挺過收賄卻因護女洩密20次！秦小姐豆漿店被檢舉　北市巡官先通報

▲時任北市中山分局巡官劉維中洩密予情色、賭博業者今遭起訴。（資料圖／記者劉昌松攝）

記者黃宥寧、劉昌松／台北報導

北市松山警分局劉維中巡官自2009年起收賄護航中山區特種行業，並包庇「御之殿養生館」、三家「生活館」色情交易；更離譜的是，他還利用警政內部系統為女兒車禍、及任職的秦小姐豆漿店「喬事」，提醒「叫妳跑時就拚命跑」，行徑嚴重侵害公務廉潔。台北地檢署今（29）日依《貪污治罪條例》等罪起訴劉，並將多名色情館幹部一併提起公訴。

檢方調查，2023年8月，劉的女兒劉亞軒騎乘母親名下機車與貨車發生車禍。雖非承辦警員，劉卻請馮姓同僚（涉洩密，另案獲緩起訴）調閱監視器畫面，再將影像傳給女兒，並叮囑「注意保密，無外洩」。

離譜的是，劉女工作的松山區「秦小姐豆漿店」經常被民眾檢舉佔道、油煙污染。劉自2023年1月至2024年2月間，竟20次登入警政系統翻拍檢舉內容傳給女兒，提醒「以上注意處理」、「知道就好惦惦」、「叫妳跑時就拚命跑」，讓業者能事先因應，前後共21次洩密。

▼北市警局巡官劉維中護愛女劉亞軒。（資料圖／記者劉昌松攝）

檢調去年5月接獲檢舉，指劉自2009年起與中山區電玩、酒店、養生館業者往來，傳出按月收受數萬至數十萬元賄款，長期包庇色情、賭博業。檢方出動70路人馬搜索，查扣手機、帳冊，但劉訊後交保。

其中，劉被控2013年至2016年間，收受「艾美酒店」每月25萬元、年節28萬元不等賄款，以縱容店內「藥桌」（毒品）活動。不過檢方調查後發現，僅有部分被告自白與帳冊上「工程款」、「公關費」紀錄，沒有證人能證實劉收錢，證據不足，因此依刑訴法「無證據不得認定犯罪事實」，對此部分為不起訴處分。

至於色情業者部分，檢方則掌握實據，查出，2012年10月起，王翊名、林奕宏、張光偉、余晨輝合資開設「御之殿養生館」，打著按摩名義卻提供半套性交易，每次收費2300元，館方抽頭400元，營業至2014年6月才結束。

2019年起，王瑞恆又糾合蔡、許、徐等21人經營三家「生活館」，以「音樂」、「手工」暗示半套（2300至3200元）、「體育」、「破關」暗示全套（3200元以上），甚至帶客人到薇閣旅館交易。據統計，光是2022年8月至2024年4月間，三館就非法獲利高達2億6496萬元，去年突擊王翊名住家，更查扣954萬元現金。