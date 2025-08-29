獨／63人峴港團險被丟包！旅行社又被控到處拖欠　老闆亮對話喊冤

▲台中才傳出某公司旅遊差點被丟包，有與該旅行社合作業者跳出來再次控訴，質疑蘇有誠信問題。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

台中某公司日前傳出63人峴港旅遊團差點被丟包，起因是承包旅行社疑沒將款項如期給付。有曾跟該旅行社交手的同業跳出來說，蘇男誠信問題嚴重，收款卻大出包，根本沒將訂金交付給飯店、航空公司等。已經有3、4家業者受害，加總損失近300萬，某電器大廠旅遊差點與蘇合作，緊急喊卡。蘇男面對記者詢問，秀出對話自清喊冤。

L姓資深旅遊業者向《ETtoday新聞雲》控訴，蘇男是所謂的上游旅行社，通常客人有特殊行程需求，就會與特定有專營類似活動的旅行社協助。原本也與蘇男合作，卻聽聞蘇男在客戶出發前大擺爛，收了150萬至170萬款項卻沒做事，害同業緊急重新用散客模式訂票、飯店等，成本損失慘重。

▲▼L姓業者說，原本某電器大廠旅遊團與蘇男合作，卻聽說他出大包，款項沒給。（圖／當事人提供）



L業者認為蘇男誠信有問題，決定中止一筆「台北飛曼谷48人團」交易，已經給付的36萬餘元，要求退還，並且自行吸收緊急訂房、訂票的高額成本，否則倒楣的就是客人。L業者痛批，蘇男「右手收錢、左手不出」，要求退款也是不斷推拖，3、4家業者各遭欠款150萬、60幾萬以及40幾萬。

L業者說，自行深入了解後，還發現蘇男機票來源、報價都有異狀，提供給自己的機票價說好一人9600元，實際開票價格卻是1萬3千元。認為蘇男高價卻低報，吸引上鉤，是心謀不軌，錢拿到手後，也沒再交付。

▲蘇男與C姓業者協助處理機票，款項也出現糾紛。（圖／當事人提供）



另名C姓業者是被蘇男找上的機票經銷商，正是協助處理前述L姓業者「曼谷團」機票。C姓業者指出，蘇男跟自己原本就有案件款項往來，蘇的妹妹更在其公司任職，但蘇男跟L姓業者有糾紛後，蘇男不處理機票事宜，導致違約慘賠31萬，是蘇男不理人，否則自己為何而告？豈不是「牙給（自找麻煩）」。

C姓業者說，當初還有一筆訂金沒入帳，蘇的妹妹就偷偷開了曼谷團票，懷疑兄妹串連，才導致損失31萬機票違約款，跟蘇男求償也未果，蘇男錢都是東挪西挪，當初收到訂金也不給。

▲蘇男反駁，是L姓業者單方面要取消團，才沒退訂金，與C姓業者則是款項已經抵銷。（圖／當事人提供）



蘇男則反駁指出，當初是L姓業者單方面覺得我跟同業有糾紛問題，團不想給我做，認為只要把票拿走就沒問題，但L姓業者拿走票，要如何退36萬訂金？他沒買走機票，不可能退錢。

蘇男表示，L業者所說機票會有9600元跟1萬3千元的落差，並非什麼吸引上鉤。而是L業者如果把團給自己做，本來就有利潤可以給，自己能吸收掉，才會出現票價是1萬3千元，但給L業者9600元。

至於跟C姓業者有14萬的訂金糾紛，因為雙方有款項往來，已經「對沖（互相抵消）」掉，不是沒有付款。31萬機票虧損，還在跟C姓業者協商中。蘇男認為，與其他同業只是款項糾紛，非刑事，有被提告詐欺沒錯，但也在想自己是否要提告。

▲蘇男遭L姓業者告上法院。（圖／當事人提供）



L姓資深旅遊業者則強調，說到底，蘇男已經騙了同業，甚至騙到國外去，有損國家顏面，蘇男行為可恥，呼籲同業要注意蘇男，喊話觀光署重視開罰，不要再有受害者。