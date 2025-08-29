台南9月超速取締地點出爐！　麻豆、下營、六甲、官田17處熱點一次看

▲台南市警麻豆分局公佈9月份17處測速路段，提醒駕駛遵守速限安全駕駛。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市麻豆警分局公佈2025年9月份轄內17處測速照相路段，提醒用路人嚴守速限，切勿因一時心急而超速行駛，警方強調，超速是造成重大事故的主因之一，不僅縮短駕駛反應時間，更會加重事故傷害，呼籲駕駛共同維護交通安全。

麻豆警指出，本次公佈的測速路段涵蓋麻豆、下營、六甲及官田等地，包含車流量大及事故頻發路段，均列為重點執法區域。

9月份重點測速路段如下：麻豆區：井東里磚子井83-5號前、市171線19.156公里處、市171線12.5公里、市173線4.6公里、市176線16.45公里、台19甲線麻善大橋18.917公里

下營區：台19甲線12.52公里、市174線14公里、南59線3公里

六甲區：市174線27.01公里、市165線31.684公里、台1線299.95公里、台1線301公里

官田區：台1線301.1公里、台1線309.6公里（曾文溪橋）、台84線20.2公里、南318線1.15公里

警方提醒，依《道路交通管理處罰條例》，一般道路超速可罰新台幣1200元至2,400元，高速及快速公路超速則可罰3000元至6000元。

麻豆警分局強調，交通安全需要駕駛人共同維護，尤其在市區道路、學校周邊及事故多發路段，駕駛更應提高警覺，避免因「一時貪快」而釀成無法挽回的事故。