　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／中和驚險工安意外！22歲男「10樓墜落」　被電纜纏住保命

▲▼越南籍工人自10樓墜落，幸運被電纜線纏住保命 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲一名工人自10樓墜落，幸運被電纜線纏住保命 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市中和區景平路一處工地大樓，25日上午9時許，發生一起工人墜樓意外。一名越南籍工人22歲范姓男子在10樓施作工程時，不慎失足墜落，過程中在還沒墜落1樓時，身體幸運地被電纜線纏住，沒有墜地，造成他氣胸及多處骨折；目擊意外的其他工人趕緊報警，警消救護人員趕抵，將他救下，緊急送往雙和醫院急救，所幸范男意識清楚無生命危險，詳細意外原因待調查，警方依法通報勞檢處派員檢查。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
406 1 3112 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／大樂透一注獨得5.97億　中獎人現身領走
快訊／經濟部「綠能推動中心」爆弊案　22路大搜索
美國終止小額包裹免稅　中華郵政明起停收輸美商品郵件
快訊／下班注意！7縣市大雨特報　下到晚上
被要求寫辭職信？邱泰源反駁　卓榮泰還原經過：問邱未來工作計劃
女友突染菜花！爆哭喊冤「都是公司廁所」　他退伍1個月崩潰了
快訊／大雷雨轟3縣市　國家警報響！暴雨持續1小時
獨／西門町辦「大屌冠軍賽」　3人無罪確定

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／經濟部綠能推動中心爆弊案　前副執行長涉收賄22路大搜索

獨／在西門町酒館辦「大屌冠軍賽」　3人無罪確定理由曝

2惡賊夜闖竹筍園失風…揮刀棍暴打園主！　警方12小時火速逮人

快訊／中和驚險工安意外！22歲男「10樓墜落」　被電纜纏住保命

台中套房惡火釀雙亡！情侶交往1年遇死劫　家屬悲痛認屍

犯案動機曝光！新店男「38年前就縱火」　20瓦斯罐+汽油想燒了老家

殺手翻進高雄大學引恐慌！陳其邁高度關切　市府發聲了

快訊／高雄通緝犯遭開16槍慘死今解剖　家屬黑傘保護下現身

網購金箔竟是銅！9買家受騙...女業者獲緩刑要繳公庫3萬

女足教練淪詐欺、侵占罪被告！　周台英現身調查局畫面曝

楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」

【硬要有用】當老公又買了沒用的玩具

蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣

【藏這麼多彩蛋？】排球少年主題日開場舞細節炸裂！滿滿的排球招式粉絲嗨翻！

吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福

【女友開外掛XD】表演風火輪笑翻男友　家貓卻一臉懵

【有夠離譜】國道驚見特斯拉男睡翻！開自動駕駛「內線狂飆」

【卓榮泰多次請辭】賴清德慰留：繼續承擔重任一起守住國家

【貪快翻車】高雄18歲騎士闖紅燈突急煞！人車前空翻2圈摔地

【一定是大拇指的啦】男騎重機被弟弟緊盯，一個讚笑翻車主

快訊／經濟部綠能推動中心爆弊案　前副執行長涉收賄22路大搜索

獨／在西門町酒館辦「大屌冠軍賽」　3人無罪確定理由曝

2惡賊夜闖竹筍園失風…揮刀棍暴打園主！　警方12小時火速逮人

快訊／中和驚險工安意外！22歲男「10樓墜落」　被電纜纏住保命

台中套房惡火釀雙亡！情侶交往1年遇死劫　家屬悲痛認屍

犯案動機曝光！新店男「38年前就縱火」　20瓦斯罐+汽油想燒了老家

殺手翻進高雄大學引恐慌！陳其邁高度關切　市府發聲了

快訊／高雄通緝犯遭開16槍慘死今解剖　家屬黑傘保護下現身

網購金箔竟是銅！9買家受騙...女業者獲緩刑要繳公庫3萬

女足教練淪詐欺、侵占罪被告！　周台英現身調查局畫面曝

Siri翻身就靠Gemini？傳蘋果正研議合作方案

一貫道台南市分會慨捐1百萬　黃偉哲：發揮宗教愛心助災民重建家園

橘色瓶身美到犯規！超商最新「顏值系茶飲」網推質感爆棚必收

狗狗每周翹家2次「跑去美容院洗澡」　主人接通知傻：以為走丟了

LINE免費貼圖好康上架！　4款金融相關搶客中

快訊／大樂透5.97億一注獨得刷5年新高　中獎人已入袋

快訊／經濟部綠能推動中心爆弊案　前副執行長涉收賄22路大搜索

明天午後雨區擴及「桃園以南」　熱帶系統估周四生成

美洲盃爆發衝突！馬刺小將飆進致勝球後揮拳恐遭禁賽

飼主半夜出門上班　拉拉兄妹睏到「眼睛睜不開」仍堅持送行

蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣

社會熱門新聞

找到舌頭、咽喉！彰化7歲女童「遺體完整了」

囂張華盛黑歷史！　綁女官員強拍裸照逼放水

快訊／上班快改道！　國1連環撞塞爆

台南三寶媽激戰游泳教練　滑進摩鐵多次！尪告小王竟慘敗

快訊／女生喊救命！　台中出租套房大火情侶雙亡

10短裙露肩辣妹街上狂奔！全進警局原因曝

2日男西門町揮五星旗　遭強制驅逐出境不得來台

台中男陳屍醫院門口！昨天路倒被送醫

獨／信義區超跑巷傻眼畫面曝　和尚擁吻女子1分鐘

苗栗史上最大環保犯罪！廢土棄置5足球場大

快訊／抓到了！新店男「瓦斯罐縱火」　落網坦承犯案

都更夢碎！　宣明智父子公司遭詐

大火畫面曝！新店巷弄內「烈焰吞噬轎車」

即／天道盟主謀想交保哭了　律師搬勾串羈押被打臉

更多熱門

相關新聞

中和男撿盆栽失足墜人行道　頭部重創開刀搶救

中和男撿盆栽失足墜人行道　頭部重創開刀搶救

新北市中和區今（25）日上午發生一起墜樓意外！一名50歲的游姓男子，為了替母親撿拾掉落在2樓雨遮的盆栽，不慎從陽台跌落至1樓人行道。游男墜樓後頭部受到重創、手部骨折，雖然送醫前仍有呼吸心跳，但意識不清，目前仍在新店慈濟醫院開刀搶救中。

即／中和新建工地3樓起火　狂冒火熖濃煙

即／中和新建工地3樓起火　狂冒火熖濃煙

影／7死9失聯！陸黃河特大橋「繩索斷裂」

影／7死9失聯！陸黃河特大橋「繩索斷裂」

即／台64重機遭貨車追撞　騎士命危送醫

即／台64重機遭貨車追撞　騎士命危送醫

即／樹幹突從怪手上掉落　1人被砸中斷腿滿頭血

即／樹幹突從怪手上掉落　1人被砸中斷腿滿頭血

關鍵字：

中和工人墜落工安意外

讀者迴響

熱門新聞

接生4.2kg胎兒「頭斷落地」身軀卡子宮

被主人遺忘「龜堅強」竟活著　瘦成骷髏

找到舌頭、咽喉！彰化7歲女童「遺體完整了」

欠卡債200萬！前女團成員「拍裸照賺錢」

「大圓劍魚」開眼戰強颱西太平洋風王

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

竹筷重複用害全家罹肝癌！專家揭致命危機

賓賓哥公益直播曝身分　性侵女受害者崩潰求下架

「這2天」是申請退休最佳日期！可多領一個月年金

王浩宇怒轟「行政院有夠白痴」：都不知道怎麼幫你解釋

98歲老人額頭長角！嫌麻煩竟「自己剪掉」急送醫

吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係：身在福中不知福

30歲男罹大腸癌4期！醫見生活習慣超意外

囂張華盛黑歷史！　綁女官員強拍裸照逼放水

可能又有新颱風　預估路徑曝

更多

最夯影音

更多

楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」

【硬要有用】當老公又買了沒用的玩具

蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣

【藏這麼多彩蛋？】排球少年主題日開場舞細節炸裂！滿滿的排球招式粉絲嗨翻！

吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面