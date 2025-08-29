雙槍「嘯天」近距離殺宮廟主委　剛出生女嬰前開槍...二審仍判9年

▲犯下台中福雅宮槍擊案的張男，一二審都遭判處9年刑期。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市一名綽號「嘯天」的張姓男子，去年8月朝福雅宮郭姓主委近距離開槍，導致郭腳部中2彈，被依殺人未遂起訴。案件受道上兄弟關注，甚至跑到法庭外圍觀。一審判處張男9年有期徒刑，二審近日結果出爐，高分院依舊認為張男不符合自首減刑要件，甚至不顧郭男剛出生女兒在場行兇，恐波及無辜，駁回上訴。

去年3月綽號「嘯天」的張姓男子，在詹姓乾爹過世後，想起福雅宮郭姓主委與乾爹有300萬債務糾紛，認為郭男未歸還、心生不滿，假意到宮廟當志工接近郭男。8月24日，張男見郭男在辦公室休息，返回機車上拿取雙槍，直接走到辦公室門口朝郭開槍，郭腳部中了2槍，張見郭沒被打死，又從口袋掏出手槍射擊，所幸均未射中，張男事後被依殺人未遂等罪嫌起訴。

▲張男當時先跑到福雅宮擔任志工觀察地形、郭男作息。（圖／ETtoday資料照）



檢方認為，張男是有計畫性犯案，甚至滅證後才自首，若減刑，等同鼓勵年輕人在道上出名，犯案後再自首。張男否認砸手機滅證，辯稱是犯案後情緒暴躁，才會破壞丟棄。

今年初進行準備程序庭時，法庭外還有5名以上黑衣人站在門口，雙眼緊盯張男，事後還頻頻向張男的律師詢問開庭內容。案件經地院審理後，判處張男有期徒刑9年。

張男不服判決上訴二審，認為案件適用自首減刑要件。台中高分院指出，刑法第62條前段規定，自首僅是得減輕其刑，並非必減，有出於內心悔悟者或有情勢所迫者。但張男是預謀犯案，犯後又先破壞手機，僥倖尋求減刑心態濃厚。

台中高分院認為，張男第一次開槍射擊後，不顧他人勸阻，又更換槍枝繼續射擊，殺意甚堅，也不顧郭男剛出生女兒也在場，可能導致流彈波及無辜，考量原審無違反比例原則，駁回張男上訴。