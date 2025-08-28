　
社會 社會焦點 保障人權

詐團送愛馬仕包設局！23貴婦淪陷…狂投1.7億全沒了　16人遭逮

▲▼ 23名貴婦們誤信黃金投資，合計被騙超過1.7億元。（圖／刑事警察局中部打擊犯罪中心提供，下同）

▲23名貴婦們誤信黃金投資，合計被騙超過1.7億元。（圖／刑事局中部打擊犯罪中心提供，下同）

記者白珈陽、黃資真／台中報導

刑事局中部打擊犯罪中心日前破獲一起投資詐騙案，以投資黃金短期高額獲利話術，再加送上高價精品取信被害人掏錢投資，共23名女子受害，總計海削1.7億元，逮捕的16名嫌犯中，李姓主嫌、2名水房幹部聲押獲准，其餘人皆獲交保。

初步調查，李姓主嫌以合法申設公司為掩護，僱用員工利用人頭門號及手機電腦設備，大量創設LINE帳號售予境外詐欺機房使用，並在網路社群刊登投資訊息吸引被害人加入LINE好友及假投資群組後，以投資黃金短期高額獲利等話術，誘使被害人登入詐團架設之網路交易所網址。

事實上投顧老師、助教、學員皆是詐團成員分飾多角，前期營造獲利假象及實際出金取得被害人信任投入更多資金，並透過車手佯裝幣商與被害人面交，以現金入金虛擬貨幣方式增加檢警查緝困難。總計23名貴婦受害，損失金額總計超過1億7344萬餘元，且最高者就被騙超過1億，第2高遭騙2千多萬，還分別收到詐團送的愛馬仕包與手環，卻因此落入詐團圈套。

▲▼ 23名貴婦們誤信黃金投資，合計被騙超過1.7億元。（圖／刑事警察局中部打擊犯罪中心提供，下同）

▲▼詐團還會送高價精品取信貴婦。

▲▼ 23名貴婦們誤信黃金投資，合計被騙超過1.7億元。（圖／刑事警察局中部打擊犯罪中心提供，下同）

案經台中地檢署致股黃立宇檢察官指揮偵辦，並與台中市警察局、台北市警察局及桃園市警察局共組專案小組，陸續執行3波查緝行動，先於今年1月查獲李姓系統商及旗下公司員工到案，續於4月及7月擴大追查桃園及臺南地區詐欺水房成員，共計查獲犯嫌16人到案。

搜索後第一時間，檢警說服尚未發覺遭詐騙之潛在被害人報案，及時防止財損擴大。全案共查扣比特幣3.18顆與泰達幣7萬4,525顆(折合新臺幣約1,293萬元)、現金新臺幣747萬2,000元、工作手機116支、人頭門號SIM卡84張、電腦主機7臺及筆電4臺等贓證物，全案依詐欺犯罪危害防制條例及洗錢防制法解送臺灣臺中地方檢察署偵辦。

▲▼ 23名貴婦們誤信黃金投資，合計被騙超過1.7億元。（圖／刑事警察局中部打擊犯罪中心提供，下同）

16人移送台中地檢署複訊後，李姓主嫌與陳姓、詹姓水房幹部聲押禁見獲准，另系統平台合作的陳姓平台商40萬交保，其餘成員以3萬至5萬元不等交保、限制住居。

刑事警察局呼籲投資需慎選合法立案管道，切勿聽信網路假冒名人或財經專家鼓吹而點選來路不明網站進行投資，所有未經政府主管機關核准之網站或APP，且資金往來為私人金融帳戶或由理財專員到府收款均為詐騙，請民眾務必提高警覺，以免落入詐騙集團之圈套，如果有疑慮應立即撥打警政署165反詐騙諮詢專線進行查證。

▲▼ 23名貴婦們誤信黃金投資，合計被騙超過1.7億元。（圖／刑事警察局中部打擊犯罪中心提供，下同）

08/27 全台詐欺最新數據

577 2 6299 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

