　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

白狼之子張瑋侵占千萬跑了！潛逃香港拒服刑　調查局懸賞金曝光

▲▼ 白狼張安樂之子張瑋涉嫌侵占公司上千萬，去年底潛逃至香港。（圖／翻攝自調查局網站）

▲白狼張安樂之子張瑋涉嫌侵占公司上千萬，去年底潛逃至香港，調查局發布公告。（圖／翻攝自調查局網站）

記者黃資真／台北報導

白狼張安樂之子張瑋自2013年起侵占華夏大地旅行社上千萬元，還以旅行社名義長期租車給統促黨無償使用，又用張安樂當人頭申報員工薪資，藉此逃漏稅，依9罪判刑3年1月，渠料人卻失聯，至今未到案。而調查局推斷張瑋早在去年11月就棄保逃到香港，因此列為外逃通緝犯名單，日前正式發布通緝公告，檢舉獎金最高25萬元。

根據調查局網站公告，張瑋身為華夏大地旅行社董事，卻利用保管公司帳戶的權力，將裡面存有的1389萬8000元款項，以轉帳、提領現金方式挪為己用，拿去償還個人信用卡、車貸，遭判刑後疑似在去年11月20日就棄保潛逃出境到香港，因此在本月14日正式發布通緝。

回顧張瑋過往涉入的案件，包括中華統一促進黨違法收受政治獻金案，張瑋和妻子王姝茵經營的華夏大地旅行社，從2015年起，長期租用10輛小發財車，讓統促黨無償使用，截至2018年12月的租金已達447萬5440元，性質上就是捐贈政黨，但統促黨和華夏大地都沒有依《政治獻金法》申報，連續4年由旅行社申報為公司租賃支出。

另外，張瑋夫妻長期侵占華夏大地旅行社公款1389萬元，又從2015年到2017年間，以張安樂當人頭，申報員工薪資支出，藉此逃漏稅71萬餘元。高院2024年依《公司法》、《商業會計法》共9罪，合計將張瑋判刑3年1月，張安樂因未設立專戶就接受政治獻金，判刑8月、得易科罰金，王姝茵則因犯罪情節較輕，獲判緩刑4年。

最高法院2024年底駁回上訴，張瑋判決部分確定，所犯9罪中，業務侵占罪被判刑1年，不得易科罰金，但台北地檢署檢察官通知張偉到案執行時，發現張瑋屢次傳拘不到，懷疑張瑋早已棄保潛逃，已正式發布通緝。

據了解，張瑋也因其他案件，遭檢園地檢署發布通緝，但案情尚不得而知。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
577 2 6299 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
連署逼宮柯建銘　王世堅簽了：最後的溫柔永不止息
NBA大咖球星現身桃機！　球迷接機嗨爆
「台中海王」無套戰7女　龜頭爛掉變黑流湯
LIVE／16位閣員異動！　卓榮泰率新閣員登場
被爆放棄3000萬代言費！李洋任運動部長「1句話」藏玄機
請賴清德正視民進黨危機！　17綠議員連署拋5倡議
柯建銘該卸任？　賴清德明確表態：黨團應做必要改選
北京大閱兵出席名單公布　普丁、金正恩將現身
孫安佐超辣前女友「解禁IG」首回應！抓包他衣藏玄機：3年了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

迷彩天使現身路邊！包腳男騎士自摔全身傷　國軍士兵出動搶救

西門町套房命案！他嗆「我喜歡挑戰你」　慘遭切斷大動脈放血亡

開車滑手機被抓包　駕駛「輾警腳」落跑！1條件獲緩刑

婦解百萬定存款要救癌末女！竟是遇詐騙　屏東警銀聯手阻詐

連喝兩攤撞飛3機車！害高職班對1死1重傷　超劣工地主任下場曝

監獄管理員「拿漫畫扭傷」爽請公傷假1年半還調涼缺　北監解釋了

轎車紅燈硬闖平交道「不肯後退」害新自強號停車　超扯畫面曝

駕駛未禮讓挨罰6千元反控行人闖紅燈　結局被打臉

天外飛來鐵皮！國5黑色轎車閃不過慘被擊中　滿車傷痕畫面曝

道場連續遭竊！水晶檜木被偷光　警攻堅逮4嫌...抄出一堆毒品

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD

【佛光大學鏡頭超晃！】宜蘭縣近海發生芮氏規模6地震

Alan曝「年齡差壓力」：她像小孩 陳喬恩滿意點頭：忤逆我就死定XD

【誰在亂發誓】高雄驚見雷神級超巨閃電！直直劈下超震撼

【兩貓在路中秀恩愛】虎斑貓一臉不爽被打擾XD

【帝王出巡？】行人「沒斑馬線還硬闖」釀騎士追撞

迷彩天使現身路邊！包腳男騎士自摔全身傷　國軍士兵出動搶救

西門町套房命案！他嗆「我喜歡挑戰你」　慘遭切斷大動脈放血亡

開車滑手機被抓包　駕駛「輾警腳」落跑！1條件獲緩刑

婦解百萬定存款要救癌末女！竟是遇詐騙　屏東警銀聯手阻詐

連喝兩攤撞飛3機車！害高職班對1死1重傷　超劣工地主任下場曝

監獄管理員「拿漫畫扭傷」爽請公傷假1年半還調涼缺　北監解釋了

轎車紅燈硬闖平交道「不肯後退」害新自強號停車　超扯畫面曝

駕駛未禮讓挨罰6千元反控行人闖紅燈　結局被打臉

天外飛來鐵皮！國5黑色轎車閃不過慘被擊中　滿車傷痕畫面曝

道場連續遭竊！水晶檜木被偷光　警攻堅逮4嫌...抄出一堆毒品

媽媽餵稱「奶粉等於2瓶可樂」　食藥署打臉：與母乳乳糖量相近

迷彩天使現身路邊！包腳男騎士自摔全身傷　國軍士兵出動搶救

把升旗桿當鋼管開腿熱舞　女遊客被土耳其當局起訴「恐被關5年」

等了10年！最強CP回歸「離婚只爭貓咪」結局還是超甜：又撲通LOVE了

閒置24年東帝士變身新光三越　周邊房價年跌1成

王品旗下青花驕進軍新竹　將招募儲備店長「挑戰年薪百萬」

212.9萬起！台灣現代「Santa Fe書法版」上市　6／7人座配備升級

曝11億追加預算用途　外交部：拓邦協商總要跟對方講口袋條件

早產兒周四轉院求開路！女懇求國1駕駛們「禮讓救護車」萬人聲援

台大求職者「面試大聲喊1句」她笑了！網佩服：真的可以錄取

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

社會熱門新聞

噁男要脅「告訴你老公」性侵人妻　丈夫一聽綠了

開房戰人妻「別忘了密碼52vv」小王走出摩鐵遇老婆！三人街頭暴打

中壢驚傳墜樓！16歲女無呼吸心跳

性感畫面曝！日本女優才上工就被抓　老司機哀號了

即／北市議員陳怡君涉貪續押2月　確定看守所過中秋

「全台最大里」高雄福山里將拆成4里

快訊／桃園16歲少女頂樓墜下　送醫不治

網傳高雄科技執法　騎紅線內遭罰600元

北檢遭質疑不正訊問！　北院今勘驗「彭振聲認罪光碟」

台中21歲女搭訕帥哥喊「可以玩我嗎」　遭判拘役

群創處長如「行走的USB」　自爆連戰3人妻

獨／租大學實驗室煉毒意外引爆　生技老闆認罪求輕判

「良田奈」2萬賣身價　慘被4千「鄭楠珠」波及

白狼之子張瑋逃到香港！懸賞金曝光

更多熱門

相關新聞

張安樂稱廟宇成和平區！南鯤鯓、鹿耳門打臉

張安樂稱廟宇成和平區！南鯤鯓、鹿耳門打臉

中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂近日拋出驚人言論，聲稱若兩岸爆發戰爭，已與南鯤鯓代天府、鹿耳門天后宮達成共識，屆時將打開廟門、開放廟埕，作為庇護民眾的「和平區」。對此，南鯤鯓代天府與鹿耳門天后宮也火速發表聲明，嚴正澄清雙方「從未就任何政治立場或軍事議題與張安樂有所接觸或表達同意」。

大立光豪門閨蜜託孤遺產案　邱瓈寬獲不起訴

大立光豪門閨蜜託孤遺產案　邱瓈寬獲不起訴

通緝犯認證美味！工人為吃「古早味蛋餅」遭逮

通緝犯認證美味！工人為吃「古早味蛋餅」遭逮

BMW違停遭盤查　女通緝犯包包赫見喪屍煙彈

BMW違停遭盤查　女通緝犯包包赫見喪屍煙彈

通緝犯戴「顯眼工程帽」被抓到

通緝犯戴「顯眼工程帽」被抓到

關鍵字：

白狼張安樂張瑋侵占通緝犯

讀者迴響

熱門新聞

孫安佐女友爆猛料！孫鵬買房給緋聞女星林筱薇

早產兒周四轉院求開路！女求國1駕駛禮讓

6.0地震大台北人目擊怪象：早上的雲是暗示？

遭薔薔開除IG被洗版！　Song發聲喊冤

輝達Q2營收逾1.4兆超預期　盤後卻重挫5％

噁男要脅「告訴你老公」性侵人妻　丈夫一聽綠了

築間上半年虧4700多萬網不解　集團解釋了

薔薔露面哭了！資遣Song「心碎列4大罪狀」　遭對方抹黑內幕曝光

6.0地震　台北人曝1現象驚「這次很特別」

開房戰人妻「別忘了密碼52vv」小王走出摩鐵遇老婆！三人街頭暴打

中壢驚傳墜樓！16歲女無呼吸心跳

川普開口：這筆能送我嗎　李在明當場送

即／21:11宜蘭近海規模6.0地震　最大震度4級

今彩539頭獎一晚開出4注　每注分600萬

快訊／AAA第四波陣容！4最夯男女團都來了

更多

最夯影音

更多

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面