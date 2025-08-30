遭賴瑞隆轟惡修財劃法雙面人　柯志恩拋綠委大白話回擊「可恥」

▲柯志恩。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

115年度中央統籌分配稅款出爐，高雄獲配757.8億較去年增加250億，但與台北市1149億有近400億差距，民進黨立委賴瑞隆批，國民黨立委柯志恩主導「惡法」，害高雄淪為輸家。對此，柯志恩回擊，民進黨立委郭國文日前才說出大白話，告訴社會大眾，民進黨為了與藍白「全面對抗」，減少藍白修法的正當性，寧可說現行版本最好，也不願提院版，賴瑞隆明知詳情，卻一面亂講話，難道不會覺得可恥嗎？

柯志恩指出，財政部國庫署公布115年度中央普通統籌稅款分配金額，高雄市明年獲配757.8億元，比去年增加250.39億元，國民黨修正財政劃分收支法，幫高雄增加實質財源，但賴瑞隆卻一再稱此修法為惡法，她提醒賴瑞隆，民進黨立委郭國文日前才說出大白話，告訴社會大眾，民進黨為了與藍白「全面對抗」，減少藍白修法的正當性，寧可說現行版本最好，也不願提院版。

柯志恩問賴瑞隆，民進黨為了政治鬥爭，不站在高雄立場，不為高雄爭取建設和經費，從頭到尾沒提黨版、院版，而賴瑞隆到現在還在造謠，欺騙社會大眾，到底誰才是拖高雄後腿的雙面人？這樣的政治人物實在令人不恥，更該被高雄人唾棄。

柯志恩強調，她在財劃法草案送出財政委員會，交付朝野協商時，就多次呼籲，民進黨與行政院盡快提出黨版與院版與在野黨討論，讓朝野共同把餅做大，但當時大家看到的，只有民進黨團在朝野協商時，用各種方式阻擋討論，當時全國人民百思不得其解，為何民進黨放棄長期以來的修法主張，直到郭國文親口說出實情，大家才知道，原來民進黨從頭到尾，就把財劃法修法當成和在野黨鬥爭的工具。

柯志恩說，賴瑞隆明知詳情，卻一面聲稱財劃法未經地方討論，草率修法會掏空國家財政負擔云云，支持行政院版本，等到修法通過後，又批評高雄增加幅度小於雙北，但事實卻是民進黨根本從頭到尾就自己放棄修法，賴瑞隆還拿財劃法為由攻擊她，難道不會覺得可恥嗎？

柯志恩說，大罷免大失敗後，民進黨許多立委相繼跳出，向社會大眾告解，正視自身過去錯誤，希望挽回民意支持，若賴瑞隆還要一錯再錯，繼續刻意散步謠言抹黑在野黨，高雄市民勢必不會支持這樣的政治人物與政黨。

