梅根新節目評價慘澹！評論家批自戀狂酸「7集難熬」：別拍了吧

▲英國哈利王子的妻子梅根最新Netflix節目被嫌難看。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

英國哈利王子的妻子梅根（Meghan Markle）最新Netflix節目《愛你的梅根》第二季播出後，口碑慘淡。評論指出，節目充斥自我炫耀與過度造景，從奢華早午餐、名人朋友到自家產品推銷，幾乎每一集都在強調梅根的生活方式與待客能力，被形容為「自戀」，甚至連媒體都直給低分評價，多家英國媒體紛紛點出節目過度造作與娛樂性不足。

根據《每日電訊報》，節目以梅根家附近的一棟價值800萬美元的農舍為拍攝場景，她邀請名人與親友到家中體驗生活。評論指出，梅根在節目中極力呈現「待客之樂」，但過度精緻的家居布置、手寫菜單、手工果醬與自製糕點，讓日常活動看起來像是一場繁瑣工程。例如第一集梅根為化妝師準備喜馬拉雅粉鹽浴、松露爆米花，甚至將花生零食重新包裝並標註成分，過程繁複且冗長。

節目內容涵蓋烹飪、手工藝與生活美學，梅根嘗試「升級日常」——將蔬果擺盤講究、為餐桌配色，並教觀眾如何在小空間中重現其生活方式。評論指出，這種刻意的美學與排場，雖然展現梅根熱情待客的一面，但過度的自我呈現與商品推銷，讓觀眾感到疲憊，也失去娛樂性。

此外，節目中梅根多次以第一人稱描述與丈夫哈利及孩子的互動，但有評論認為她的「愛的表現」更多是在對鏡頭自我表達，而非自然家庭日常。節目中還邀請了喜劇作家明蒂•卡靈（Mindy Kaling）與餐飲先驅愛麗絲•沃特斯（Alice Waters），梅根的熱情招待甚至讓嘉賓略顯尷尬。

烹飪部分亦被批評不專業，如她的「煎鍋義大利麵」將所有食材與麵條同煮，顯得隨意；烘焙蛋糕前她也坦言「烘焙不是最愛」，卻仍大篇幅介紹手作過程。每集結尾，梅根不忘舉杯致意與推銷自家果醬，評論稱這類「自戀化行為」貫穿全季，讓節目成為觀眾眼中難以消化的豪華秀。

英國媒體對節目評論更是嚴厲。《倫敦時報》形容，這是「一個尋找意義的系列，由一位很需要現金的女人主持」，並寫道，「還有七集要熬。饒了自己，別看。讀者們現在就開始心理治療吧。」

《太陽報》皇家編輯Matt Wilkinson則批評節目「自我放縱」，稱其中「充斥她對普通食物過度讚美的噁心片段」。《衛報》Lucy Mangan則給予兩星評價，指出節目「痛苦地矯揉造作」，但也坦言「到最後，它居然變得幾乎有點迷人」。

分析指出，《愛你的梅根》第二季雖試圖呈現梅根的待客哲學與生活美學，但奢華佈景、繁複細節與自我炫耀，使觀眾難以產生共鳴。多家媒體普遍評價節目「充斥自戀與商業推廣」、「做作且娛樂性有限」，認為這一季更像是一場精緻的自我展示，而非輕鬆有趣的生活秀。