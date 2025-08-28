　
社會 社會焦點 保障人權

OL走斑馬線上班慘被撞！無照男轉彎惹禍：陽光太大影響視線

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區昨天（27日）早上8時許，景新、四維街口一名OL走在行人穿越道上，遭到右轉的轎車撞倒，在路口執行交管的警員發現，立即上前關心；受傷的女子表示並無大礙自行就醫，但警方發現肇事男子，駕照3年前就已吊銷，而男子也解釋，當時陽光太刺眼，才不注意撞上對方。

▲鍾男表示，因陽光影響視線，才導致不慎撞上許女。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲鍾男表示，因陽光影響視線，才導致不慎撞上許女。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方調查，當時正準備搭公車上班的37歲許姓女子，從景新街行人穿越道過馬路到對向，許女已走到一半，當時從四維街開出右轉的45歲鍾男，行經路口時，自稱因太陽光太大影響視線，導致沒看到過馬路的許女，直接將其撞倒在地後才將車停下。

▲鍾男表示，因陽光影響視線，才導致不慎撞上許女。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲過馬路的許女遭撞後，表示自行就醫即可。（圖／記者陸運陞翻攝）

執行交管的警員見狀，協助許女通知救護車，經評估許女表示自行就醫即可，而肇事的鍾男，並未發現酒駕情況，但經查鍾男111年就因多次違規，駕照就遭吊銷，目前屬於無照駕駛，後續警方依《道路交通管理處罰條例》第44條第4項：「行近未設行車管制號誌之行人穿越道，不減速慢行，致人受傷。」及第21條第1項：「駕駛執照業經吊銷、註銷仍駕駛小型車。」告發違規。

▲鍾男表示，因陽光影響視線，才導致不慎撞上許女。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲鍾男因多次違規記點遭吊銷駕照，卻仍持續開車。（圖／記者陸運陞翻攝）

無照男逆撞6機車9人傷　曝「工作忙」20年未考駕照

無照男逆撞6機車9人傷　曝「工作忙」20年未考駕照

新北市土城區今天（27日）下午3時34分許許，一輛行駛在中央路二段的轎車，突然衝至對向撞倒6機車、1汽車，現場包含肇事駕駛共造成9人受傷，其中3人表示輕傷不須送醫；肇事男子供稱，因機械故障導致車輛暴衝引發事故，但警方調查發現，肇事男子無照駕駛，男子則解釋，工作太忙就沒去考。

2年22次無照上路　男遭罰40萬被查封土地秒繳清

2年22次無照上路　男遭罰40萬被查封土地秒繳清

即／22歲男10樓墜落　電纜線纏住保命

即／22歲男10樓墜落　電纜線纏住保命

中和男撿盆栽失足墜人行道　頭部重創開刀搶救

中和男撿盆栽失足墜人行道　頭部重創開刀搶救

基隆20歲女噴飛慘死！家屬忍痛器捐

基隆20歲女噴飛慘死！家屬忍痛器捐

中和行人無照

