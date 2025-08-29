青少棒奪世界冠軍　運彩公會理事長豪撒60萬獎金！嗨喊：值得了

▲台中市青少棒今年在國際賽場上寫下光榮歷史新頁，運彩公會理事長何昱奇頒發60萬元獎金給球員。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市青少棒今年在國際賽場上寫下光榮歷史新頁！由中山國中代表隊出征的「LLB世界次青少棒錦標賽」，以及集結中山、向上、西苑、豐陽國中好手的台中市青少棒代表隊所參加的「PONY小馬級世界青少棒錦標賽」，兩支隊伍接連在美國賽場上過關斬將，雙雙捧回世界冠軍金盃，創下台中市同年囊括兩大指標性世界青少棒賽事冠軍的空前紀錄。今天運彩公會理事長何昱奇兌現承諾頒發60萬元獎金激勵小將們奮勇奪冠，讓小球員們嗨翻。

▲何昱奇向球員喊話，希望未來能在職棒，甚至美國大聯盟的投手丘上，再次看到球員們的身影。（圖／運彩公會提供）



教育部次長張廖萬堅盛讚：「台中棒球真的槓上開花！」他特別感謝運彩公會理事長何昱奇慷慨解囊，兌現承諾頒發60萬元獎金激勵小將們奮勇奪冠。為了表彰這群台灣未來的棒球之星，何昱奇在慶功宴上親自頒發獎金，並感性表示：「看到小選手們的拚勁，讓我們無比驕傲。希望這筆獎金是鼓勵，不是終點。」

何昱奇也贈送王建民傳記《不可能中的可能》給球員們，期許他們學習王建民從谷底翻身、永不放棄的精神。他更向小將們喊話：「希望未來能在職棒，甚至美國大聯盟的投手丘上，再次看到你們的身影。」

此外，這次PONY世界賽中，中市青少棒代表隊陳恩的表現堪稱賽事傳奇，他不僅是跑壘王，更包辦賽事首轟，整個系列賽共擊出兩支全壘打，並在冠軍賽中擔任致勝投手。由於他驚人的全能表現，其所穿的冠軍賽球衣被主辦單位永久收藏於美國小馬聯盟博物館中，無法隨隊帶回，成為另類的「台灣之光」榮譽。