　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中醉漢大鬧派出所4hrs！竟當眾脫褲排泄　糞便全往臉上抹

▲▼台中,警察,第二分局,警察局,分局,第二警分局。（圖／記者許權毅拍攝）

▲台中一名廖男上月喝醉脫序，並第二警分局帶回保護管束，竟當眾排泄、糞便抹臉。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中市一名廖男7月凌晨酒醉遭第二警分局員警實施保護管束，結果在派出所內，不顧員警阻攔，當眾排泄屎尿，甚至將糞便塗抹在臉上，狂鬧將近4小時。警方依社維法將廖男函送裁罰，廖男自稱是因為泥醉，不曉得有此事。地院近日裁罰廖男3千元罰鍰。

據了解，廖男7月22日凌晨1點多，因為在北區一處友人家中喝酒鬧事，警方獲報到場，認為廖男已經失控，將人帶回派出所保護管束，並把廖男銬在管制區，廖男一下自稱要上廁所，一下又拒絕去廁所，對著值勤員警「歡」。

結果廖男突然脫褲蹲地，並且就在派出所內排泄屎尿，後來又把糞便塗抹在臉上，警方喝斥廖男別再泥醉鬧事，要求他去洗臉，並且將排泄物清理乾淨，直到清晨5點多，廖男才乖乖配合製作筆錄。

第二警分局移送指出，廖男經帶回實施管束，竟在上開公眾得出入之處所，不聽勸阻裸露下半身排泄屎、尿，並將糞便塗抹在自身顏面，廖男行為，顯有違反社會秩序法第85條第1款、第83條第2款之情事。

廖男雖辯稱，自己已經喝到斷片，不知道有做出這些脫序行為。台中地院認為，廖男嚴重妨害公務正常進行，干擾執法現場秩序，依公務員依法執行職務時，以顯然不當之言詞、行動相加，尚未達強暴脅迫或侮辱之程度，處罰鍰3千元。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
508 1 8049 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
黃仁勳愛店爆鬥毆！　店家回應了
交往台女、找婚友社都被騙錢！37歲工程師最後「娶20歲越女」
台中男大鬧派出所！當眾脫褲排泄　糞便往臉上抹
台北女遭詐400萬！上警局又被警察騙錢
台灣家長8成陷入育兒焦慮！65%孩童要補習才藝　3成後悔生小

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

黃仁勳愛店「五燈獎豬腳飯」客人借廁所爆鬥毆　店家回應了

台中醉漢大鬧派出所4hrs！竟當眾脫褲排泄　糞便全往臉上抹

女遭詐4百萬！貪警誆「用駭客向詐團挖錢」再剝皮　要關2年半

高雄男買毒賒帳不成「3刀刺死毒友」　左胸一刀疑致命傷

快訊／貨車滿載碑酒飲料突爆胎翻覆　台64線瞬間癱瘓堵成停車場

1780萬起拍！士林分署釋出淡水捷運學區宅　千件女裝50元起搶購

快訊／新北大漢橋墩驚見「黑衣浮屍」！部分骨骼缺失　身分難辨認

下課2hrs等不到爸爸被警察送回家　女童超開心：同學說很牛逼

極惡父虐死2歲兒！水管插肛灌水再鐵拳爆擊碎肝　母竟還幫忙綁手

應曉薇久違1個月首出庭　助理證稱她與王尊侃「是男女朋友」

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【真是和尚？】信義區法師當街忘情擁吻婦女1分鐘

【不怕丟臉？】女子分裝香水狂灌瓶帶回家

《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

【威廉波特奪冠】東園少棒小將喊「吃和牛」！蔣萬安視訊允諾請客

【用魔法打敗魔法】寶寶大哭秒被阿公「頌缽」收服！

高爾宣、芮德二胎性別公開！　心滿意足嗨喊：ok，結紮去

【這本人吧XD】等紅燈遇到cos兩津勘吉　連腳踏車都還原了！

胖姐頒獎給史艾瑪！　鍾欣凌開心擁抱林廷憶

黃仁勳愛店「五燈獎豬腳飯」客人借廁所爆鬥毆　店家回應了

台中醉漢大鬧派出所4hrs！竟當眾脫褲排泄　糞便全往臉上抹

女遭詐4百萬！貪警誆「用駭客向詐團挖錢」再剝皮　要關2年半

高雄男買毒賒帳不成「3刀刺死毒友」　左胸一刀疑致命傷

快訊／貨車滿載碑酒飲料突爆胎翻覆　台64線瞬間癱瘓堵成停車場

1780萬起拍！士林分署釋出淡水捷運學區宅　千件女裝50元起搶購

快訊／新北大漢橋墩驚見「黑衣浮屍」！部分骨骼缺失　身分難辨認

下課2hrs等不到爸爸被警察送回家　女童超開心：同學說很牛逼

極惡父虐死2歲兒！水管插肛灌水再鐵拳爆擊碎肝　母竟還幫忙綁手

應曉薇久違1個月首出庭　助理證稱她與王尊侃「是男女朋友」

賴清德與蔡英文合照　媒體人「揪1處」皺眉！網酸：修圖忘了這裡

川普震怒！以色列空襲加薩醫院導致5名記者喪命　國際社會發聲譴責

日本籲各國不參加九三閱兵　陸：應以誠實態度正視和反省侵略歷史

65歲美魔女被誤認是「孫女的姊妹」！　只跟20~40歲鮮肉交往

黃仁勳愛店「五燈獎豬腳飯」客人借廁所爆鬥毆　店家回應了

不止一人受害！YouTuber怒控影片遭「AI微整形」　官方辯僅提高清晰度

還記得《天國的階梯》韓泰華嗎？　56歲帥成這樣...還同框台灣女星

小貓誤入老虎園　被叼走咬死

台灣特斯拉「新Model S、X」實車曝！冰霜藍新色搶眼、9月首批交車

實領32K「月存8000元」很不錯了？網搖頭給2建議：才是第一優先

【可愛爆擊】黃金獵犬咬牽繩不給遛！跑跑又回頭賣萌等奴才

社會熱門新聞

「小英男孩」涉綠能收賄　今早遭聲押

孩子眼中的「貝貝老師」　認真傳170堂免費課程

台中25歲女情緒失控大鬧超商！商品、酒瓶掉滿地

即／小英男孩涉收賄　與台電高層移送

即／史書華鬼扯爆料慘了　連犯誹謗有罪定讞

即／男坐超商門口石盆　打完哈欠突倒地死亡

獨／猝死超商前！警界退休才2年...生前暖心事蹟曝

獨／西門町辦「大屌冠軍賽」　3人無罪確定

即／瑞芳蝙蝠洞聯結車碰撞自小客！　大車司機當場慘死

「警界媽寶」不爽變新聞主角　告主管求償敗訴確定

台中男拍陌生人不願刪照　遭圍毆「手機丟山谷」

激戰完拒交往！型男大導演硬上曖昧女　洩慾在頭髮

男毒品糾紛遭尖刀捅胸喪命　母悲痛拭淚

即／文大宿舍偷拍影像流出　士檢火速分案

更多熱門

相關新聞

轎車失控左右連撞害1車翻覆　台74一度塞爆

轎車失控左右連撞害1車翻覆　台74一度塞爆

台中市台74線快速道路昨日晚間發生一起4車追撞車禍，其中一名張女駕駛之車輛遭受波及，在內線車道翻覆，其他車輛也佔據中外線車道，現場一度釀成大塞車，變成大型停車場，警方與拖吊業者到場，花費將近1小時多才完全恢復通車。

台中25歲女情緒失控大鬧超商！商品、酒瓶掉滿地

台中25歲女情緒失控大鬧超商！商品、酒瓶掉滿地

台中民宅騎樓堆大量門板深夜起火　3人獲救　

台中民宅騎樓堆大量門板深夜起火　3人獲救　

台中男拍陌生人不願刪照　遭圍毆「手機丟山谷」

台中男拍陌生人不願刪照　遭圍毆「手機丟山谷」

包手哥撞死人　得蜂窩性組織炎求交保遭駁回

包手哥撞死人　得蜂窩性組織炎求交保遭駁回

關鍵字：

台中糞便抹臉脫序喝醉

讀者迴響

熱門新聞

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

台正妹舞者在日網爆紅！21秒影片吸百萬觀看

「小英男孩」涉綠能收賄　今早遭聲押

不是日本！台灣人「出國改去1地」1萬5能玩7天

宿舍浴室被裝針孔！蔡尚樺男友林秉聖私密影像外流

孩子眼中的「貝貝老師」　認真傳170堂免費課程

台中25歲女情緒失控大鬧超商！商品、酒瓶掉滿地

牙縫蛀成洞！女子戴牙套5年爛8顆牙

王鶴棣與女友吵架遭錄音！27分鐘爭吵「和你在一起10年」

即／小英男孩涉收賄　與台電高層移送

柯建銘說一句！　綠委飆出髒話

即／史書華鬼扯爆料慘了　連犯誹謗有罪定讞

包辦「家族20人出國」　驚知被公婆設計！人妻怒了

即／男坐超商門口石盆　打完哈欠突倒地死亡

明星化妝師吳阿志驟逝！　拐拐揭10年友情

更多

最夯影音

更多

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【真是和尚？】信義區法師當街忘情擁吻婦女1分鐘

【不怕丟臉？】女子分裝香水狂灌瓶帶回家

《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面