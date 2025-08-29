　
社會 社會焦點 保障人權

PO文「核廢料恐置公投票前3縣市」被移送　法官不罰理由曝

▲▼許女在Threads發文遭送辦，最終裁定不罰。（圖／翻攝自Threads）

▲許女在Threads發文遭送辦，最終裁定不罰。（圖／翻攝自Threads）

記者葉品辰／台中報導

台中市一名許姓女子因7月27日在社群平台 Threads 上發文，指「核廢料恐置在公投票前三的縣市」，遭警方依《社會秩序維護法》移送審理，台中地方法院簡易庭認為，該發文屬於公共政策討論範疇，並未造成社會恐慌或影響公共安寧，最終裁定不罰。

判決指出，許女於今（114）年7 月 27 日，在 Threads 張貼「驚悚！核廢料恐放置在公投票數前三的縣市」言論，且設置為公開讓不特定人士瀏覽，警方認為此舉可能構成散播謠言，因此依《社維法》第 63 條第 1 項第 5 款「散佈謠言，足以影響公共安寧」的規定將她移送。

不過，法院審理後認為，許女在警詢時已坦承確實有張貼相關內容，但她主張此議題攸關國家重大政策與公投，屬全民關注的公共議題，貼文只是希望引發討論，而非憑空捏造事實或製造恐慌。

合議庭進一步檢視留言互動內容，發現多數網友針對「核廢料應設置於同意公投票數最多的縣市」等方向展開討論，顯示該貼文確實引發政策面交流，並未導致閱聽者產生恐慌或不安。台中地方法院簡易庭認為，許女的行為符合憲法保障的言論自由，裁定不罰。

