國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普撤電動車補貼！彭博：美電池廠2030年恐爆「產能過剩潮」

▲電動車、EV、Electric Car。（示意圖／達志影像）

▲電動車需求大減1,400萬輛，美電池業陷生存危機。（示意圖／達志影像）

記者閔文昱／綜合報導

隨著川普政府撤回對電動車的補貼與政策支持，美國電池製造業恐在2030年前迎來嚴重的產能過剩危機。彭博新能源財經（BNEF）最新報告指出，美國電池需求預估僅約3.78億度（約378 GWh），較川普上任前的預測下修56%；然而，屆時產能總量將逼近6.2億度，遠高於需求。

根據《彭博》報導，電池是電動車的核心零件，拜登執政時期曾快速推動產業成長，但川普取消聯邦購車補貼並逐步廢除稅收抵免，使市場需求急遽降溫。報告預估，2030年前美國電動車銷量將比原先少1,400萬輛，直接重擊電池產業。BNEF分析師海爾斯（Matthew Hales）直言，「穩定的監管支持對普及至關重要，而川普對這種支持採取了猛烈打擊。」

▲▼美國總統川普表示，想上天堂。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

電池業者還面臨另一重壓力：儲能市場的不確定性。近年來美國電力公司大量部署電池系統，用於防止停電與儲存再生能源，去年規模已達26 GW，然而川普新規要求，儲能開發商若使用中國材料將無法獲得稅收抵免，而中國目前掌握全球近九成正極材料及逾九成負極材料，幾乎壟斷市場。海爾斯警告，這些限制「可能不可行，將拖累美國儲能新增量」。

在需求不振與政策風險雙重打擊下，不少電池製造計畫已被迫喊停。Kore Power宣布放棄建廠，Amprius Technologies也暫停在科羅拉多州的1.9億美元工廠計畫，汽車大廠Stellantis更取消伊利諾州擴產案。專家預料，未來還會有更多業者退出。

儘管如此，分析人士認為產能過剩未必全面實現，部分企業或將隨市場調整而縮減投資，但可以確定的是，川普政策的不確定性，已為美國新能源產業投下沉重陰影。Hales更形容，這些變化恐成為「美國製造業希望的毒丸」。

電池美國電動車產能政策

