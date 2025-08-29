學生午餐驚見「加料古早味大餅」　中市府重罰彰化廠商3萬

▲學生午餐竟出現加料的違規大餅！中市府大動作稽查，揪出彰化廠商重罰3萬。（圖／台中市食安處提供）



記者游瓊華／台中報導

下周就是開學日，台中市食品藥物安全處啟動校園午餐聯合稽查及抽驗專案，共稽查216家次、抽驗376件食材與午餐成品，查獲1件「古早味大餅」違規使用食品添加物，已依法移送至彰化縣衛生局裁處，由彰化裁處3萬元。



食安處表示，這波稽查自114年2月至6月，每學期全面稽查137家學校自設廚房、21家團膳工廠及13家食材供應商，查核人員健康管理、環境清潔、食材來源、烹調及配送溫度等項目，結果均符合規定。另針對風險較高業者，導入產學合作，由專家學者與稽查人員聯合輔導、提出改善建議並持續追蹤，降低食安風險。

在抽驗方面，食安處採二階段機制：第一階段針對校園廚房及團膳工廠的午餐成品及加工品，檢驗微生物與食品添加物等；第二階段則依據前期數據，鎖定風險項目加強檢驗。此次共抽驗190件校園午餐成品、144件加工品及42件生鮮豬肉，其中1件「古早味大餅」檢出違規添加物，由於來源為彰化縣永珍食品行，因此移送彰化，由彰化縣衛生局裁處新台幣3萬元。

食安處補充，市府已將最新校園午餐稽查與抽驗成果，公布在網站「台中食藥安智慧雲—食安GIS專區」，方便家長與民眾即時查詢，一同監督供膳品質。