受人之託副主席代捐醫療設備　關山慈濟醫院戮力讓愛延續

▲關山慈濟醫院戮力讓愛延續。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

一名婦人在手術後急需製氧機協助照護，卻因遍尋不著資源而陷入困境，最終仍不幸離世。然而，家屬選擇將這份遺憾化為愛心，委託關山鎮民代表會副主席李偉鈺代為捐贈13臺製氧機及8臺血氧機，盼能幫助更多有急需的病患，不再重蹈當時「有錢也買不到」的無助。

捐贈儀式於近日舉行，關山鎮公所秘書林梓群、縣議員陳宏宗秘書周福安應邀到場見證。受贈單位包括關山慈濟醫院及聖十字架療養院。李偉鈺表示，這次受託代捐的家屬相當低調，只希望透過行動，避免更多家庭承受相同的痛苦，「當下那種叫天天不應、叫地地不靈的無助感，真的不是旁人能體會。」

關山慈濟醫院代表指出，醫院將妥善運用這批設備，確保資源發揮最大效益。院方說明，醫療團隊會全力救治病人，但術後照護往往仍需依靠家屬支持；目前鎮內設有「慈濟環保輔具平台」，提供輪椅、病床、拐杖、助行器及便盆椅免費借用，但如製氧機屬於醫療設備，過去僅能靠自購或醫療院所提供，導致患者常陷入資源缺口。

李偉鈺進一步說明，製氧機主要能從空氣中分離並提供高濃度氧氣，協助低血氧症患者補充體內氧氣、減輕心肺負擔；血氧機則能即時監測血氧濃度，是呼吸系統或心臟疾病患者的重要輔助工具。他感謝家屬的善心，並對關山慈濟醫院長年守護縱谷鄉親的努力表達敬意，盼望這批設備能為更多病患帶來及時幫助，真正實現「讓愛延續」。