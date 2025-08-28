關山人氣店家再獲推薦　痴愛玉入選台灣首屆「500甜」

▲關山痴愛玉入選台灣首屆「500甜」。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

2025年第一屆台灣甜點指南「500甜」完整榜單於8月15日公布，台東共有5家店家入選，其中關山的人氣名店「痴愛玉」再度受到肯定。縣長饒慶鈴及縣議員陳宏宗特派秘書前往張貼紅榜致賀。

「500甜」由50位來自美食、料理及娛樂影劇等領域的具代表性人物，各推薦10道心目中最佳甜點，最終集結成全台首份甜點指南。此次入榜的台東店家包括「台東讚甘蔗檸檬汁」、「柴源製菓」、「陳記麻糬」、「蘭嶼漂流木餐廳」，以及關山「痴愛玉」。

雖然公布當天「痴愛玉」尚未營業，仍吸引不少遊客清晨前來排隊，不少人因撲空而感到惋惜。甚至有來自彰化的遊客團體雖未能嚐鮮，但仍特別與老闆吳綵瀅合影留念，並預約下次再訪。

「痴愛玉」以關山老屋為據點，主打以天然愛玉為基底，結合紅茶、鮮奶、咖啡等元素創造多元風味，顛覆傳統吃法。吳綵瀅表示，愛玉來自父親多年辛勤栽種，她則致力於在傳統基礎上不斷創新，並融入食農教育與食品安全觀念，希望用簡單卻有層次的美味，開拓屬於「痴愛玉」的新視界，持續挑戰大眾的味蕾。

值得一提的是，「痴愛玉」去年也曾入選第二屆「500碗」小吃名單，再次展現台東在地特色飲食的獨特魅力。