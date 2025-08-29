　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

挺過收賄卻因護女洩密20次！秦小姐豆漿店被檢舉　北市巡官先通報

▲▼台北市警局巡官劉維中涉包庇中山區賭博色情業者案。（圖／記者劉昌松攝）

▲時任北市中山分局巡官劉維中洩密予情色、賭博業者今遭起訴。（資料圖／記者劉昌松攝）

記者黃宥寧、劉昌松／台北報導

北市松山警分局劉維中巡官自2009年起收賄護航中山區特種行業，並包庇「御之殿養生館」、三家「生活館」色情交易；更離譜的是，他還利用警政內部系統為女兒車禍、及任職的秦小姐豆漿店「喬事」，提醒「叫妳跑時就拚命跑」，行徑嚴重侵害公務廉潔。台北地檢署今（29）日依《貪污治罪條例》等罪起訴劉，並將多名色情館幹部一併提起公訴。

檢方調查，2023年8月，劉的女兒劉亞軒騎乘母親名下機車與貨車發生車禍。雖非承辦警員，劉卻請馮姓同僚（涉洩密，另案獲緩起訴）調閱監視器畫面，再將影像傳給女兒，並叮囑「注意保密，無外洩」。

離譜的是，劉女工作的松山區「秦小姐豆漿店」經常被民眾檢舉佔道、油煙污染。劉自2023年1月至2024年2月間，竟20次登入警政系統翻拍檢舉內容傳給女兒，提醒「以上注意處理」、「知道就好惦惦」、「叫妳跑時就拚命跑」，讓業者能事先因應，前後共21次洩密。

▼北市警局巡官劉維中護愛女劉亞軒。（資料圖／記者劉昌松攝）

▲▼台北市警局巡官劉維中涉包庇中山區賭博色情業者案，劉維中女兒劉亞軒。（圖／記者劉昌松攝）

檢調去年5月接獲檢舉，指劉自2009年起與中山區電玩、酒店、養生館業者往來，傳出按月收受數萬至數十萬元賄款，長期包庇色情、賭博業。檢方出動70路人馬搜索，查扣手機、帳冊，但劉訊後交保。

其中，劉被控2013年至2016年間，收受「艾美酒店」每月25萬元、年節28萬元不等賄款，以縱容店內「藥桌」（毒品）活動。不過檢方調查後發現，僅有部分被告自白與帳冊上「工程款」、「公關費」紀錄，沒有證人能證實劉收錢，證據不足，因此依刑訴法「無證據不得認定犯罪事實」，對此部分為不起訴處分。

至於色情業者部分，檢方則掌握實據，查出，2012年10月起，王翊名、林奕宏、張光偉、余晨輝合資開設「御之殿養生館」，打著按摩名義卻提供半套性交易，每次收費2300元，館方抽頭400元，營業至2014年6月才結束。

2019年起，王瑞恆又糾合蔡、許、徐等21人經營三家「生活館」，以「音樂」、「手工」暗示半套（2300至3200元）、「體育」、「破關」暗示全套（3200元以上），甚至帶客人到薇閣旅館交易。據統計，光是2022年8月至2024年4月間，三館就非法獲利高達2億6496萬元，去年突擊王翊名住家，更查扣954萬元現金。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
575 2 4814 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
消防分隊長「值勤時喝花酒」！銷魂畫面曝
少女跟家人露營　遭老闆兒子性侵
ETtoday獲「自殺防治優質媒體報導獎」優勝　關懷長者憂鬱
快訊／獲利了結賣壓出籠！台股收盤翻黑
台灣女警日檢N1！　讓日本旅客超感動
新光三越台南小北門店今開門爆滿　民眾排14小時搶泡泡瑪特
快訊／美強生發布聲明！
秦小姐豆漿店被檢舉　北市巡官LINE：叫妳跑就跑

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

信義超跑巷才親完…和尚疑現蹤兒童新樂園！椅上環抱激吻畫面曝光

PO文「核廢料恐置公投票前3縣市」被移送　法官不罰理由曝

清水岩寺普渡人數創高！　台中女砸12萬製作法船蓮花「超渡嬰靈」

為母則強！花蓮孕婦臨危不亂家中急產　嬰兒掉馬桶母子均安

遭柯文哲指控「出庭說謊作偽證」　林欽榮發聲反駁：蓄意攻擊證人

葉林傳涉貪爆「人肉精品店」案外案　20個月海削2.6億...通關密語曝

桃園騎自行車到鶯歌闖空門　發現備用鑰匙！偷走2.5萬紅包錢　

17年女友車禍昏迷竟被渣男賜死　盜刷帶嫩妹爽玩還騙「白包」

快訊／高雄左營傳墜樓！女國中生臟器破裂不治　血濺對向休旅車

挺過收賄卻因護女洩密20次！秦小姐豆漿店被檢舉　北市巡官先通報

【根本天使T^T】6.0強震！印尼看護一把抱住阿嬤 網友：比家人還家人

【小平安任務完成】國道警暖護送早產兒！ 3.5小時萬人集氣太感動T^T

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【我應該說話嗎？】雙胞胎哥哥欺負弟弟 媽媽分不清竟問：你是誰？

【在兇幾點的】花園鰻互瞪表情超派　感覺下一秒就開打XD

【這隻絕對有純】哈士奇還沒到家就開拆　媽直接傻眼XD

2輛紅斑馬開道畫面曝！國道警護送早產嬰：陪你走過分秒必爭的路

【板橋華江橋火燒車】引擎突冒煙竄火！4人驚險逃生

比爾蓋茲差點猜錯Windows開機聲　認每天開銷大「但手機是別人送的」

【今天不用跪算盤！】啾啾中場熱舞走向陳晨威　「球場放閃」引全場尖叫

信義超跑巷才親完…和尚疑現蹤兒童新樂園！椅上環抱激吻畫面曝光

PO文「核廢料恐置公投票前3縣市」被移送　法官不罰理由曝

清水岩寺普渡人數創高！　台中女砸12萬製作法船蓮花「超渡嬰靈」

為母則強！花蓮孕婦臨危不亂家中急產　嬰兒掉馬桶母子均安

遭柯文哲指控「出庭說謊作偽證」　林欽榮發聲反駁：蓄意攻擊證人

葉林傳涉貪爆「人肉精品店」案外案　20個月海削2.6億...通關密語曝

桃園騎自行車到鶯歌闖空門　發現備用鑰匙！偷走2.5萬紅包錢　

17年女友車禍昏迷竟被渣男賜死　盜刷帶嫩妹爽玩還騙「白包」

快訊／高雄左營傳墜樓！女國中生臟器破裂不治　血濺對向休旅車

挺過收賄卻因護女洩密20次！秦小姐豆漿店被檢舉　北市巡官先通報

PREQIN發布調查報告：亞太區家族辦公室數量六年間增6倍　私募股權兩類資產受歡迎

信義超跑巷才親完…和尚疑現蹤兒童新樂園！椅上環抱激吻畫面曝光

PO文「核廢料恐置公投票前3縣市」被移送　法官不罰理由曝

台中市府攜手青年打造綠色城市　美樂地公園競圖與攝影票選熱烈展開

七夕曬「性感事業線」泳裝照　柳采葳喊：祝大家不要戀愛腦

升遷了、薪水也漲了「為何還不快樂」？中年最常見的「幸福陷阱」看完心有戚戚焉

Mamaway點名2大廠「奶粉糖分高」　營養師PO成份打臉：還想狡辯

微軟CEO曝GPT-5「5大祕訣」　已成日常工作秘密武器

印度洪災發威！餐廳「整棟只剩正面」幾乎全毀　慘烈景象曝光

航港局配合東京備忘錄　執行船舶壓艙水管理重點檢查

【慘遭夾擊】台2線連環追撞車禍！　1命危2傷搶救中

社會熱門新聞

獨／軍卡瞎撞瑞典坦克　他求償被連長踢出群組

鄭文燦遭爆「澳門桃色行」　影片鑑定結果曝

即／高雄左營墜樓！女國中生臟器破裂慘死

小三傳訊人夫「爸爸，妹妹想弟弟了」　正宮打掃房間發現性愛照

雲林斗六「天橋驚見男屍」！20多歲男頭頸有傷明顯死亡

柯控林欽榮做偽證「檢察官信了才敢辦」

超思蛋詐6085萬　農業高官全脫身

泰女躲台中賣淫一次只分600塊

屏東男採野菜失蹤　8小時後水溝尋獲送醫

柯文哲大戰檢「我絕不投降」

找傳播妹開趴遭出賣通報老婆　麻吉被吊虐打5小時慘死

不爽大罷免嗆殺總統　台南男判拘10天

即／37歲女暗夜開車回家　詭撞路燈桿身亡

億元男離婚僅分到1千多萬！　前妻被打臉

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

普發1萬要來了！立院通過韌性特別條例修正案　預算過後月內發放

「台中海王」無套戰7女友　龜頭爛掉流湯

柯建銘遭勸退　妻淚求讓他當完這一屆

恐怖送行者！男嬰遺體擺「家中搖椅」看卡通

AIT谷立言見了藍綠白　只有一人面帶微笑

獨／軍卡瞎撞瑞典坦克　他求償被連長踢出群組

鄭文燦遭爆「澳門桃色行」　影片鑑定結果曝

即／高雄左營墜樓！女國中生臟器破裂慘死

虞書欣「現金買名牌」恐塌房！7天掉粉72萬

地震後傳怪聲…基隆公寓連根拔起崩落

小三傳訊人夫「爸爸，妹妹想弟弟了」　正宮打掃房間發現性愛照

築間上半年虧4700多萬網不解　集團解釋了

震撼！泰國宣布：送20萬張「免費來回機票」

滷肉飯店低消200元　撐一個月「宣布結束營業」

雲林斗六「天橋驚見男屍」！20多歲男頭頸有傷明顯死亡

更多

最夯影音

更多

【根本天使T^T】6.0強震！印尼看護一把抱住阿嬤 網友：比家人還家人

【小平安任務完成】國道警暖護送早產兒！ 3.5小時萬人集氣太感動T^T

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【我應該說話嗎？】雙胞胎哥哥欺負弟弟 媽媽分不清竟問：你是誰？

【在兇幾點的】花園鰻互瞪表情超派　感覺下一秒就開打XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面