美最新國防戰略「點名台灣」很關鍵！　4大戰略方向曝光

記者吳美依／綜合報導

美國國防部已經完成2025年《國防戰略》（National Defense Strategy）草案，其中明確把台灣定位為關鍵角色，國防部次長、被美媒形容為「川普政策的大腦」的柯伯吉（Elbridge Colby）更形容，台灣是對抗中國區域野心「最脆弱但也最具戰略重要性的目標」。

《日經亞洲》引述知情人士說法報導，最新《國防戰略》列出4大關鍵議題，保衛美國本土、遏制中國、強化盟友與夥伴的責任分擔、重振國防工業基礎。

這份大約80頁的文件，大幅採納副總統范斯2月在慕尼黑安全會議（MSC）的演說，以及國防部次長柯伯吉2021年著作《拒止戰略》（The Strategy of Denial）的理念與思維。

范斯曾在一系列演講與採訪中暗示，川普政府將採取克制的外交政策，他強調美國干預的限度，鼓勵歐洲自行承擔安全責任，甚至一度直言，「讓歐洲成為美國永遠的安全附庸，既不符合歐洲利益，也不符合美國利益。」值得注意的是，副總統對於外交與國防政策有如此大的影響力，實屬罕見。

「川普政策大腦」柯伯吉則是「優先派」（prioritizers）領導人物，提倡以中國為焦點的國防戰略。他形容台灣是對抗中國區域野心「最脆弱但也最具戰略重要性的目標」，儘管曾在任命聽證會上宣稱「台灣非關美國生存利益」而引發爭議，但今年的《國防戰略》仍將明確指出台灣所扮演的關鍵角色。

《國防戰略》是五角大廈的最高戰略指導方針，決定美國同一時間能夠參與多少衝突，以及預算分配、部隊態勢、軍隊現代化等議題，根據法律規定每4年發布一次，今年版本已於本周發放給官員。

國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在5月備忘錄中指示柯伯吉8月31日前提交《國防戰略》最終草案，宣稱這是「確保國防部按照總統和我的意圖行事」唯一最重要的文件，並且強調美國優先、透過力量達成和平。

《國防戰略》大部分內容都將被列為機密，但在赫格塞斯審查，並且與白宮國安會協調之後，預計秋天公布摘要。