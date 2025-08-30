　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

4大速食店周末限定優惠包　披薩買1送2、10塊炸雞桶6折

▲▼拿坡里。（圖／業者提供）

▲4大速食店周末限定優惠一次看。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

《ETtoday新聞雲》幫整理4大速食店周末限定優惠，包括達美樂買1送2、必勝客大比薩半價，還有三商炸雞可享炸雞下殺百元、拿坡里10塊炸雞桶6折等。

▲▼必勝客。（圖／業者提供）

▲必勝客推外帶單點大比薩半價優惠。（示意圖／業者提供）

●必勝客
必勝客本周末祭出「外帶單點大比薩半價」限定優惠，優惠口味包括BBQ黃金嫩雞、香濃蒜香海鮮、熱帶鳳梨海鮮總匯、義式培根黃金薯、黃金咖哩海鮮、四小福、日式照燒雞、雙層美式臘腸、夏威夷，最低只要277元就能吃到13吋比薩1個。

●達美樂
達美樂本周末祭出「買1送2」限定優惠，可享經典或招牌系列披薩買1送1，開放口味任選，再送大可樂1瓶，特價只要598元；披薩部分有超過15種口味選擇，包括在地食鮮總匯、道地美國、日式章魚燒、超級墨西哥、龍蝦舞沙拉等。

●三商炸雞
三商炸雞本周末祭出「百元炸雞」限定優惠，凡於全門市外帶3塊黃金山賊炸雞，特價只要100元，相較原價現省110元：三商i美食卡會員還可享加碼優惠，於三商i美食APP可使用3點兌換專屬優惠券，外帶3塊黃金山賊炸雞特價90元，兌換期限至9月2日。

●拿坡里 
拿坡里本周末祭出「2大優惠」，包括「外帶小披薩特價139元」，含多種口味，較原價可享48折，以及「外帶10塊炸雞下殺6折」，特價只要390元；美食卡會員加碼領券可享「外帶小披薩加Double Cheese買1送1」，優惠價340元。

【你可能也想看】

►全台速食店最新省荷包優惠　炸雞桶買1送1、披薩買1送2
►麥當勞「夏季優惠券」限時42天開跑　大薯、麥克雞塊加1元多1件
►清心福全推薦「5款無糖人氣飲品」　優多綠、鮮奶茶都有

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
507 2 8131 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
公司拋1新制「能提早30分鐘下班」！過來人：真的好爽
許凱真的被設局！　前女友發聲認「只為了好玩」
澎恰恰「下田賣地瓜」還債！喊到深夜　畫面曝光
幕後／民進黨九月政爭？賴清德勸退遭柯建銘痛罵　「祭一招擋逼宮
快訊／信義區空橋「高跟鞋妹與男激戰」！　警方出手了
用怪手玩人肉涮涮鍋！5人坐挖斗玩水畫面曝光　恐遭開罰

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

4大速食店周末限定優惠包　披薩買1送2、10塊炸雞桶6折

好市多奇亞籽神飲「健康版喉嚨借過」爆紅！網友瘋傳：「咕溜快感停不下來」

咖啡「買9送9」、冰品飲料「買2送2」　超商周末優惠懶人包

信義區打卡新潮點！記者帶逛「OLAY無針水光肌實驗室」玩樂體驗+限定優惠別錯過

暑假超好玩！IU、Tatum北捷打卡攻略　鬼滅、寶可夢、樂高同步快閃

超商再推「HUNTER x三麗鷗」聯名周邊！酷洛米、KITTY穿雨衣超萌

21風味館推「1元香草烤雞腿」　2大餐點限定加購

7-11全新「可爾必思水蜜桃霜淇淋」　限時3天「買2送2」

【廣編】寧夏夜市限定！女神曾莞婷完美演繹2大神器「鹼」去負擔

bb.q CHICKEN開學季送「人氣韓食」　外送平台享點心買1送1

安海瑟薇片場慘摔　高跟鞋斷裂..仍優雅起身

【這瓶1萬2！】夜市套圈圈中鎮店酒　興奮到喪失語言能力XD

【用力用錯邊XD】弟弟不會按噴瓶　聽媽話用力抓表情猙獰超逗趣

【5刀批藥膏】中藥貼布製程超平整太紓壓了啦～

當心網路惡狼！孩子玩手遊　媽看對話框驚見女兒被騷擾

【性情中人？】疑遇信義超跑巷「擁吻和尚」！　現蹤兒童新樂園椅上環抱親吻

【 #朴寶劍 抓包】發現紛絲簽過名　他皺眉嘟嘴歸還本子

【啦啦隊遇到蟲蟲危機！】找吉祥物幫忙但位置超尷尬XD

王淨飯撒結束...一秒變臉

【惡作劇翻車！】老翁嚇人被反制腿軟爆逃XD

4大速食店周末限定優惠包　披薩買1送2、10塊炸雞桶6折

好市多奇亞籽神飲「健康版喉嚨借過」爆紅！網友瘋傳：「咕溜快感停不下來」

咖啡「買9送9」、冰品飲料「買2送2」　超商周末優惠懶人包

信義區打卡新潮點！記者帶逛「OLAY無針水光肌實驗室」玩樂體驗+限定優惠別錯過

暑假超好玩！IU、Tatum北捷打卡攻略　鬼滅、寶可夢、樂高同步快閃

超商再推「HUNTER x三麗鷗」聯名周邊！酷洛米、KITTY穿雨衣超萌

21風味館推「1元香草烤雞腿」　2大餐點限定加購

7-11全新「可爾必思水蜜桃霜淇淋」　限時3天「買2送2」

【廣編】寧夏夜市限定！女神曾莞婷完美演繹2大神器「鹼」去負擔

bb.q CHICKEN開學季送「人氣韓食」　外送平台享點心買1送1

鮮茶道、CoCo「指定飲品買1送1」　外送限定

黨主席下令總召不動如山！　葉元之曝柯建銘打電話化解逼宮危機　

彰化芬園黃金大道保住了　移除93棵危樹！ 最美1.2公里全部不動

遭爆募款33萬只給9萬！AJ哥反批「惡意抹黑」　社會局先開罰4萬

裝甲警車「輾斃外送員」！印尼示威升級　火燒議會大樓又增3死

通緝犯車禍！6月大男嬰卡車縫　他淚哄愛兒...怨警：你們嚇到他了

法國房客狂欠租金！女屋主換鎖「收回房屋」恐判7年　吞百萬罰款

AAA高雄世運整理／陣容、售票、交通資訊一次看！　典禮還有2波超強卡司

明年媒宣費暴增至14億成長9成！　許宇甄嗆：為2026地方選舉鋪路

短命颱「藍湖」明上午減弱　下周有熱帶系統北上

【啦啦隊遇到蟲蟲危機！】找吉祥物幫忙但位置超尷尬XD

消費熱門新聞

超商咖啡「買9送9」優惠懶人包

7-11 全新「可爾必思水蜜桃霜淇淋」買2送2

記者探路「OLAY快閃實驗室」玩樂＋試用一次大滿足

超商再推「HUNTER x三麗鷗」聯名周邊

7-11買2送2、全家買1送1　超商優惠懶人包

好市多奇亞籽神飲「健康版喉嚨借過」爆紅

從代購小賣家走出創業新路！電商新女力斜槓KOL

全家零食、冰品飲料「買1送1」

4大速食店周末限定優惠包

起司變身酥脆口感加蜂蜜絕對要試

摩斯推2款中秋限定「月見漢堡」　干貝白醬可樂餅同步回歸

美式賣場爆款沐浴乳現折100元！網友搶囤

炸雞、薯條「買1送1」！速食店推限時優惠

雪糕、泡麵「買1送1」！超商連5天優惠

更多熱門

相關新聞

UG連開2新店　開幕優惠一次看

UG連開2新店　開幕優惠一次看

手搖飲品牌「UG樂已」持續展店中，本周於新北、台中再開2店，並祭出限時指定飲品買1送1，加碼送品牌袖珍包、保冷袋等優惠。

TGI FRIDAYS豬肋排軍人節買一送一

TGI FRIDAYS豬肋排軍人節買一送一

詭粵．港點祭　「打小人」搬進餐廳

詭粵．港點祭　「打小人」搬進餐廳

築間新品牌「麟德殿牛肉麵」9/1開幕

築間新品牌「麟德殿牛肉麵」9/1開幕

花蓮河上餐桌體驗吃浮誇石頭火鍋

花蓮河上餐桌體驗吃浮誇石頭火鍋

關鍵字：

美食情報美食雲速食店優惠買1送1

讀者迴響

熱門新聞

挨酸「有錢人的肉便器」　奈奈子怒告5網友慘敗

信義區空橋「高跟鞋妹與男激戰」網傻眼

受困Cybertruck！2760°C燒死骨頭崩解

風田宣布結婚！　

即／高雄左營墜樓！女國中生臟器破裂慘死

夫看A片驚見妻是女主角　怒告離婚

普發1萬　最快「這個月」拿到

高雄男上網看A片　驚覺「妻子是女優」

富商痛毆女伴：對妳這麼好不給X　下場出爐

美上訴法院裁定　川普全球關稅措施不合法

店員被客人逼崩潰　下跪狂磕頭

信義超跑巷才親完…和尚疑現蹤兒童新樂園！椅上環抱激吻

綜藝大熱門最後一集陳漢典被嗆你沒了康、熙、憲哥還有什麼

AIT谷立言見了藍綠白　只有一人面帶微笑

快訊／對等關稅被判違法！　川普緊急回應

更多

最夯影音

更多

安海瑟薇片場慘摔　高跟鞋斷裂..仍優雅起身

【這瓶1萬2！】夜市套圈圈中鎮店酒　興奮到喪失語言能力XD

【用力用錯邊XD】弟弟不會按噴瓶　聽媽話用力抓表情猙獰超逗趣

【5刀批藥膏】中藥貼布製程超平整太紓壓了啦～

當心網路惡狼！孩子玩手遊　媽看對話框驚見女兒被騷擾

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面