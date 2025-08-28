關心海岸的未來！綠島淨灘清出179公斤海廢　展現永續行動力

▲綠島淨灘清出179公斤海廢。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為推廣海洋保育，台東縣環境保護局28日於綠島中寮燈塔旁沙灘辦理「綠島的守護行動─淨灘活動」，號召在地公部門、企業與民眾共77人參與，共清理出179公斤廢棄物，以實際行動守護海洋環境。

活動由海歸工作坊協辦，縣議會議長吳秀華秘書李宗芳、綠島代表會主席何富祥及地方單位皆到場響應。現場不僅進行海廢清理，也安排石頭彩繪及海廢手作課程，讓參與者透過創作深化對海洋議題的認識，將環境教育融入生活。

此次共清理出一般廢棄物84公斤、資源垃圾95公斤，總計179公斤。澎坊股份有限公司代表林組長表示，參與淨灘與手作課程，不僅體會到維護環境的重要，也感受到社區凝聚力，未來將持續投入環境友善行動。

台東縣政府指出，綠島是縣內重要的海洋資源據點，生態維護對離島永續發展至關重要。縣府持續透過實作行動與教育推廣，鼓勵居民、遊客與業者共同守護海岸，呼應聯合國永續發展目標（SDGs）第14項「海洋生態」與第11項「永續城鄉」，打造具韌性的永續島嶼。

環保局呼籲，淨灘能短期改善環境，但要根治問題仍需從源頭減量及生活習慣改變做起，落實「不亂丟、不製造、能減量就不使用」的原則，才能真正守護乾淨的海岸線。