生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

一人包辦「家族20人出國」　驚知被公婆設計！年薪百萬人妻怒了

▲▼日本旅遊，大阪旅遊，心齋橋，道頓崛，大阪街景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲公婆要原PO規劃「20人家族出國自由行」。（示意圖／記者蔡玟君攝）

網搜小組／劉維榛報導

一名人妻抱怨，公婆要她規劃「20人家族出國旅遊」，她無奈扛起這重擔，後來才發現小叔一家五口團費由公婆全額支付，而她和老公卻得負擔兩老的旅費。人妻心寒直呼，過去小叔買房，頭期款和房貸也是公婆包辦，這口氣讓原PO嚥不下去。其他網友直言「感覺是被婆婆設計了」、「拒絕吧」。

一名人妻在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》透露，上個月公婆特地來一趟，兩老神情慎重找她商量事情，原以為是什麼嚴肅話題，沒想到是要跟原PO討論「全家族一起出國旅遊」的事。

婆婆直言，她常看到朋友三代同堂玩得很快樂，所以也想要安排一次「只限自己人」的自由行，規模甚至多達20人，包含小叔小姑一家子與兩位姑姑的家庭。

原PO坦言，自己平常就不愛多人出遊，面對這突如其來的要求感到錯愕，心裡只想拒絕卻找不到理由。事實上，原PO與老公年收入都破百萬，因此隊友只提議「不然公婆的錢我們出」，原PO也只能硬著頭皮規劃行程。

過程中，因小叔一家經濟狀況並不好，原PO也一度擔憂他們付不出團費，沒想到真相大傻眼，原PO近日才知道公婆幫小叔一家5口出團費，但她與老公卻要負擔兩老的費用。

這讓原PO徹底心寒，直言當年小叔買房，頭期款與房貸全是公婆一手包辦，她與老公只能睜一隻眼閉一隻眼，如今連旅費也是兩老買單，原PO直言這趟旅行不想去了，「我一定會玩得不開心！」

文章一出，多數人建議，「我也會不高興，拒絕吧！」「感覺是被婆婆設計了，要嘛這次當不知道，沒有下次，不然就說臨時有事取消」、「就不要去啊，要花錢還要陪笑，不如在家睡覺」、「以退為進，只規劃超貴的行程，越貴越好」、「給老公處理 ，自己不要去」、「大家的感情很好，再考慮一起出門；如果平常感情就不好了，是在花錢買氣受嗎」、「要去也是跟團，別那麼辛苦，不想去就直接拒絕，早黑早超生」。

但也有網友認為，「如果年收入這麼多，我不會在意，盡孝道大家族陪玩也許終生只有這麼一次，出公婆的OK，至於他們幫不幫小叔出錢是他們的選擇，沒叫我出就好」、「月入百萬？那就出了吧，錢可以處理的，都不是問題」、「直接找旅行社處理就好啦，20人耶，自由行要怎麼排也太可怕了」。

08/24 全台詐欺最新數據

