撞輾警員害骨折！通緝犯辯：沒看到　法官打臉殺人未遂判5年半

記者葉品辰／台中報導

毒品通緝犯卓茂昌2024年2月17日因違停遭警方攔查，竟駕車衝撞員警，導致員警骨折、多處擦挫傷，台中地檢察署依殺人未遂起訴，台中地方法院卻依刑責較輕的過失傷害等罪名判刑1年6個月。檢方上訴二審，高等法院台中分院認為，卓男清楚看到邱姓警員，卻刻意撞倒邱員還輾過，有致人於死的間接故意，日前改依殺人未遂罪判刑5年6個月。

判決指出，去(113)年2月17日清晨，卓茂昌載著女友外出買宵夜，在台中市大里區路旁違規停車，遭霧峰分局范姓與邱姓兩名員警盤查，報出身分證字號後被警員發現是通緝犯，卓男倒車想逃跑，失敗後再度向左前方迴轉，直接將站在車子正前方的邱員撞倒在地，車輛的左前輪與左後輪相繼輾過邱員右腳踝，導致骨折、多處擦挫傷，警方事後追緝，於14天後將卓男逮捕，並在車上查扣多種毒品。

台中地檢署去年3月31日依殺人未遂罪向卓男提起公訴，但一審法院卻接受卓男「因警方開槍驚慌失措，不慎撞人」的說法。法官認為，若卓男有殺人意圖，應會直接衝向員警，但他先倒車逃逸，因倒車不成才向前，撞擊後也難以即時反應轉向，因此難以認定有殺人故意，只依過失傷害罪判刑11個月，另依妨害公務罪判刑8個月，應合併執行1年6個月。

檢方不服提起上訴，二審開庭時，卓男表示「是因員警持槍感到恐懼才會想逃，逃的時候沒有看到前面有人。」邱姓員警出庭反駁「他明明有看我一眼，如果沒看到有人，又怎麼知道我持槍？」他也表示「我被輾過去的時候很恐懼，我意識還清楚，很怕因此殘廢，也害怕造成生命危險。」

▲邱員明明就站在車頭、用手按著引擎蓋，卓男仍加速向前撞倒邱員輾過。（圖／記者游瓊華翻攝）

合議庭認為，卓男並非為了避免撞到員警才選擇倒車，而是因車前另有違停車輛，他想藉此創造迴轉空間脫逃，邱員明明就站在車頭、用手按著引擎蓋，卓男理應清楚看見，卻仍加速向前，撞倒邱員後還再次輾過。

法官認為，卓男完全明知開車衝撞他人會導致重傷甚至死亡，卻仍選擇強行往前開，已屬於間接故意。雖然卓男事後支付25萬元與邱員和解，但考量他過去已有犯罪紀錄，仍依殺人未遂罪改判5年6月徒刑，全案可上訴。