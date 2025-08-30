4大速食店周末限定優惠包　披薩買1送2、10塊炸雞桶6折

▲4大速食店周末限定優惠一次看。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

《ETtoday新聞雲》幫整理4大速食店周末限定優惠，包括達美樂買1送2、必勝客大比薩半價，還有三商炸雞可享炸雞下殺百元、拿坡里10塊炸雞桶6折等。

▲必勝客推外帶單點大比薩半價優惠。（示意圖／業者提供）

●必勝客

必勝客本周末祭出「外帶單點大比薩半價」限定優惠，優惠口味包括BBQ黃金嫩雞、香濃蒜香海鮮、熱帶鳳梨海鮮總匯、義式培根黃金薯、黃金咖哩海鮮、四小福、日式照燒雞、雙層美式臘腸、夏威夷，最低只要277元就能吃到13吋比薩1個。

●達美樂

達美樂本周末祭出「買1送2」限定優惠，可享經典或招牌系列披薩買1送1，開放口味任選，再送大可樂1瓶，特價只要598元；披薩部分有超過15種口味選擇，包括在地食鮮總匯、道地美國、日式章魚燒、超級墨西哥、龍蝦舞沙拉等。

●三商炸雞

三商炸雞本周末祭出「百元炸雞」限定優惠，凡於全門市外帶3塊黃金山賊炸雞，特價只要100元，相較原價現省110元：三商i美食卡會員還可享加碼優惠，於三商i美食APP可使用3點兌換專屬優惠券，外帶3塊黃金山賊炸雞特價90元，兌換期限至9月2日。

●拿坡里

拿坡里本周末祭出「2大優惠」，包括「外帶小披薩特價139元」，含多種口味，較原價可享48折，以及「外帶10塊炸雞下殺6折」，特價只要390元；美食卡會員加碼領券可享「外帶小披薩加Double Cheese買1送1」，優惠價340元。