新北環狀線故障半小時！　乘客卡車廂哀嚎：有夠可怕熱死我了

▲新北環狀線今早出現故障問題。（圖／記者姜國輝攝）



記者崔至雲／新北報導

新北環狀線今（27日）上午發生列車故障事件，導致部分班次延誤約半小時，影響通勤旅客行程。不少通勤族哀嚎，「環狀線出什麼破問題，我要上班」、「到底要等多久，月台熱死了」、「有夠可怕，熱死我了」。稍早新北捷運公司表示，環狀線景平站因號誌系統出現警訊，列車啟動自趨安全機制暫時停靠站間，已於 8 時 50分左右恢復正常。

今早環狀線出現狀況，列車服務於約半小時後逐步恢復正常，但延誤期間不少乘客在月台等待，部分民眾反映耽誤上班、轉乘時間，現場一度出現擁擠情況。

對於環狀線的狀況，不少網友在社群平台上哀嚎，「有人知道環狀線怎麼了嗎？我這個時間應該要到公司了！」、「今天環狀線捷運有夠爛，提早出門結果在捷運上了，還說要調整班次不開硬是拖了40分鐘 是怎樣」、「環狀線冷氣壞了，燈也關了，有夠可怕，熱死我了，人擠得要命，出也出不去，要遲到了啦可惡」。

對此，新北捷運公司表示，今日上午 8 時 21 分，環狀線景平站因號誌系統出現警訊，列車啟動自趨安全機制暫時停靠站間，經派員至車站檢修相關設備後，已於 8 時 50分左右恢復正常並逐步調整班距，故障原因將於收班後詳查。

