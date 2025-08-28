獨／軍卡撞車瞬間曝！中士疑恍神出包　下車看「破大洞」三條線

記者許權毅／台中報導

十軍團234旅一名蘇姓中士15日駕駛軍卡車時，於台74線快速道路發生車禍，蘇疑似駕車時恍神，把一台Volvo轎車撞出一個大洞。《ETtoday新聞雲》查看事發行車紀錄器畫面，可見蘇姓中士當時雖有察看後照鏡，卻未發現盧男車輛，撞上後，副駕同袍嚇了一大跳，趕緊下車報警，蘇姓中士穿著反光背心，看著自己肇事結果，一臉尷尬。

▲國軍一台卡車撞上一台Volvo轎車，修繕費約65萬。（圖／當事人提供）



事發在15日上午，台74線16.6k處一輛國軍軍卡與一台「瑞典坦克」Volvo轎車發生碰撞，導致Volvo轎車左側車門嚴重受損。Volvo轎車駕駛盧男說，與軍方、保險公司成立調解賠償LINE群組，溝通卻非常不順利。

▲▼盧男跟軍方討論賠償事宜不順利，還遭連長踢出討論群。（圖／當事人提供）



盧男控訴，周姓連長稱「蘇姓中士（駕駛）是執勤時車禍，造成車損，應該由軍方保險負擔賠償責任」，但金額落差如此大，保險公司又不能負擔全數款項，雙方溝通未果，昨（27）日在LINE群組內詢問一句「請問單位全名？」直接遭周姓連長踢出群組，態度極為傲慢、消極。

盧男不滿軍方處理態度，向《ETtoday新聞雲》投訴，並拿出當時「還沒被退群前」軍方提交給保險公司的行車紀錄器，佐證自己是挨撞一方。畫面可見，盧男當時確實行駛無異常，軍方肇責可能較大。

▲蘇姓中士當時趕緊下車，查看盧男轎車情況。（圖／當事人提供）



十軍團回應，該起車禍案件須待警方正式判斷出肇責，會再按照正常流程，進行後續賠償討論，積極與當事者洽談。周姓連長今早致電給盧姓民眾致歉，後續由營輔導長聯繫，再次向盧姓民眾說明致歉，並全權由營輔導長協助討論後續事宜。

十軍團說，周姓連長為主動報告此事，將口頭告誡周姓連長，後續是否有需要懲處，會再研議，軍方會盡力調解雙方糾紛、賠償事宜。

