生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不是日本！台灣人「出國改去1地」1萬5能玩7天　今年造訪人數翻1倍

▲▼長榮航空10月21日起開航桃園-釜山航線。（圖／長榮航空提供）

▲釜山旅遊熱度提升。（圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

9月到10月有滿滿的連假，不少人早已安排好旅遊，就有一名網友表示，預算只有1萬5千元，想要出國旅遊，但不知道可以去哪裡玩。貼文曝光，最多人推薦南韓釜山，直言「機票、住宿都便宜」，甚至有人分享親身經驗，1萬5000元就能在當地玩上一周。

有網友7月在Dcard發文，已經長達7年沒有出國了，想安排一趟旅遊，考慮了澎湖跟曼谷，但預算是1萬5千元，「還是大家有推薦的其他選項？機票便宜一點的那種」。

貼文曝光，許多人推薦南韓，「之前去4天3夜共花1萬5000元，住3、4星的連鎖飯店」、「釜山獨旅3天，機加酒5000，其他花費約3000」、「100％推韓國，機票壓在5000內、民宿一晚800有找，1萬5000玩一周綽綽有餘」、「剛從釜山獨旅回來，廉航機票來回含行李5600有找，住宿1800有找，剩下就是吃喝玩樂了」。

據了解，南韓近年逐漸成為台灣人喜愛的旅遊地點，根據《朝鮮日報》報導，釜山航空今年1至7月從釜山往返台灣的航班中，平均有71%的乘客是台灣人，其中釜山－高雄航線的台灣旅客比例更高達八成，讓業界直呼這對南韓本土航空公司來說相當罕見。

報導指出，2024年共有50萬4560名台灣旅客造訪釜山，首度成為釜山外國觀光客最大來源，相比2023年的25萬人次，幾乎成長一倍。另據韓媒《MBC》報導，去年釜山吸引約300萬名外國觀光客，其中來自台灣的就超過50萬人，等於每6名外國遊客中，就有1人來自台灣。

08/25 全台詐欺最新數據

508 1 8049 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

旅遊南韓釜山預算熱門

