東31歲莊姓男子19日下午下班騎乘機車返家，途經新園鄉臥龍路時，疑因閃避停放路旁自小客車而向左偏移，適逢天雨路滑不慎倒地，遭前方同向楊姓男子駕駛的大客車右後輪輾過頭部，當場傷重不治。東港警分局獲報處理，已報請檢察官驗屍，進一步鑑定釐清事故原因。

▲屏東新園鄉臥龍路19日下午車禍。（圖／記者陳崑福翻攝）

據了解，從事社工的莊男在高雄市上班，下班返回屏東縣崁頂鄉家中，而楊男駕駛客運班車，上搭乘1位乘客。警方呼籲，民眾下雨天行車應減速慢行，並保持行車安全間距，以確保用路人及自身安全。