波音737空中傳爆炸聲！「跑道驚見殘骸」急返航　181人驚魂

▲ 挪威穿梭航空客機因輪胎故障緊急折返。（圖／翻攝自Facebook／Norwegian）

記者陳宛貞／綜合外電報導

挪威航空（Norwegian）一架波音737客機27日載著181名乘客飛往巴黎，從瑞典斯德哥爾摩阿蘭達機場起飛後不久，機上突然傳出巨大爆炸聲響，迫使班機緊急返航降落，機場跑道上也出現爆炸的輪胎殘骸。

綜合《每日星報》等外媒，航空公司發言人證實，「飛機照計畫正常起飛，但升空後機師因技術問題必須掉頭返回阿蘭達機場。」警方和救護人員迅速趕往現場待命，經檢查發現爆炸聲源於其中一個輪胎故障。

乘客卡倫科（Maya Carenco）描述驚險狀況，「飛機起飛時劇烈搖晃，震動得很厲害。我的腿到現在還在抖，在空中時我不知道發生了什麼事，現在知道了還是很震驚。」她的母親和祖母透過航班追蹤網站密切關注班機動態，「她們顯然非常擔心，但機組人員表現冷靜，當時我並沒有恐慌。」

受到這起事故影響，阿蘭達機場部分班機被迫改用其他跑道，現場可見有車輛駛向有殘骸的跑道進行檢查。《每日快報》指出，爆胎可能原因包括過熱、充氣不足或跑道上有異物。

航空公司發言人坦言，「很難推測事態嚴重性，但我們嚴肅看待所有類似事件，這種狀況非常罕見。」所幸飛機最終安全降落，目前不清楚是否有乘客在事故中受傷。