　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭賴瑞隆轟惡修財劃法雙面人　柯志恩拋綠委大白話回擊「可恥」

▲▼柯志恩 質詢 大法官被提名人 立法院 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯志恩。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

115年度中央統籌分配稅款出爐，高雄獲配757.8億較去年增加250億，但與台北市1149億有近400億差距，民進黨立委賴瑞隆批，國民黨立委柯志恩主導「惡法」，害高雄淪為輸家。對此，柯志恩回擊，民進黨立委郭國文日前才說出大白話，告訴社會大眾，民進黨為了與藍白「全面對抗」，減少藍白修法的正當性，寧可說現行版本最好，也不願提院版，賴瑞隆明知詳情，卻一面亂講話，難道不會覺得可恥嗎？

柯志恩指出，財政部國庫署公布115年度中央普通統籌稅款分配金額，高雄市明年獲配757.8億元，比去年增加250.39億元，國民黨修正財政劃分收支法，幫高雄增加實質財源，但賴瑞隆卻一再稱此修法為惡法，她提醒賴瑞隆，民進黨立委郭國文日前才說出大白話，告訴社會大眾，民進黨為了與藍白「全面對抗」，減少藍白修法的正當性，寧可說現行版本最好，也不願提院版。

柯志恩問賴瑞隆，民進黨為了政治鬥爭，不站在高雄立場，不為高雄爭取建設和經費，從頭到尾沒提黨版、院版，而賴瑞隆到現在還在造謠，欺騙社會大眾，到底誰才是拖高雄後腿的雙面人？這樣的政治人物實在令人不恥，更該被高雄人唾棄。

柯志恩強調，她在財劃法草案送出財政委員會，交付朝野協商時，就多次呼籲，民進黨與行政院盡快提出黨版與院版與在野黨討論，讓朝野共同把餅做大，但當時大家看到的，只有民進黨團在朝野協商時，用各種方式阻擋討論，當時全國人民百思不得其解，為何民進黨放棄長期以來的修法主張，直到郭國文親口說出實情，大家才知道，原來民進黨從頭到尾，就把財劃法修法當成和在野黨鬥爭的工具。

柯志恩說，賴瑞隆明知詳情，卻一面聲稱財劃法未經地方討論，草率修法會掏空國家財政負擔云云，支持行政院版本，等到修法通過後，又批評高雄增加幅度小於雙北，但事實卻是民進黨根本從頭到尾就自己放棄修法，賴瑞隆還拿財劃法為由攻擊她，難道不會覺得可恥嗎？

柯志恩說，大罷免大失敗後，民進黨許多立委相繼跳出，向社會大眾告解，正視自身過去錯誤，希望挽回民意支持，若賴瑞隆還要一錯再錯，繼續刻意散步謠言抹黑在野黨，高雄市民勢必不會支持這樣的政治人物與政黨。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
507 2 8131 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
公司拋1新制「能提早30分鐘下班」！過來人：真的好爽
許凱真的被設局！　前女友發聲認「只為了好玩」
澎恰恰「下田賣地瓜」還債！喊到深夜　畫面曝光
幕後／民進黨九月政爭？賴清德勸退遭柯建銘痛罵　「祭一招擋逼宮
快訊／信義區空橋「高跟鞋妹與男激戰」！　警方出手了
用怪手玩人肉涮涮鍋！5人坐挖斗玩水畫面曝光　恐遭開罰

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黨主席下令總召不動如山！　葉元之曝柯建銘打電話化解逼宮危機　

明年媒宣費暴增至14億成長9成！　許宇甄嗆：為2026地方選舉鋪路

幕後／民進黨九月政爭？賴清德勸退遭柯建銘痛罵　「祭一招擋逼宮」

挺郝龍斌參選國民黨主席？　趙少康：如果要選就會支持

遭賴瑞隆轟惡修財劃法雙面人　柯志恩拋綠委大白話回擊「可恥」

黨中央遭搜索周年　民眾黨拋830宣言：推動司改讓台灣人的正義重生

小草走讀與警方對峙！陳佩琪一度身體不適　黃國昌忙喊「叫救護車！」

雲林統籌分配款少27億惹怒張麗善　張嘉郡喊話政院：趕快核實撥付

民眾黨「近千人走讀」與警方對峙　怒吼「賴清德起床」、「我要聽十講」

羅智強拋參選黨魁承諾　設立調查會平反黃呂錦茹、柯文哲

安海瑟薇片場慘摔　高跟鞋斷裂..仍優雅起身

【這瓶1萬2！】夜市套圈圈中鎮店酒　興奮到喪失語言能力XD

【用力用錯邊XD】弟弟不會按噴瓶　聽媽話用力抓表情猙獰超逗趣

【5刀批藥膏】中藥貼布製程超平整太紓壓了啦～

當心網路惡狼！孩子玩手遊　媽看對話框驚見女兒被騷擾

【性情中人？】疑遇信義超跑巷「擁吻和尚」！　現蹤兒童新樂園椅上環抱親吻

【 #朴寶劍 抓包】發現紛絲簽過名　他皺眉嘟嘴歸還本子

【啦啦隊遇到蟲蟲危機！】找吉祥物幫忙但位置超尷尬XD

王淨飯撒結束...一秒變臉

【惡作劇翻車！】老翁嚇人被反制腿軟爆逃XD

黨主席下令總召不動如山！　葉元之曝柯建銘打電話化解逼宮危機　

明年媒宣費暴增至14億成長9成！　許宇甄嗆：為2026地方選舉鋪路

幕後／民進黨九月政爭？賴清德勸退遭柯建銘痛罵　「祭一招擋逼宮」

挺郝龍斌參選國民黨主席？　趙少康：如果要選就會支持

遭賴瑞隆轟惡修財劃法雙面人　柯志恩拋綠委大白話回擊「可恥」

黨中央遭搜索周年　民眾黨拋830宣言：推動司改讓台灣人的正義重生

小草走讀與警方對峙！陳佩琪一度身體不適　黃國昌忙喊「叫救護車！」

雲林統籌分配款少27億惹怒張麗善　張嘉郡喊話政院：趕快核實撥付

民眾黨「近千人走讀」與警方對峙　怒吼「賴清德起床」、「我要聽十講」

羅智強拋參選黨魁承諾　設立調查會平反黃呂錦茹、柯文哲

鮮茶道、CoCo「指定飲品買1送1」　外送限定

黨主席下令總召不動如山！　葉元之曝柯建銘打電話化解逼宮危機　

彰化芬園黃金大道保住了　移除93棵危樹！ 最美1.2公里全部不動

遭爆募款33萬只給9萬！AJ哥反批「惡意抹黑」　社會局先開罰4萬

裝甲警車「輾斃外送員」！印尼示威升級　火燒議會大樓又增3死

通緝犯車禍！6月大男嬰卡車縫　他淚哄愛兒...怨警：你們嚇到他了

法國房客狂欠租金！女屋主換鎖「收回房屋」恐判7年　吞百萬罰款

AAA高雄世運整理／陣容、售票、交通資訊一次看！　典禮還有2波超強卡司

明年媒宣費暴增至14億成長9成！　許宇甄嗆：為2026地方選舉鋪路

短命颱「藍湖」明上午減弱　下周有熱帶系統北上

伊能靜誇哈林「善良人品好」 恩利自曝「母胎單身23年」

政治熱門新聞

普發1萬　最快「這個月」拿到

AIT谷立言見了藍綠白　只有一人面帶微笑

賴清德多次懇談柯建銘拒退居二線　最後一招曝光

小草走讀與警方對峙　陳佩琪一度身體不適

民眾黨「近千人走讀」與警方對峙　怒吼「賴清德起床」

AI蕭美琴上線賀七夕　影片竟是修圖失誤版

普發1萬要來了！立院通過韌性特別條例修正案　預算過後月內發放

幕後／民進黨九月政爭？賴清德勸退遭柯建銘痛罵　「祭一招擋逼宮」

貨物稅立院三讀！減徵延至2030年　汽車舊換新最高減10萬元

追加預算案三讀　行政院：636億地方補助款立即撥付

柯建銘遭勸退　妻淚求讓他當完這一屆

新財劃法上路統籌稅款增近9成　卓榮泰將邀各縣市討論事權分配

國民黨團新會期黨鞭換血！　羅智強接書記長、林沛祥任首副

民調「國民黨好感度第一」　朱立倫喜發感謝文

更多熱門

關鍵字：

賴瑞隆轟惡修財劃法雙面人　柯志恩拋綠委大白話反擊

讀者迴響

熱門新聞

挨酸「有錢人的肉便器」　奈奈子怒告5網友慘敗

信義區空橋「高跟鞋妹與男激戰」網傻眼

受困Cybertruck！2760°C燒死骨頭崩解

風田宣布結婚！　

即／高雄左營墜樓！女國中生臟器破裂慘死

夫看A片驚見妻是女主角　怒告離婚

普發1萬　最快「這個月」拿到

高雄男上網看A片　驚覺「妻子是女優」

富商痛毆女伴：對妳這麼好不給X　下場出爐

美上訴法院裁定　川普全球關稅措施不合法

店員被客人逼崩潰　下跪狂磕頭

信義超跑巷才親完…和尚疑現蹤兒童新樂園！椅上環抱激吻

綜藝大熱門最後一集陳漢典被嗆你沒了康、熙、憲哥還有什麼

AIT谷立言見了藍綠白　只有一人面帶微笑

快訊／對等關稅被判違法！　川普緊急回應

更多

最夯影音

更多

安海瑟薇片場慘摔　高跟鞋斷裂..仍優雅起身

【這瓶1萬2！】夜市套圈圈中鎮店酒　興奮到喪失語言能力XD

【用力用錯邊XD】弟弟不會按噴瓶　聽媽話用力抓表情猙獰超逗趣

【5刀批藥膏】中藥貼布製程超平整太紓壓了啦～

當心網路惡狼！孩子玩手遊　媽看對話框驚見女兒被騷擾

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面