快訊／中和驚險工安意外！22歲男「10樓墜落」　被電纜纏住保命

▲一名工人自10樓墜落，幸運被電纜線纏住保命 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市中和區景平路一處工地大樓，25日上午9時許，發生一起工人墜樓意外。一名越南籍工人22歲范姓男子在10樓施作工程時，不慎失足墜落，過程中在還沒墜落1樓時，身體幸運地被電纜線纏住，沒有墜地，造成他氣胸及多處骨折；目擊意外的其他工人趕緊報警，警消救護人員趕抵，將他救下，緊急送往雙和醫院急救，所幸范男意識清楚無生命危險，詳細意外原因待調查，警方依法通報勞檢處派員檢查。