　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美小額包裹免稅今起「永久取消」！　每年估增百億美元關稅收入

▲▼美國加州洛杉磯港（Port of Los Angeles）的貨櫃與貨船。關稅，港口，航運，貿易，海運。（圖／路透）

▲ 洛杉磯港的貨櫃與貨船。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國川普政府官員宣布，800美元以下小額包裹關稅豁免優惠將自29日起永久終止，預估此舉每年將為美國財政部帶來高達100億美元（約新台幣3055億）關稅收入。

《路透》報導，美國海關及邊境保護局（CBP）將自美東時間29日凌晨0時01分（台灣29日中午12時01分）起，對全球進口包裹徵收正常關稅稅率，不論包裹價值多寡。此舉擴大川普政府今年稍早對中國及香港包裹取消最低限額豁免的範圍。

白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）強調，「川普總統終結這個致命的最低限額漏洞，透過限制毒品和其他危險違禁品流入，將拯救數千名美國人的生命，同時為我們的財政部每年增加高達100億美元的關稅收入。」

一名政府高級官員明確表示，終止這項優惠是「永久性變革」，任何恢復對可信賴貿易夥伴國家豁免的努力都將「胎死腹中」。

這項最低限額豁免政策自1938年起實施，並於2015年將金額門檻從200美元提高至800美元，旨在促進電商市場上小企業的成長。但在川普第一任期對中國商品加徵關稅後，來自中國的直送包裹數量暴增，催生了Shein及Temu等電商直接面向消費者的商業模式。

其中許多包裹在未經檢查的情況下進入美國，川普政府也指責，這項豁免政策使芬太尼及其前體（Fentanyl precursors）流入美國。

CBP統計顯示，申請最低限額豁免的包裹數量從2015財政年度的1.39億件，暴增近10倍至2024財政年度的13.6億件。但政府官員透露，自5月2日取消中國及香港包裹豁免後，CBP已額外徵收逾4.92億美元關稅。

該名官員說明，未來所有透過聯邦快遞（FedEx）、UPS及DHL等快遞業者運送的包裹都將適用全額關稅，由這些公司負責收取關稅並處理相關文書作業。

針對郵政包裹，外國郵政機構可選擇依包裹內容物價值收取關稅，或採用固定費率方式。據CBP於28日發布的指引，關稅稅率低於16%國家（如英國和歐盟）的包裹將收取80美元固定費率，稅率介於16%至25%國家（如印尼和越南）收取160美元，稅率超過25%的國家（包括中國、巴西、印度和加拿大）則收取200美元。

但郵政服務必須在2026年2月28日前轉換為基於貨物價值的「從價稅」徵收制度。政府官員承認，部分外國郵政服務已暫停對美郵件運送，但稱政府正與外國夥伴和美國郵政服務合作，將干擾降至最低，英國、加拿大及烏克蘭也已確認將繼續運送服務。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
575 2 4814 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／三讀通過！汽車舊換新最高減10萬元
快訊／北一女火警　害法務部、北檢都停電
快訊／普發1萬要來了！　立院通過韌性特別條例
快訊／中捷砍人案　判決最終結果出爐
滷肉飯店低消200元　撐一個月「宣布結束營業」
藍湖颱風將生成　午後留意雷陣雨
35cm按摩棒插太深！　痛爆急送醫
連開116槍！　美小學孩童奔逃畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

韓媒：金正恩可能「搭專用列車」出訪中國　丹東飯店舉動曝行蹤

台灣不只珍奶厲害！　外媒介紹「經典秘密飲品」

川普政府批准252億對烏軍售！　3350枚射程450km彈藥年內交付

已照規定放貓籠　女帶愛貓搭車仍因「喵叫聲太吵」被罰3千多元

波蘭F-16「特技失手」墜毀爆炸！　1年前恐怖巧合被翻出

槍手連開116槍！　美小學孩童奔逃畫面曝光

快訊／無法阻擋尹錫悅戒嚴　南韓前總理韓悳洙遭起訴！

美小額包裹免稅今起「永久取消」！　每年估增百億美元關稅收入

快訊／韓前總統夫人金建希遭「羈押起訴」　創憲政史紀錄！

台男入侵東京女孩住宅！尾隨500公尺「跟進電梯」　遭日本警方逮捕

【根本天使T^T】6.0強震！印尼看護一把抱住阿嬤 網友：比家人還家人

【小平安任務完成】國道警暖護送早產兒！ 3.5小時萬人集氣太感動T^T

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【在兇幾點的】花園鰻互瞪表情超派　感覺下一秒就開打XD

【我應該說話嗎？】雙胞胎哥哥欺負弟弟 媽媽分不清竟問：你是誰？

2輛紅斑馬開道畫面曝！國道警護送早產嬰：陪你走過分秒必爭的路

【板橋華江橋火燒車】引擎突冒煙竄火！4人驚險逃生

【這隻絕對有純】哈士奇還沒到家就開拆　媽直接傻眼XD

比爾蓋茲差點猜錯Windows開機聲　認每天開銷大「但手機是別人送的」

【今天不用跪算盤！】啾啾中場熱舞走向陳晨威　「球場放閃」引全場尖叫

韓媒：金正恩可能「搭專用列車」出訪中國　丹東飯店舉動曝行蹤

台灣不只珍奶厲害！　外媒介紹「經典秘密飲品」

川普政府批准252億對烏軍售！　3350枚射程450km彈藥年內交付

已照規定放貓籠　女帶愛貓搭車仍因「喵叫聲太吵」被罰3千多元

波蘭F-16「特技失手」墜毀爆炸！　1年前恐怖巧合被翻出

槍手連開116槍！　美小學孩童奔逃畫面曝光

快訊／無法阻擋尹錫悅戒嚴　南韓前總理韓悳洙遭起訴！

美小額包裹免稅今起「永久取消」！　每年估增百億美元關稅收入

快訊／韓前總統夫人金建希遭「羈押起訴」　創憲政史紀錄！

台男入侵東京女孩住宅！尾隨500公尺「跟進電梯」　遭日本警方逮捕

【廣編】寧夏夜市限定！女神曾莞婷完美演繹2大神器「鹼」去負擔

陸抗戰紀念活動記者會　馬朝旭提外部勢力：妄圖搞以台制華是在玩火

花蓮購物節第6期南區頭獎出爐　名店玉里吳媽媽美食驚喜開獎

韓媒：金正恩可能「搭專用列車」出訪中國　丹東飯店舉動曝行蹤

王正坤醫師捐助上千萬　支持北醫清寒學子獲教育部銀質獎

相隔9年再有美參院軍委會主席訪台　挺台派維克將重申美對台支持

男跟女警聊狗！下秒自爆「有喝酒」　手拿安全帽...空氣瞬間凝結

新北國王續約40歲創隊元老洪志善　小胖迎生涯第22季

《請回答1988》李世英砸1億韓幣整形！　隆胸A→D冒副作用：不後悔

「一支鋼筆」讓川普與李在明打開僵局！　筆芯製造商股價大漲

2輛紅斑馬開道畫面曝！國道警護送早產嬰：陪你走過分秒必爭的路

國際熱門新聞

恐怖送行者！男嬰遺體擺「家中搖椅」看卡通

震撼！泰國宣布：送20萬張「免費來回機票」

肉體報恩！　女子在「正宮面前」跨坐男子

20歲網美「1年半收入」25億！　自曝還是處女公開證明

台男侵日本女孩住處「跟進電梯」　遭警逮捕

被川普開除　前Fed理事庫克正式提告了

日本27歲保健女老師多次猥褻學生　遭懲戒免職

英特爾收到1844億：美政府入股10%

11歲女童生下嬰兒！　DNA揭和繼父99.9%吻合

俄軍大規模空襲基輔　兒童等21人淪焦屍

輝達財報肯定AI榮景　道瓊、標普創新高

杜拜公主情定饒舌歌手　曾在IG三聲休夫

浴室常見1物超髒！　細菌黴菌全抹身上

即／韓前總統夫人金建希遭「羈押起訴」！

更多熱門

相關新聞

川普派7艦艇駛入加勒比海掃毒　委內瑞拉震怒

川普派7艦艇駛入加勒比海掃毒　委內瑞拉震怒

美國川普政府在加勒比海南部及周邊海域展開大規模海軍部署，美方稱此舉旨在打擊拉美毒品集團威脅。此舉反映美國總統川普將打擊毒品走私、限制移民及鞏固南部邊境視為核心政策

川普撤電動車補貼！美電池廠2030恐爆產能危機

川普撤電動車補貼！美電池廠2030恐爆產能危機

相見不如懷念　在旋轉木馬上盲飛的「俄烏和談」

相見不如懷念　在旋轉木馬上盲飛的「俄烏和談」

美最新《國防戰略》點名台灣！

美最新《國防戰略》點名台灣！

槍手掃射校園　犯案前自拍秀武器寫「殺了川普」

槍手掃射校園　犯案前自拍秀武器寫「殺了川普」

關鍵字：

美國關稅政策電商貿易

讀者迴響

熱門新聞

恐怖送行者！男嬰遺體擺「家中搖椅」看卡通

柯建銘遭勸退　妻淚求讓他當完這一屆

「台中海王」無套戰7女友　龜頭爛掉流湯

鄭文燦遭爆「澳門桃色行」　影片鑑定結果曝

地震後傳怪聲…基隆公寓連根拔起崩落

虞書欣「現金買名牌」恐塌房！7天掉粉72萬

小三傳訊人夫「爸爸，妹妹想弟弟了」　正宮打掃房間發現性愛照

獨／軍卡瞎撞瑞典坦克　他求償被連長踢出群組

築間上半年虧4700多萬網不解　集團解釋了

震撼！泰國宣布：送20萬張「免費來回機票」

AIT谷立言見了藍綠白　只有一人面帶微笑

政府發錢了！　符合資格一次領近10萬

考官一直偷瞄正妹乳溝？　結局大反轉

柯控林欽榮做偽證「檢察官信了才敢辦」

超思案削7千萬只求刑2年　卡神：英系腐敗超想像

更多

最夯影音

更多

【根本天使T^T】6.0強震！印尼看護一把抱住阿嬤 網友：比家人還家人

【小平安任務完成】國道警暖護送早產兒！ 3.5小時萬人集氣太感動T^T

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【在兇幾點的】花園鰻互瞪表情超派　感覺下一秒就開打XD

【我應該說話嗎？】雙胞胎哥哥欺負弟弟 媽媽分不清竟問：你是誰？

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面