夫看A片驚見妻是女主角「4年前就不給碰」提告　離婚拿回499萬

▲男方與女方分居4年後，竟在成人片上發現妻子是其中的女主角。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者葉品辰／台中報導

高雄一名男子原與妻子住在台中，但因感情不合搬到高雄與子女同住，某天竟在成人片網站驚見自己妻子是成人片中的女主角，不滿被戴綠帽向法院訴請離婚，並請求分配剩餘財產515萬，台中地方法院認為兩人都有責任，判決兩人離婚，夫妻剩餘財產部分，女方因為名下有房產，須給付499萬元給丈夫。

判決書指出，雙方於2000年結婚，子女都已經成年，2019年2人最後一次行房後，妻子突然表示再也無法接受跟他行房，從此2人分房睡。男方表示因不堪妻子的冷暴力，於是搬到高雄與子女同住。

沒想到，丈夫2023年某天上網看成人片時，竟發現妻子與他人發生性行為還拍下影片，更上傳網路供他人觀賞，男方不堪被戴綠帽，提告訴請離婚。

女方則在法庭上抗辯表示，她沒有跟別人發生性關係還上傳影片，至於「婚姻有重大破綻，無回復之希望」，都是丈夫的個人主觀想法；只不過她的說法被婆婆打臉，婆婆在法庭上作證表示，自己曾經打電話問媳婦，夫妻關係有沒有好一點，媳婦卻回她：「我們好不了」。

法院認為，該夫妻確有感情問題，且兩人都有責任，判決兩人離婚，至於夫妻剩餘財產部分，由於女方在台中擁有房產，計算過雙方共同財產後，判女方應給付男方499萬8399元。