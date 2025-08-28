蔣萬安質疑補助款分配　呂建德批：有錢增敬老金「長照社安有做到？」

▲台北市長蔣萬安出席行政院反映一般性補助款的分配問題。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

新版財劃法上路後，中央必須釋出4165億財源給地方，主計總處調整一般性補助款的分配；但此舉引來台北市長蔣萬安質疑，擴大解釋一般性補助款「總額不變」，卻藉此砍個別縣市的一般性補助，為此他今也列席行政院會。不過衛福部次長呂建德表示，希望地方首長每一分錢都花在刀口上，「有錢增加敬老禮金，但台北市有關長照的設施設備機構的達成率、社安網人力部分，是不是有做到？」

衛福部次長呂建德在院會後記者會說，對於弱勢一定是優先補助，中央對有關低收、中低收以及身心障礙部分，一毛錢都不會扣。但是中央地方財政收支劃分法第30條簡單清楚，就是損有餘補不足，如果已經拿得多了，就是要自己多負責任。

呂建德表示，希望每一分錢，地方首長都能花在刀口上，要請問蔣市長，重陽敬老禮金在一定年齡以上要增加到3000元，中央給這個錢是希望能在地方建設上、地方福利上，「對於弱勢多多補助，全國長照佈建平均是70%，台北市58.6%在各縣市敬陪末座」。

第二，有關兒虐的部分大家非常關心，可是根據北市教育局的統計，在過去有關兒虐的稽查，台北市只有3年一次的補助，社安網人力補助台北市是不是要多盡一點心力，把錢用在刀口上？

第三，呂建德指出，7月31日他有幸在社政聯繫會報上跟侯友宜市長同台，侯友宜市長當場跟台北市拜託，能不能台北市有一些多餘的分給新北市？

呂建德說，中央現在新版財政收支劃分法裡，雖然被刪減，但是院長指示每一分錢都要花在弱勢跟弱勢縣市上，這是責無旁貸。但也希望有獲得補助的縣市，必須要把錢花在刀口上，不要做肉桶立法，才是人民的福祉。

呂建德強調，院長已經說很清楚，中央一定公平公正、不會有任何黨派考量，倒是他要問一下蔣市長有關重陽敬老禮金，當然每位長輩都應該好好照顧，但施政有輕重緩急，「有錢增加敬老禮金，但台北市有關長照的設施設備機構的達成率、社安網人力部分，是不是有做到？中央衛福部都有數據，提請蔣市長注意一下」。

呂建德指出，統籌分配款台北市增加一百多億，一般補助款部分也補助去年的部分，台北市的市民是市民，非台北市的市民也是市民，大家應該人同此心、心同此理，不要得了便宜還賣一種東西，這樣就不太好。

▲衛福部次長呂建德。（圖／記者陳家祥攝）