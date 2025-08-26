台中醉漢大鬧派出所4hrs！竟當眾脫褲排泄　糞便全往臉上抹

▲台中一名廖男上月喝醉脫序，並第二警分局帶回保護管束，竟當眾排泄、糞便抹臉。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市一名廖男7月凌晨酒醉遭第二警分局員警實施保護管束，結果在派出所內，不顧員警阻攔，當眾排泄屎尿，甚至將糞便塗抹在臉上，狂鬧將近4小時。警方依社維法將廖男函送裁罰，廖男自稱是因為泥醉，不曉得有此事。地院近日裁罰廖男3千元罰鍰。

據了解，廖男7月22日凌晨1點多，因為在北區一處友人家中喝酒鬧事，警方獲報到場，認為廖男已經失控，將人帶回派出所保護管束，並把廖男銬在管制區，廖男一下自稱要上廁所，一下又拒絕去廁所，對著值勤員警「歡」。

結果廖男突然脫褲蹲地，並且就在派出所內排泄屎尿，後來又把糞便塗抹在臉上，警方喝斥廖男別再泥醉鬧事，要求他去洗臉，並且將排泄物清理乾淨，直到清晨5點多，廖男才乖乖配合製作筆錄。

第二警分局移送指出，廖男經帶回實施管束，竟在上開公眾得出入之處所，不聽勸阻裸露下半身排泄屎、尿，並將糞便塗抹在自身顏面，廖男行為，顯有違反社會秩序法第85條第1款、第83條第2款之情事。

廖男雖辯稱，自己已經喝到斷片，不知道有做出這些脫序行為。台中地院認為，廖男嚴重妨害公務正常進行，干擾執法現場秩序，依公務員依法執行職務時，以顯然不當之言詞、行動相加，尚未達強暴脅迫或侮辱之程度，處罰鍰3千元。