午後「冷心低壓」炸冰雹雷雨！　新北等5縣市飆38℃

▲今天新北市可能連續出現38度極端高溫。（圖／記者黃克翔攝）

記者葉國吏／綜合報導

今天高溫炎熱，新北市可能連續出現38度極端高溫，其餘台北市等4縣市也發佈高溫資訊。另外因為高空冷心低壓通過，午後桃園以南地區有大雷雨、冰雹發生，明天起風場改變，東部、恆春半島有雷雨機率。

今天（30日）環境為偏東風，水氣仍偏少，各地為多雲到晴，迎風面花東地區及恆春半島不定時有局部短暫陣雨，午後在桃園以南地區有局部短暫雷陣雨，對流發展旺盛時，有局部較大雨勢發生的機率，午後外出仍要注意天氣變化；氣溫方面，各地高溫普遍為32-36度，其中大談北地區及中南部近山區有36度以上高溫發生的機率，尤其新北市局部地區甚至可能出現38度左右的極端溫度，中午前後紫外線偏強，容易達過量甚至危險等級。

▲5縣市高溫資訊。（圖／中央氣象署）

氣象暑針對新北市發佈紅色高溫燈號，有連續出現38度極端高溫的機率；台北市、桃園市、彰化縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；雲林縣為黃色燈號。

臉書粉專「天氣風險」發文指出，今日高空冷心低壓通過台灣附配合白天陽光加熱的熱力作用，熱對流一但發展起來就有可能會發展的比較旺盛，比較容易生長熱對流的區域還是以西半部山區為主，並且有機會擴展到平地，熱對流發展的地方可能有局部短時較大雨勢，也要留意可能有大雷雨甚至冰雹發生的機會。