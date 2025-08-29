　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鐵道迷快看！阿里山林鐵高階列車「森里號」帥氣亮相　明年啟用

▲▼ 阿里山林鐵高階款列車「森里號」曝光 115年投入營運 。（圖／阿里山林鐵及文資處提供）

▲▼ 阿里山林鐵高階款列車「森里號」曝光 115年投入營運 。（圖／阿里山林鐵及文資處提供）

記者翁伊森／嘉義報導　

農業部林業及自然保育署為提升阿里山林業鐵路的乘坐體驗與運能，獲行政院前瞻計畫支持，全新打造並命名為「森里號」的高階車款即將入列。首列包含1輛機關車與5節車廂造價2億1900萬的「森里號」於今（29）日運扺林鐵嘉義車庫，外觀承襲黑色蒸汽火車頭與紅色柴油機關車色系，並納入日出印象，採「林鐵黑、阿里山紅、聖光金」塗裝，林業保育署所屬的阿里山林業鐵路及文化資產管理處表示，待「森里號」完成試車與運轉測試程序後，將於115年投入「嘉義-阿里山」本線營運，與現行「阿里山號」共同服務旅客，提供多元選擇。

▲▼ 阿里山林鐵高階款列車「森里號」曝光 115年投入營運 。（圖／阿里山林鐵及文資處提供）

「森里號」是林鐵及文資處攜手台灣車輛股份有限公司、堺建築-方俊凱建築師事務所，綜觀阿里山林鐵時代地位、特色及功能等多面向，以「從海拔30m的嘉義站，一路攀升至2451m的祝山站」、「傳統與創新兼具、在地與世界連結」、「穿梭平原至高山林間」的概念發想及設計打造，並以鄒族語「樹林」之意譯為「EVI」，命名為「森里號」EVI，蘊含從阿里山山腳向山巔致敬，兼容林業發展與觀光轉型的歷程，象徵人與自然和諧共生。

▲▼ 阿里山林鐵高階款列車「森里號」曝光 115年投入營運 。（圖／阿里山林鐵及文資處提供）

相較阿里山號的108席座位，「森里號」增加旅客乘坐空間，座位減為97席（含2席無障礙座位）；因應林鐵多山多彎的路線環境，「森里號」採用動力更強的新引擎，無論在蜿蜒的山道上爬坡，還是面對高海拔氣候，動力皆能穩定輸出；全新轉向架的懸吊系統結合多組不同功能的減震彈簧，能減少搖晃，提升乘坐舒適度；「森里號」的駕駛聯控系統還能支援2組列車聯掛，有效提升運能並增加列車編組彈性；此外，新引擎也符合我國及歐美四期以上環保排放標準，兼顧環境永續。

「森里號」同時也是林鐵首款搭載「自動門」並裝設「自動化旅客資訊顯示系統」的新型列車，可降低乘客誤開車門風險，提升行車服務資訊豐富度與即時性；車廂內裝、廁所、照明以及空調、影音廣播、資訊顯示與監控系統等也都全面優化升級。「森里號」之設計、製造、測試等過程，也導入第三方認證作業，層層把關確保品質與安全。

▲▼ 阿里山林鐵高階款列車「森里號」曝光 115年投入營運 。（圖／阿里山林鐵及文資處提供）

林鐵及文資處表示，「森里號」共採購5輛機關車及26節車廂。作為未來阿里山林鐵本線的高階列車，成本大幅提升，其定位及票價也會與現行「阿里山號」有所區隔，以滿足不同客群需求，提供國內外旅客搭乘列車的多元選擇，並提升旅運服務量能，正式票價將待報請交通部核定後實施。

而未來在新車逐步加入後，除嘉義到阿里山的長程路線外，林鐵及文資處也將規劃區間行駛與特色專列，讓旅客能藉由林鐵深入不同區段探索在地生態、人文、產業，促進沿線山村聚落觀光，提供全方位鐵道旅遊新體驗，也讓這條百年的山林鐵道開啟新時代篇章。

08/28 全台詐欺最新數據

滷肉飯店低消200元　撐一個月「宣布結束營業」

