竊取銅箔製程機密高薪跳槽陸廠　上櫃公司5高階幹部遭起訴、通緝

▲跳槽陸廠後帶走機密資料，嘉義地檢署起訴3人通緝2人。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導

金居開發股份有限公司自行研究開發「RG系列高頻高速銅箔」產品聞名於業界，該公司下設生產中心製造廠，負責該公司所有銅箔產品生產， 該技術遭到林姓、張姓、陳姓男子等幹部偷往大陸，違反保密條款並侵害公司利益，嘉義地檢偵查終結，依違反營業祕密罪起訴3人，另通緝2人。

起訴書指，總廠長林男、2廠生箔組長盧男、1廠處理組長陳男、助理工程師張男、製程林姓副理，均具有接觸金居公司生產銅箔製程參數等，屬於公司營業秘密資料權限

中國大陸中城財宏科技有限公司，以高薪邀約已自金居公司離職的林姓廠長、盧男擔任高職，2人招攬金居公司員工共組團隊赴中城財宏任職，並提供金居公司生產銅箔相關營業秘密資料，作為日後中城財宏公司生產高頻高速銅箔之用。

林姓廠長、盧男於2024年11月起陸續遊說招攬陳男及張男，其等謀議由陳男及張男負責蒐集所需營業秘密資料，或將手邊已持有公司營業秘密資料提供給盧男統籌管理，再由林男決定是否及何時提供中城財宏公司使用，以作為洽談日後薪資福利價碼，4人竟意圖為自己及第三人不法之利益及意圖在大陸地區使用，而共同基於未經授權而重製、洩漏金居公司營業秘密犯意聯絡，以自金居公司公務電腦下載後儲存至隨身碟及翻拍金居公司公務電腦文件資料之方式，重製20件金居公司各系列銅箔產品之製程方法、配方及設備等相關營業秘密資料後，以LINE傳送或親自交付紙本資料之方式洩漏。

林姓副理於離職前，將屬於金居公司營業秘密資料之銅箔產品電鍍液配方數據內容記憶後重製「鍍液

條件」及「遮板條件」2分頁之EXCEL檔案，將檔案透過LINE傳送予張男；張男再把檔案輾轉傳到林姓廠長、盧男、陳男及張男的4人LINE群組。

嘉義地檢署偵查終結，依違反營業秘密法案件，對陳男、張男、林姓副理提起公訴，通緝在逃的林姓總廠長以及盧男。