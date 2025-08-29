美小額包裹免稅今起「永久取消」！　每年估增百億美元關稅收入

▲ 洛杉磯港的貨櫃與貨船。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國川普政府官員宣布，800美元以下小額包裹關稅豁免優惠將自29日起永久終止，預估此舉每年將為美國財政部帶來高達100億美元（約新台幣3055億）關稅收入。

《路透》報導，美國海關及邊境保護局（CBP）將自美東時間29日凌晨0時01分（台灣29日中午12時01分）起，對全球進口包裹徵收正常關稅稅率，不論包裹價值多寡。此舉擴大川普政府今年稍早對中國及香港包裹取消最低限額豁免的範圍。

白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）強調，「川普總統終結這個致命的最低限額漏洞，透過限制毒品和其他危險違禁品流入，將拯救數千名美國人的生命，同時為我們的財政部每年增加高達100億美元的關稅收入。」

一名政府高級官員明確表示，終止這項優惠是「永久性變革」，任何恢復對可信賴貿易夥伴國家豁免的努力都將「胎死腹中」。

這項最低限額豁免政策自1938年起實施，並於2015年將金額門檻從200美元提高至800美元，旨在促進電商市場上小企業的成長。但在川普第一任期對中國商品加徵關稅後，來自中國的直送包裹數量暴增，催生了Shein及Temu等電商直接面向消費者的商業模式。

其中許多包裹在未經檢查的情況下進入美國，川普政府也指責，這項豁免政策使芬太尼及其前體（Fentanyl precursors）流入美國。

CBP統計顯示，申請最低限額豁免的包裹數量從2015財政年度的1.39億件，暴增近10倍至2024財政年度的13.6億件。但政府官員透露，自5月2日取消中國及香港包裹豁免後，CBP已額外徵收逾4.92億美元關稅。

該名官員說明，未來所有透過聯邦快遞（FedEx）、UPS及DHL等快遞業者運送的包裹都將適用全額關稅，由這些公司負責收取關稅並處理相關文書作業。

針對郵政包裹，外國郵政機構可選擇依包裹內容物價值收取關稅，或採用固定費率方式。據CBP於28日發布的指引，關稅稅率低於16%國家（如英國和歐盟）的包裹將收取80美元固定費率，稅率介於16%至25%國家（如印尼和越南）收取160美元，稅率超過25%的國家（包括中國、巴西、印度和加拿大）則收取200美元。

但郵政服務必須在2026年2月28日前轉換為基於貨物價值的「從價稅」徵收制度。政府官員承認，部分外國郵政服務已暫停對美郵件運送，但稱政府正與外國夥伴和美國郵政服務合作，將干擾降至最低，英國、加拿大及烏克蘭也已確認將繼續運送服務。