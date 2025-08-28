掃射校園19死傷！槍手犯案前詭笑拍片　炫耀武器寫「殺了川普」

▲ 威斯特曼犯案前拍攝影片，將武器一字排開。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市發生悲劇，23歲槍手威斯特曼（Robin Westman）27日上午在天主教學校開槍掃射教堂，造成2死17傷。更駭人的是，槍手在犯案前數小時曾上傳一段長達11分鐘的影片，影片中他發出詭異笑聲、展示多把槍械，槍枝還寫上反猶太標語及「殺了川普」等仇恨字眼。

《太陽報》報導，威斯特曼穿著全身黑衣，攜帶步槍、手槍等多種武器，趁著上午晨間彌撒時間闖入聖母領報天主教學校（Annunciation Catholic School），先是對著教堂彩色玻璃窗開火，接著進入教堂掃射。2名8歲及10歲學童當場喪命，另有14名學童及3名80多歲長者受傷。

聯邦調查局（FBI）局長帕特爾（Kash Patel）表示，已將此案定調為「針對天主教徒的國內恐怖主義行為及仇恨犯罪」。明尼阿波利斯警察局長歐哈拉（Brian O'Hara）強調，這是一起「蓄意的暴力行為」，鎖定學生為攻擊目標。

▲▼ 槍擊釀成2死17傷，受害者多為孩童。（圖／路透）

威斯特曼犯案前還錄製毛骨悚然的影片，被預先設定在犯案時間上傳到YouTube，影片中他發出咯咯笑聲，一面展示寫給親友的遺書，一邊炫耀寫上仇恨訊息的槍械。

其中一把槍寫著「Rupnow」字樣，疑似致敬去年12月在基督教學校犯案的納許維爾（Nashville）槍手魯普諾（Natalie Rupnow）；其他武器則寫上炸彈客卡欽斯基（Ted Kaczynski）、匹茲堡猶太教堂槍手鮑爾斯（Robert Bowers）等大規模殺手的姓名。另一把步槍上寫有「韋科」（Waco），可能代表1993年造成76人死亡的韋科慘案。

威斯特曼留下的手寫信則寫道，「為受害者和他們的家庭祈禱」、「我愛你們所有人，我會記住你們」。信中提及自殺念頭、「極度暴力的想法」，以及一張教堂佈局圖，但目前尚不清楚圖中是否為案發地點。

威斯特曼犯案動機仍在調查中，明尼阿波利斯市長弗雷（Jacob Frey）則在記者會上心痛表示，「孩子們死了，有些家庭失去了他們的孩子，無法用言語形容這種情況的嚴重性、悲劇性和絕對的痛苦。」

