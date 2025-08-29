台中「界王」搞大型水房遭逮！萬事通集團洗錢52億　15人起訴

▲台中一間大型水房集團遭檢警破獲，發現洗錢金額高達52億。（圖／中檢提供）



記者許權毅／台中報導

台中市一名綽號「界王豪哥」的蔡男成立「萬事通金流集團」水房據點，與詐欺跟博弈集團合作，協助洗錢。該集團成立60多個非法人頭公司，再以第三方支付收款、撥款，製造假交易掩護金流，洗錢金額高達52億餘元，檢方近日偵結起訴蔡等15人。

台中地檢署追查，早在去年底就陸續接受到蔡男等人有涉及詐欺洗錢案件，經檢察官潘曉婷指揮深入追查，今年4月前往搜索蔡男據點，查扣2億餘元現金、4筆土地、4輛豪車以及電腦等工具，逮捕6名被告聲押獲准；今年7月再度行動，拘提、約談8名被告到案。

經查，主嫌蔡男（暱稱界王、綽號豪哥）成立萬事通金流公司，囂張成立辦公室當水房據點，利用旗下人頭通緝，從事非法資金代收代付、銀行圈存解除以及被害人和解等業務，從中抽取報酬。

▼集團成員爽轉高額佣金，爽開名車。（圖／中檢提供）



蔡男旗下成員，以Telegram聯繫犯案，協助詐欺跟博弈集團協助洗錢，該水房利用第三方支付系統成功掩飾金流，洗錢金額各計達13億4799萬6650元及39億5034 萬6554元，合計超過52億。另有67名詐欺被害人損失金額共計242萬3946元。

檢方認定，蔡之水房集團涉犯組織犯罪條例、加重詐欺取財、洗錢防制法、銀行法以及營利聚眾賭博等罪嫌，近日偵結提起公訴，聲請沒收犯罪所得。