　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

竊取銅箔製程機密高薪跳槽陸廠　上櫃公司5高階幹部遭起訴、通緝

▲嘉義地檢署對涉案10人提起公訴。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲跳槽陸廠後帶走機密資料，嘉義地檢署起訴3人通緝2人。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導

金居開發股份有限公司自行研究開發「RG系列高頻高速銅箔」產品聞名於業界，該公司下設生產中心製造廠，負責該公司所有銅箔產品生產， 該技術遭到林姓、張姓、陳姓男子等幹部偷往大陸，違反保密條款並侵害公司利益，嘉義地檢偵查終結，依違反營業祕密罪起訴3人，另通緝2人。

起訴書指，總廠長林男、2廠生箔組長盧男、1廠處理組長陳男、助理工程師張男、製程林姓副理，均具有接觸金居公司生產銅箔製程參數等，屬於公司營業秘密資料權限

中國大陸中城財宏科技有限公司，以高薪邀約已自金居公司離職的林姓廠長、盧男擔任高職，2人招攬金居公司員工共組團隊赴中城財宏任職，並提供金居公司生產銅箔相關營業秘密資料，作為日後中城財宏公司生產高頻高速銅箔之用。

林姓廠長、盧男於2024年11月起陸續遊說招攬陳男及張男，其等謀議由陳男及張男負責蒐集所需營業秘密資料，或將手邊已持有公司營業秘密資料提供給盧男統籌管理，再由林男決定是否及何時提供中城財宏公司使用，以作為洽談日後薪資福利價碼，4人竟意圖為自己及第三人不法之利益及意圖在大陸地區使用，而共同基於未經授權而重製、洩漏金居公司營業秘密犯意聯絡，以自金居公司公務電腦下載後儲存至隨身碟及翻拍金居公司公務電腦文件資料之方式，重製20件金居公司各系列銅箔產品之製程方法、配方及設備等相關營業秘密資料後，以LINE傳送或親自交付紙本資料之方式洩漏。

林姓副理於離職前，將屬於金居公司營業秘密資料之銅箔產品電鍍液配方數據內容記憶後重製「鍍液
條件」及「遮板條件」2分頁之EXCEL檔案，將檔案透過LINE傳送予張男；張男再把檔案輾轉傳到林姓廠長、盧男、陳男及張男的4人LINE群組。

嘉義地檢署偵查終結，依違反營業秘密法案件，對陳男、張男、林姓副理提起公訴，通緝在逃的林姓總廠長以及盧男。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
508 1 8049 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日女偶像穿內衣逛老街！「狂搖J級上圍挨轟」市府出手了
不忍了！遭藍抹黑爽領補助　羅景壬：3日內公開道歉撤回否則提告
公開王鶴棣吵架女友音檔！爆料網友被平台禁言…陸網預言最慘下場
快訊／「芝蔴街美語」母公司財報出包　最快明年1／2終止上櫃
A7接待中心成火海　在地曝：部分空間改賣家電
小貓誤入老虎園　被叼走咬死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

25歲詐團主嫌帶娘子軍！媽媽級車手團破功　檢求重刑8年

知名溫體牛肉湯狂遭竊！賊只偷料理米酒　老闆崩潰喊：麥擱來

快訊／阿北登屋我尾山墜3公尺溪谷頭部撕裂傷　搜救員揹下山

2煞持衝鋒槍闖養生館！店家未接電話被嚇到半死　離譜原因曝光

燒雜草竟連古蹟也燒了！清朝秀才故居慘況曝　85歲翁闖禍遭判刑

金融論壇登場！法務部籲築防護網　防堵跨境詐騙洗錢

台中女駕駛迴轉VS.女騎士左轉　機車罕見「倒頭栽」

快訊／台中清水驚現天坑！貨車後輪卡洞裡　警衝到場交管

侵權10億！刑事局偵破鳳凰電波最大山寨商　醫師恐涉詐欺

快訊／A7重劃區樣品屋「燒成一片火海」！　現場畫面曝光

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【真是和尚？】信義區法師當街忘情擁吻婦女1分鐘

【不怕丟臉？】女子分裝香水狂灌瓶帶回家

《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

【威廉波特奪冠】東園少棒小將喊「吃和牛」！蔣萬安視訊允諾請客

【用魔法打敗魔法】寶寶大哭秒被阿公「頌缽」收服！

高爾宣、芮德二胎性別公開！　心滿意足嗨喊：ok，結紮去

【這本人吧XD】等紅燈遇到cos兩津勘吉　連腳踏車都還原了！

胖姐頒獎給史艾瑪！　鍾欣凌開心擁抱林廷憶

25歲詐團主嫌帶娘子軍！媽媽級車手團破功　檢求重刑8年

知名溫體牛肉湯狂遭竊！賊只偷料理米酒　老闆崩潰喊：麥擱來

快訊／阿北登屋我尾山墜3公尺溪谷頭部撕裂傷　搜救員揹下山

2煞持衝鋒槍闖養生館！店家未接電話被嚇到半死　離譜原因曝光

燒雜草竟連古蹟也燒了！清朝秀才故居慘況曝　85歲翁闖禍遭判刑

金融論壇登場！法務部籲築防護網　防堵跨境詐騙洗錢

台中女駕駛迴轉VS.女騎士左轉　機車罕見「倒頭栽」

快訊／台中清水驚現天坑！貨車後輪卡洞裡　警衝到場交管

侵權10億！刑事局偵破鳳凰電波最大山寨商　醫師恐涉詐欺

快訊／A7重劃區樣品屋「燒成一片火海」！　現場畫面曝光

2天後就要來台灣「陳奕迅突宣布不來了」！　原因曝光...公司道歉

2025鬼月普渡禁忌！　命理師曝15大NG祭品清單「拜錯衰整年」

商品價格調漲，照樣吸引人潮！想要投資必先懂「金牛事業」概念

台東警分局實施防搶演練　強化金融機構安全應變能力

25歲詐團主嫌帶娘子軍！媽媽級車手團破功　檢求重刑8年

英超／16歲小將恩古莫哈100分鐘超狂絕殺！　利物浦3比2驚險擊退紐卡索

台南市7月阻詐190件攔回9千萬元　黃偉哲表揚金融超商人員

台鋼「狀元」韋宏亮28日二軍開箱　橫田久則：預計投一局

日本「奪命平交道」確定重修！2陸女等紅燈遭撞死　詭異設計釀禍

三商壽爆被逼婚　金管會首發聲駁斥

【真是和尚？】信義區法師當街忘情擁吻婦女1分鐘

社會熱門新聞

「小英男孩」涉綠能收賄　今早遭聲押

台中25歲女情緒失控大鬧超商！商品、酒瓶掉滿地

孩子眼中的「貝貝老師」　認真傳170堂免費課程

即／史書華鬼扯爆料慘了　連犯誹謗有罪定讞

即／小英男孩涉收賄　與台電高層移送

激戰完拒交往！型男大導演硬上曖昧女　洩慾在頭髮

獨／猝死超商前！警界退休才2年...生前暖心事蹟曝

即／男坐超商門口石盆　打完哈欠突倒地死亡

獨／西門町辦「大屌冠軍賽」　3人無罪確定

即／瑞芳蝙蝠洞聯結車碰撞自小客！　大車司機當場慘死

極惡父虐死2歲兒！水管插肛灌水再鐵拳爆擊碎肝

「警界媽寶」不爽變新聞主角　告主管求償敗訴確定

高雄14hrs連4人喪命　在地人超毛：鬼門才開

台中男拍陌生人不願刪照　遭圍毆「手機丟山谷」

更多熱門

相關新聞

即／男坐超商門口石盆　打完哈欠突倒地死亡

即／男坐超商門口石盆　打完哈欠突倒地死亡

高雄市前鎮區一家超門口前發生一起猝死案件，一名男子在25日晚間十點半左右被人發現「面朝下」的詭異姿勢，救護人員抵達之後，發現人已經明顯死亡，目前死亡原因，警方還在釐清當中。

2惡賊夜闖竹筍園失風暴打園主！警方12小時火速逮人

2惡賊夜闖竹筍園失風暴打園主！警方12小時火速逮人

嘉義台18線奪命車禍！小貨車下山撞死女行人

嘉義台18線奪命車禍！小貨車下山撞死女行人

新庄滯洪池光電板還沒清完　嘉檢現勘回應了

新庄滯洪池光電板還沒清完　嘉檢現勘回應了

黃牌重機自撞護欄　騎士摔落阿里山公路50m

黃牌重機自撞護欄　騎士摔落阿里山公路50m

關鍵字：

銅箔營業秘密技術外洩嘉義公司

讀者迴響

熱門新聞

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

台正妹舞者在日網爆紅！21秒影片吸百萬觀看

「小英男孩」涉綠能收賄　今早遭聲押

不是日本！台灣人「出國改去1地」1萬5能玩7天

宿舍浴室被裝針孔！蔡尚樺男友林秉聖私密影像外流

牙縫蛀成洞！女子戴牙套5年爛8顆牙

台中25歲女情緒失控大鬧超商！商品、酒瓶掉滿地

孩子眼中的「貝貝老師」　認真傳170堂免費課程

即／史書華鬼扯爆料慘了　連犯誹謗有罪定讞

王鶴棣與女友吵架遭錄音！27分鐘爭吵「和你在一起10年」

即／小英男孩涉收賄　與台電高層移送

柯建銘說一句！　綠委飆出髒話

激戰完拒交往！型男大導演硬上曖昧女　洩慾在頭髮

包辦「家族20人出國」　驚知被公婆設計！人妻怒了

獨／猝死超商前！警界退休才2年...生前暖心事蹟曝

更多

最夯影音

更多

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【真是和尚？】信義區法師當街忘情擁吻婦女1分鐘

【不怕丟臉？】女子分裝香水狂灌瓶帶回家

《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面